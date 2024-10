È già boom di prenotazioni per Natale: le mete più richieste

Tra le mete più gettonate guida la classifica l’Italia, seguita dal Sud Europa come Spagna, Portogallo, Francia e Grecia. L’America attira l’11%, mentre il Nord Africa come Tunisia, Marocco e Mar Rosso l’8%. Tuttavia per le vacanze di Natale l’Osservatorio Bluvacanze del Gruppo MSC ha registrato un incremento del 50% per le prenotazioni degli Stati Uniti, Caraibi e Maldive. Un dato curioso è che, nonostante le condizioni precarie economiche e geopolitiche, quasi la metà degli italiani prenota i viaggi con circa 3 mesi di anticipo, preferendo il web. Di seguito alcune delle mete più richieste per l’inverno 2024.

Natale si avvicina e molti cominciano a pianificare le vacanze. Le feste sono un’occasione per trascorrere alcuni giorni lontano da casa, magari visitando un posto nuovo che offre vari modi per vivere lo spirito natalizio . Eventi, concerti, mercatini, spettacoli di luci e alberi di Natale grandi e piccoli sono le attività che richiamano più turisti in questo determinato periodo dell’anno. Secondo le indagini di mercato, sono circa 11 milioni gli italiani che prenotano le vacanze con oltre tre mesi di anticipo e un sondaggio condotto da YouGov riporta che il 30% pianifica le vacanze tra Natale e Capodanno, il 20% per i primi mesi del 2025 e circa un terzo tra Pasqua e il ponte del 25 Aprile.

Parigi, Francia

La città romantica d’Europa è sempre presa molto in considerazione per le feste natalizie, per la sua atmosfera caratterizzata da una magica malinconia. Nella capitale francese in quel periodo dell’anno si può fare shopping nei suggestivi mercatini di Natale sugli Champs-Élysées e nelle boutique irresistibili delle Galeries Lafayette, ma anche partecipare ai vari eventi e spettacoli in programma. Un’esperienza da provare è assistere alla messa nella cattedrale di Notre-Dame nella notte di Natale, oltre a gustare le varie prelibatezze della tradizione culinaria della Francia in alcuni ristoranti rinomati e locali etnici. Per le famiglie si può pensare anche a una giornata a Disneyland poco fuori la città.

Fonte: 123RF

Napoli, Italia

Napoli è una meta molto gettonata in estate, visto il mare e le specialità di pesce da provare. Tuttavia anche a Natale il suo fascino è indubbio, vista la tradizione antica del presepio che lascia i turisti sempre molto colpiti. Da fine novembre infatti la città partenopea si anima di luci e colori e l’8 dicembre l’Immacolata prevede una celebrazione unica. In Via San Gregorio Armeno, conosciuta anche come la strada dei pastori, è possibile ammirare gli artigiani con i loro negozi caratteristici. E sicuramente non mancano le prelibatezze da assaggiare, sia passeggiando che seduti al tavolo.

Londra, Regno Unito

Sicuramente meglio coprirsi se si pensa di andare a Londra a Dicembre e Gennaio, ma il clima natalizio nella capitale inglese ha sicuramente il suo fascino. Se non si ha il budget o il tempo per trascorrere le vacanze a New York, Londra potrebbe essere una valida alternativa. La città si illumina di colori e luci suggestive, e si popola di mercatini e decorazioni d’artista che incantano i passanti nei vari quartieri. Da non perdere le luci di Carnaby Street e l’albero di Natale gigante a Trafalgar Square. Le cose da fare e da vedere a Londra poi non mancano, come nel resto dell’anno, tra Notting Hill, il British Museum, il cambio della guardia a Buckingham Palace, lo shopping ovunque, e magari un salto ai Warner Bros Studios per immergersi nel mondo di Harry Potter.

New York

Natale a New York potrebbe sembrare il titolo di un cinepanettone, ma non è questo il caso. La città degli Stati Uniti che spesso troviamo come sfondo di film e serie tv, è una delle mete sempre più gettonate per le vacanze natalizie. Molti sognano di vivere il Capodanno a Times Square almeno una volta nella vita e l’atmosfera creata dalle luci e le vetrine addobbate dei grandi magazzini lasciano senza parole. Si può pattinare sul ghiaccio di fronte al Rockefeller Center o fare una passeggiata romantica a Central Park, sicuramente coprendosi bene viste le temperature medie previste.

Fonte: 123RF

Tromso, Norvegia

L’inverno a Tromso, in Norvegia, è sempre buio e questo forse è il particolare che rende straordinario trascorrere le vacanze di Natale da quelle parti. A dicembre la città si anima di luci, mercatini, e si possono sentire tra le strade i suggestivi canti intonati nella Cattedrale Artica. Per i più golosi è possibile gustare il tradizionale ingefærnøtter, ovvero dei biscotti di pan di zenzero a forma di pallina, accompagnati da un vino di uva ursina.

Vienna, Austria

Se siete amanti del Nord Europa anche Vienna ha sicuramente il suo fascino. Una città regale nell’architettura e nell’atmosfera che si respira nelle strade e nei locali e negozi. A Natale le decorazioni si sprecano e rendono ogni angolo ancora più maestoso e incantevole. La dimora della Principessa Sissi, il museo con le opere di Klimt, e tanti altri punti di interesse, rendono il viaggio ricco di esperienze, cultura e divertimento.

Berlino, Germania

A Berlino i preparativi per il periodo natalizio iniziano a novembre, anche perché il 6 dicembre si festeggia San Nicola, una ricorrenza importante per il popolo tedesco. La capitale della Germania si popola di circa 60 mercatini di Natale, e Postdamer Plaz con l’annesso Sony Centre diventano il cuore del Natale con il mercatino più tradizionale di tutti animato di bancarelle in legno e prodotti tipici. Un’occasione unica per vivere la magia delle feste in famiglia o in coppia.

Douz, Tunisia

Se preferite un clima mite anche in inverno, per Natale potete scegliere una meta come la Tunisia. Douz in particolare è famosa per aver fatto da sfondo ad alcuni film della celebre saga di Star Wars, e offre un magnifico paesaggio. A dicembre si può assistere a un bellissimo spettacolo beduino e a rodei di cammelli, tornei di hockey sulla sabbia e fiere dell’artigianato, nonché spettacoli di danza del ventre. Sicuramente un Natale diverso da come lo conosciamo, ma se si ha voglia di qualcosa di diverso, potrebbe essere una scelta nuova.

Rovaniemi, Finlandia

Se si pensa a Babbo Natale viene in mente subito la Finlandia, la Lapponia. Ebbene, una delle mete gettonate per questo inverno 2024 è Rovaniemi, la terra di Babbo Natale dove è possibile visitare il Santa Claus Village con tanto di renne, husky e la star barbuta in persona nel suo abito rosso. Ma il vero spettacolo da non perdere è l’aurora boreale dal vivo, uno dei fenomeni naturali più affascinanti al mondo.