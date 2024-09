Quali sono le più belle città costiere d’Italia per il National Geographic

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Dalle Cinque Terre alla Costiera Amalfitana, passando per le isole e per regioni poco turistiche come il Molise, l’Italia è piena di destinazioni mozzafiato lungo le sue coste azzurre e le spiagge dorate. Località che conquistano con il fascino dei loro paesaggi naturali, le tradizioni, la cultura, le opere artistiche e architettoniche, i sapori e i profumi di un Paese amato in tutto il mondo che indubbiamente è in cima alla lista dei desideri di moltissimi viaggiatori appassionati.

Non a caso, infatti, anche quest’anno il National Geographic ha stilato una classifica delle 8 più belle città costiere in Italia. Vediamo quali sono le destinazioni italiane delle coste del Paese ritenute le più belle e le migliori anche a livello internazionale.

Le città italiane più belle della costa

Scilla, Calabria

Case color pastello che si affacciano su un paesaggio collinare che si adagia sul mare blu dove sulle spiagge di ciottoli fini si vedono ombrelloni colorati e un antico castello sulla scogliera: questa è Scilla, che nel cuore della Calabria incanta i visitatori con il suo fascino meridionale. Un centro storico caratterizzato da un’anima marittima, con il quartiere dei pescatori di Chianalea e le barche blu cobalto ormeggiate al molo. Dal Belvedere di Piazza San Rocco, raggiungibile con un breve viaggio su un ascensore gratuito, godrete di una vista incredibile.

Ponza, Lazio

In questo luogo il mito narra che Ulisse si sia fermato e sia stato ammaliato dalla seducente maga Circe, rimanendo lì per un anno intero. Forse è così, oppure persino il viaggiatore leggendario fu incantato dalla bellezza di Ponza. Come fare un salto indietro nel tempo, fino agli Anni Settanta: a Ponza non esiste il caos, qui la vita scorre lenta e a ritmi rilassati e l’isola vi invita solo a fare un bagno rigenerante nelle sue acque blu. Dopo di ciò, una scorpacciata di pesce fritto sul lungomare.

Vieste, Puglia

Vieste si erge su alti scogli a strapiombo sul mare: il suo centro storico è un labirinto di case bianche, archi e scalinate, che ricorda quasi una Santorini italiana. Da non perdere qui è una visita alla cattedrale normanna dell’XI secolo, dove ammirare i suoi affreschi barocchi. Passeggiando in via Judeca, invece, potrete scorgere Punta San Francesco, un sito medievale che si affaccia sul mare. Insomma, resterete innamorati, grazie a Vieste, di tutto il territorio del Gargano: una delle regioni più belle del Meridione italiano, dove la natura incontra perfettamente l’arte e la storia.

Orosei, Sardegna

Allure medievale per Orosei, dove il profumo del pane appena sfornato impregna le stradine del suo delizioso centro storico lastricato di ciottoli. Qui il tempo è scandito dai campanili delle 13 chiese cittadine. Dopo essersi persi tra queste viuzze pittoresche, potrete fare un’escursione al Parco Nazionale del Golfo di Orosei, oppure scoprire le splendide spiagge di Cala Goloritzè e Cala Mariolu, raggiungibili in barca.

Atrani, Campania

La Costiera Amalfitana, da un punto di vista inedito: poco più oltre il promontorio da Amalfi, Atrani è un borgo caratterizzato da edifici color pastello, piccole gradinate e la bellissima chiesa di Santa Maria Maddalena. Concedetevi, dopo una passeggiata a piedi nel borgo, un rinfrescante aperitivo a La Risacca, nella vivace Piazza Umberto I.

Termoli, Molise

Il Molise è una delle regioni più sottovalutate in Italia, dagli stessi italiani. Con soli 300.000 abitanti, questa regione ha però in sé delle chicche, come la città di Termoli. Questa cittadina di pescatori ha un carattere romantico: un centro fortificato che si affaccia sul mare, dominato da un castello medievale, una cattedrale e case colorate che sbucano da sopra le mura. Rilassatevi in una delle spiagge vicine, come quella di Sant’Antonio o quella del Lido Mistral.

Levanzo, Sicilia

La minore delle isole Egadi, al largo di Trapani, Levanzo toglie il fiato con la sua bellezza quieta e rilassata. Qui non ci sono grandi lidi balneari o imponenti resort: l’unico villaggio di Levanzo è una mezzaluna di piccole case bianche, con soli 250 abitanti. Il fascino di Levanzo è più magrebino che mediterraneo. Non perdete un’escursione alla Grotta del Genovese, con dipinti murali di 13.000 anni fa. Dopodiché, scoprite l’entroterra selvaggio ed esplorate le spettacolari baie come quella di Cala Minnola.

Noli, Liguria

La Riviera di Ponente è quella meno mainstream della Liguria e infatti è quella le cui spiagge sono scelte dagli stessi genovesi che volentieri si dirigono verso Noli. In epoca medievale, Noli era una repubblica marinara opposta al governo di Genova. Se siete di passaggio, andate a visitare la chiesa romanica di San Paragorio, le mura e le torri medievali, e l’ex palazzo del vescovo che oggi ospita il ristorante stellato Michelin Vescovado. Infine, godetevi le sue spiagge: oltre che a fare un tuffo nel mare blu, potrete scattare foto da cartolina con le graziose barchette blu ormeggiate, simbolo di una cittadina dall’anima marinara dove si mangia bene e non si ha mai fretta di ripartire.