Helsinki è stata nominata la città più sostenibile del mondo, ecco perché

Fonte: iStock La cattedrale Uspenski a Helsinki, Finlandia

È Helsinki la capitale mondiale della sostenibilità turistica. Il prestigioso riconoscimento è arrivato il 16 ottobre scorso con la pubblicazione dell’ultimo Global Destination Sustainability (GDS) Index, una classifica che valuta la sostenibilità delle destinazioni turistiche in tutto il mondo. E proprio la capitale finlandese si è aggiudicata il primo posto, confermandosi come modello di riferimento nel panorama globale.

Il Global Destination Sustainability Index esamina la sostenibilità delle destinazioni attraverso quattro categorie principali, utilizzando oltre 70 indicatori diversi. Le città incluse nella classifica sono più di cento e si distinguono per l’impegno costante verso la sostenibilità. Helsinki, in passato, aveva già ottenuto buoni risultati, arrivando a posizionarsi al quarto posto nel 2023. “Essere nominati la destinazione turistica più sostenibile al mondo è la prova del lavoro a lungo termine svolto a Helsinki, – ha commentato Juhana Vartiainen, sindaco della capitale finlandese. – Stiamo sviluppando e facendo crescere il turismo in modo sostenibile, in collaborazione con gli operatori turistici e i residenti locali. Il primo posto che abbiamo raggiunto ora indica che siamo sulla strada giusta.”

Le preferenze dei visitatori: sostenibilità al centro

Il Global Destination Sustainability Index valuta la sostenibilità delle destinazioni turistiche in quattro aree principali: gestione della destinazione, prestazioni dei fornitori, prestazioni ambientali e progresso sociale. Helsinki ha storicamente ottenuto risultati eccellenti, soprattutto in termini di prestazioni ambientali a livello cittadino. Mentre quest’anno, la capitale finlandese ha conquistato il primo posto sia nella gestione della destinazione che nelle prestazioni dei fornitori e ambientali, e il secondo nel progresso sociale.

Uno dei punti di forza di Helsinki è risultato l’impegno nella sostenibilità sociale, sostenendo le imprese locali nel loro percorso verso una maggiore efficienza ambientale e aumentando le risorse per lo sviluppo delle destinazioni turistiche. Nina Vesterinen, direttrice del Turismo della Città di Helsinki, ha sottolineato che “gli studi internazionali mostrano come i viaggiatori siano sempre più alla ricerca di servizi e destinazioni sostenibili. Non c’è dubbio che la domanda per la destinazione turistica più sostenibile al mondo crescerà in futuro”.

Una città sempre più ecologica e smart

Il successo di Helsinki nel GDS Index non è casuale, ma fa parte di una strategia più ampia che punta a rendere la città la destinazione turistica più sostenibile e smart al mondo. Il Climate Action Plan for Tourism and Events della città ha stabilito l’obiettivo di posizionarsi al vertice della classifica globale della sostenibilità turistica entro il 2025, un obiettivo che Helsinki è riuscita a raggiungere con un anno di anticipo. Il piano non riguarda solo il turismo, ma tocca tutte le attività della città, con l’ambizioso proposito di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030.

Per ottenere questo risultato, la capitale della Finlandia ha messo in campo diverse strategie, tra cui l’aumento dell’uso di energie rinnovabili nella produzione di calore ed elettricità e l’implementazione di misure di efficienza energetica negli edifici. Inoltre, la città ha investito in soluzioni di trasporto a basse emissioni: oltre il 30% della flotta di autobus della regione di Helsinki è elettrificato, e nei prossimi dieci anni verranno introdotti più di 30 chilometri di nuove linee tranviarie.

L’insieme di queste azioni sono valse di recente a Helsinki anche il primo posto nella classifica delle città più pulite d’Europa stilata dall’azienda di prodotti medicali tedesca Deutsche Medz, che ha condotto uno studio basato su diversi parametri, la qualità dell’aria e dell’acqua, alla percentuale degli spazi verdi, fino alle tecniche di smaltimento dei rifiuti.

Un futuro in armonia con l’ambiente

I progetti di sostenibilità in ambito turistico includono lo sviluppo di un turismo inclusivo e l’incremento della partecipazione dei residenti locali nello sviluppo delle destinazioni turistiche. Helsinki sta inoltre monitorando l’impronta carbonica del turismo, promuovendo il Climate Action Plan for Tourism e supportando le aziende turistiche nel loro percorso verso un’offerta più eco-friendly.

A dimostrazione che il turismo può crescere e prosperare in armonia con l’ambiente e la comunità, la città è anche aperta a collaborare con altre destinazioni turistiche, sia a livello nazionale che internazionale, per condividere conoscenze e migliorare ulteriormente le proprie pratiche. Grazie a questi sforzi costanti, la capitale finlandese continua a distinguersi come un modello di sostenibilità a livello globale, offrendo ai visitatori un’esperienza che non solo rispetta l’ambiente, ma valorizza anche il benessere sociale e la qualità della vita dei cittadini.