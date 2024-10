L’Italia si tinge di magia: la mappa del foliage

Un viaggio straordinario, da nord a sud dello stivale, per perdersi e immergersi tra i colori dell'autunno che esplodono in tutta la loro bellezza

Fonte: iStock Foliage

Con il calendario che ci ricorda che siamo nel pieno dell’autunno, non ci resta che prepararci a vivere quello che è probabilmente uno dei periodi più incantati di tutto l’anno. Del resto nulla è più magico di quel paesaggio che si tinge di colori intensi che vanno dal rosso all’arancione, passando per il giallo e il marrone: stiamo parlando del foliage.

Osservare le foglie cambiare colore, guardarle ondeggiare e poi cadere sui viali delle città, dei borghi e dei villaggi, è qualcosa che riempie la vista e riscalda il cuore. Impossibile resistere al fascino di questo show naturale che incanta persone di ogni età.

Dalle grandi metropoli, come New York, passando per i territori sconfinati e selvaggi delle terre del nord: sono molti i luoghi del mondo che in questo periodo si trasformano nel palcoscenico dell’incredibile spettacolo autunnale. Ma non c’è bisogno di andare dall’altra parte del globo per perdersi e immergersi nei colori dell’autunno perché anche l’Italia ha i suoi luoghi magici e sono quelli che abbiamo selezionato in questa mappa del foliage.

Foliage: la magia ha inizio

Succede che, quando l’autunno arriva, le foglie verdi saldamente attaccate agli alberi iniziano a cambiare colore. Diventano gialle, arancioni e rosse, viola e marroni, poi lasciano gli arbusti e lentamente ondeggiano nel vento fino a cadere e a popolare i viali e le strade di città, borghi e villaggi, parchi e giardini.

Quando questo accade, la bellezza dei colori trasforma i paesaggi dando vita a quel fenomeno che conosciamo come foliage. Uno spettacolo naturale davvero imperdibile che muove le masse, che invita cittadini e viaggiatori a passeggiare tra boschi, foreste e parchi per ammirare e fotografare il panorama d’autunno che incanta e lascia senza fiato.

Paesi come il Giappone, la Svizzera e gli Stati Uniti sono da sempre le destinazioni ideali da raggiungere in autunno, perché è proprio qui che, da settembre a novembre, inizia una vera e propria caccia alle foglie. Ma non c’è bisogno di andare così lontano per immergersi nei colori della stagione, perché anche in Italia ci sono luoghi che, in questo periodo, lasciano senza fiato. Scopriamoli.

Fonte: iStock

Mappa del foliage in Italia

Trentino, Veneto, Toscana e Lazio. E poi, ancora, Campania. Queste sono solo alcune delle regioni da scoprire e riscoprire durante questa magica stagione. Parchi, boschi e aree naturali, infatti, si tingono di meraviglia grazie al lavoro sapiente di Madre Natura, regalando show inediti e inaspettati tutti da ammirare. Ecco i più imperdibili.

Trentino-Alto Adige

Uno dei posti da segnare in agenda e da raggiungere quanto prima per ammirare il foliage in Italia è la regione del Trentino. Paradiso delle attività outdoor, nonché territorio naturale per eccellenza, la Val di Non è uno dei luoghi di osservazione più magici di tutto il Paese. I vigneti, così come i meleti, cambiano colore trasformando completamente il paesaggio. Imperdibili sono le passeggiate tra i laghi, come quello di Tovel, dove è possibile assistere a uno spettacolo magico. La fitta e lussureggiante vegetazione che incornicia lo specchio d’acqua, infatti, in questo periodo dell’anno cambia colore e, affacciandosi sul lago, crea incredibili giochi di luce e riflessi.

Un altro luogo da raggiungere, sempre in Trentino, è la Val di Rabbi nel Parco Nazionale dello Stelvio. In questo paradiso naturale, caratterizzato da rigorosi boschi di larici e verdeggianti prati alpini, esiste un luogo di incredibile bellezza, stiamo parlando delle cascate di Saent. Meravigliose in tutte le stagioni, queste sorgenti d’acqua assumono un aspetto quasi mistico in questo periodo grazie agli alberi che le circondano e che, in autunno, si tingono di infinite sfumature di rosso e di arancione.

Veneto

Anche Verona merita un posto nella nostra personale mappa. È proprio in città, nel quartiere veronetta, che esiste un parco che sembra sospeso nel tempo e nello spazio, disposto solo a seguire i ritmi della natura e dell’alternarsi delle stagioni. All’interno del rinascimentale Giardino Giusti, meta prediletta di cittadini e artisti, gli alberi centenari che incorniciano l’arte si colorano di giallo, di rosso e di arancio, dando vita a un foliage urbano che lascia senza fiato.

Partendo da Belluno, invece, è possibile raggiungere il Lago Coldai, già meta prediletta degli amanti delle escursioni. Proprio qui, incastonato tra il Monte Civetta e il Monte Coldai, questo specchio d’acqua regala visioni senza eguali. Non solo per i suoi colori e la sua posizione strategica, ma anche per lo scenario naturale che si snoda tutto intorno e che, proprio in questa stagione, si tinge dei colori più belli dell’autunno.

Friuli-Venezia Giulia

Se avete in mente di fare un viaggio in Friuli-Venezia Giulia questo è il momento giusto. Lì, sulle montagne popolate dai boschi e da tutte le creature che le abitano, il grande spettacolo del foliage va in scena. Tra gli indirizzi imperdibili della stagione troviamo il Carso triestino che ospita un arbusto suggestivo e particolare che prende il nome di albero della nebbia. Si tratta del sommaco che, proprio a partire dal mese di ottobre, si appropria delle magiche tonalità che appartengono alla palette di questa stagione.

Altro luogo imperdibile è la Val Degano, una delle mete più celebri delle valli della Carnia, che ospita paesini pittoreschi immersi completamente nella natura. Un luogo incredibile e senza tempo che con i colori autunnali diventa magico.

Ultimi, ma non per importanza, sono i laghi di Fusine, altra destinazione amatissima dagli escursionisti. Specchi d’acqua di origini glaciale, e incastonati nei boschi, che regalano visioni fiabesche e autunnali che lasciano senza fiato.

Lombardia

Diversi e suggestivi sono gli itinerari del foliage in Lombardia. Tra le destinazioni più affascinanti, non possiamo non menzionare la via dei Terrazzamenti in Valtellina, la foresta dei bagni di Masino e le cascate dell’acquafraggia in Val Chiavenna. Ma se è uno spettacolo unico che volete ammirare, questo autunno, allora il consiglio è quello di raggiungere il Sacro Monte di Varese. Sito Patrimonio Mondiale dell’Unesco, dal 2003, questo luogo mistico ospita un sentiero che attraversa i boschi colorati e che conduce al borgo di Santa Maria del Monte, dal quale è possibile ammirare una vista mozzafiato su tutto il territorio circostante.

Piemonte

Anche il Piemonte è una meta perfetta da raggiungere in autunno e il motivo è presto detto. Proprio qui esiste un territorio dal fascino indiscusso che da sempre è raggiunto da viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, stiamo parlando del Monferrato. Bello in ogni stagione dell’anno, questo luogo tra ottobre e novembre ospita uno show mozzafiato: le dolci colline puntellate dai vigneti sconfinati, infatti, si accendono di rosso, giallo e arancione trasformando l’intero paesaggio in un quadro straordinario dalle mille sfumature d’autunno.

Fonte: iStock

Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta è un’altra tappa da aggiungere alla nostra mappa del foliage. Se è la magia dell’autunno che volete osservare e vivere, allora, dovete recarvi all’interno dei boschi delle Alpi Graie nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. A mettere in scena lo spettacolo più bello sono i numerosi alberi che puntellano il territorio: i castagni, i noccioli e i pioppi si tingono di oro e di rosso creando un paesaggio mozzafiato.

Liguria

Seguendo la mappa del foliage ci spostiamo in Liguria, dove esiste un bosco incantato che sembra dipinto da un artista. Stiamo parlando del Bosco di Rezzo, la più grande faggeta della regione che rappresenta il cuore del Parco delle Alpi Liguri. Proprio qui, durante la stagione autunnale, il bosco si tinge di meraviglie regalando ai viaggiatori e agli escursionisti una visioni senza eguali.

Emilia Romagna

La Pietra di Bismantova e il Lago Calamone a Reggio Emilia, il delizioso Lago della Ninfea a Modena e il Lago santo Parmense (Parma) sono alcuni degli indirizzi da raggiungere in autunno per toccare con mano gli splendidi colori di questa stagione, ma non certamente sono gli unici. A Lizzano Belvedere, infatti, è possibile raggiungere il Santuario della Madonna dell’Acero percorrendo un dedalo di sentieri, di tutte le difficoltà, che vi permetteranno di attraversare il foliage e tutte le meraviglie create da Madre Natura.

Toscana

Anche in Toscana, nella zona del Chianti, l’arrivo dell’autunno trasforma ogni cosa. Le dolci colline del territorio diventano palcoscenico di uno spettacolo opulento che raggiunge il suo massimo splendore quando i vigneti si tingono di oro.

Sempre nella regione, consigliamo anche di visitare il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi che si adagia sulle pendici dell’Appennino tosco-romagnolo tra Arezzo e Firenze. Proprio qui, in una delle aree naturali più affascinanti di tutta Europa, è possibile passeggiare tra aceri montani, faggete e olmi e salici che durante l’autunno si illuminano di giallo, arancione e rosso regalando uno spettacolo magico e imperdibile.

Fonte: iStock

Abruzzo

Se avete in mente di organizzare un viaggio in autunno, allora l’Abruzzo è una di quelle destinazioni alle quali non potete rinunciare. Per ammirare la bellezza della stagione e tutti i suoi colori, il consiglio è quello di raggiungere la foresta di Lama Bianca, a pochi chilometri di distanza da Sant’Eufemia a Maiella. A dare spettacolo, qui, ci sono i faggi che svettano verso il cielo e che si trasformano in una cornice suggestiva e magica che celebra la stagione.

Lazio

C’è un luogo, nel Lazio, che più di altri è in grado di regalarci uno spettacolo autunnale unico. Ci troviamo nel cuore dei Monti Cimini, già zona intrisa di fascino e suggestione, dove ogni anno la stagione trasforma il panorama. Raggiungete il Lago di Vico e lasciatevi incantare dai colori delle foglie che cambiano giorno dopo giorno.

Restiamo ancora nella regione del centro Italia, perché è proprio qui che la capitale in autunno, mette in scena i suoi spettacoli più belli all’interno dei parchi urbani. Luogo di eccellenza per ammirare il foliage è Villa Borghese. Questo polmone verde cittadino, infatti, si trasforma in un paesaggio da fiaba incorniciato da viali alberati che assumono sfumature inedite e straordinarie.

Campania

Ci spostiamo ora in Campania, per raggiungere uno dei luoghi più belli e affascinanti d’Italia. La Costiera Amalfitana, da sempre destinazione prediletta di artisti, pittori e scrittori, ospita una riserva naturale di incredibile bellezza. Stiamo parlando della Valle delle Ferriere che, proprio in autunno, è possibile assistere allo spettacolo del foliage.

Non si tratta dell’unica destinazione da visitare in autunno. Tra le province di Salerno e Avellino, infatti, si snoda un parco suggestivo che durante la stagione regala spettacoli inediti e affascinanti. Stiamo parlando del Parco Regionale dei Monti Picentini, un’area naturale che ospita rigogliosi boschi di faggio, querce e castagni che proprio durante questi mesi si tingono di arancione, rosso e marrone regalando una visione da cartolina.

Calabria

C’è un altro luogo da aggiungere sulla nostra mappa, e da raggiungere tra ottobre e novembre, e si trova nel sud del nostro stivale. In Calabria, e più precisamente nell’affascinante Parco della Sila, aceri, pioppi, castagni e faggi si preparano a diventare i protagonisti assoluti dello spettacolo del foliage.

Fonte: iStock

Sicilia

L’ultima destinazione da raggiungere per ammirare il foliage in Italia ci conduce direttamente tra le straordinarie terre della Sicilia. Ci troviamo in provincia di Messina all’interno del Parco dei Nebrodi. Quest’area, che si estende per oltre 30mila ettari, ospita tantissimi esemplari di flora, tra cui faggi e pioppi. Sono proprio loro che in autunno cambiano colore tingendo il paesaggio di giallo, rosso e arancione.