Best in Travel 2025: le mete consigliate dalle guide Lonely Planet

Ecco le migliori destinazioni del prossimo anno secondo Best in Travel 2025: dai paesi emergenti alle regioni nascoste, fino alle città più dinamiche, tra storia, cultura e innovazione.

Fonte: iStock Vista sul paesaggio verdeggiante di Chiriquí

Il 2025 si presenta davanti a noi come un anno rivoluzionario per il settore dei viaggi, con un ventaglio di proposte a livello di tendenze e destinazioni innovative e stimolanti.

Come ogni anno, la guida Best in Travel è pronta a suggerire agli appassionati del travel tutte le novità e i trend da non lasciarsi sfuggire per l’anno in arrivo, in questo caso, per l’appunto, il 2025: ecco perché l’ultima edizione arriva carica di novità, con 30 proposte di itinerari suddivise in 10 Paesi dove viaggiare, 10 regioni e 10 città.

Non solo destinazioni, anche tendenze. Tra i trend che l’anno prossimo traineranno il settore spiccano i viaggi sostenibili, l’ecoturismo, le destinazioni meno popolari, le esperienze con i locals, l’uso dell’intelligenza artificiale nella pianificazione dei viaggi, la sicurezza sanitaria come priorità e la digitalizzazione.

Dall’Armenia alla Giordania, dalle Fiji all’Australia, da Tolosa a Genova, ecco le destinazioni dove viaggiare l’anno prossimo secondo Best in Travel 2025 di Lonely Planet.

Best in Travel 2025: i top 10 Paesi da visitare

Camerun: natura e cultura autentiche

Il Camerun è una destinazione che incanta per la sua biodiversità e la varietà paesaggistica. In questo ridente Paese dell’Africa si passa dalle lussureggianti foreste pluviali del sud alle savane del nord, dove ammirare specie rare di animali, come elefanti e leoni. Il Camerun offre inoltre la possibilità di scoprire ed entrare in contatto con una cultura ricca di tradizioni, grazie alla presenza di più di 250 gruppi etnici.

Lituania: tra storia e modernità

La Lituania, nel cuore dei Paesi Baltici, è una destinazione che sorprende per la sua architettura gotica, barocca e rinascimentale. La capitale, Vilnius, è un gioiello di storia pura, con il suo centro dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, ma anche le città di Kaunas e Trakai offrono ai turisti increduli esperienze culturali e naturali uniche.

Fiji: il paradiso nel Pacifico

Le Fiji sono sinonimo di acque cristalline, spiagge di sabbia bianca e una ricca biodiversità marina. Ideali per chi cerca una fuga rilassante o per gli amanti delle immersioni e dello snorkeling, le isole Fiji offrono anche una calda accoglienza da parte della popolazione locale, che condivide con i visitatori le antiche tradizioni culturali.

Laos: il fascino segreto dell’Asia

Il Laos rimane una delle gemme meno conosciute ed esplorate del sud-est asiatico. Con i suoi paesaggi fatti di montagne e fiumi, i templi antichi di Luang Prabang e il fascino autentico dei suoi villaggi pittoreschi, il Laos è una meta perfetta per i viaggiatori in cerca di tranquillità e autenticità, lontano dal turismo di massa.

Kazakistan: l’incontro tra Oriente e Occidente

Il Kazakistan è un paese vasto e variegato, che spazia dalle steppe infinite alle montagne innevate del Tien Shan. La capitale Nur-Sultan e la città di Almaty sono simboli di modernità e sviluppo, ma il Kazakistan offre anche una storia antica legata alla Via della Seta, rendendolo un mix affascinante di culture.

Paraguay: il cuore del Sud America

Spesso sottovalutato dai viaggiatori, il Paraguay offre un patrimonio culturale e naturale tutto da scoprire. Dai siti archeologici gesuitici di Trinidad e Jesús al Pantanal, la più grande zona umida del mondo, il Paraguay è un paese che conquista con la sua autenticità e le sue tradizioni radicate.

Trinidad e Tobago: energia caraibica

Trinidad e Tobago sono due isole caraibiche che offrono una combinazione unica di vivaci festival, musica coinvolgente e spettacolari riserve naturali. Mentre Trinidad è famosa per il suo carnevale, una delle feste più colorate del mondo, Tobago attira per le sue spiagge tranquille e i suoi fondali ricchi di fauna marina.

Vanuatu: avventura nel Pacifico

Situato nel cuore del Pacifico, Vanuatu è un arcipelago vulcanico noto per la sua natura selvaggia e la possibilità di fare esperienze uniche, come osservare vulcani attivi, immergersi in acque cristalline e scoprire le tradizioni locali delle popolazioni indigene. Un vero paradiso per gli amanti dell’avventura.

Slovacchia: a spasso tra castelli e monti

La Slovacchia è un paese dove la storia medievale si fonde con la bellezza naturale. Dai suoi castelli che sembrano usciti da un libro di fiabe, come il Castello di Bratislava e Spiš, fino ai Monti Tatra, la Slovacchia offre scenari da cartolina e attività all’aria aperta, come escursioni e sci.

Armenia: crocevia di civiltà

L’Armenia è una delle nazioni più antiche al mondo, con una storia ricca che affonda le sue radici nell’epoca precristiana. Il paese è disseminato di monasteri medievali, molti dei quali arroccati su ripide montagne. Yerevan, la capitale, è un mix affascinante di storia e modernità, con musei, caffè e una vivace vita notturna.

Best in Travel 2025: le top 10 regioni da esplorare

Oltre ai Paesi, Best in Travel 2025 ha selezionato le regioni più affascinanti che offrono esperienze di viaggio uniche e autentiche. Queste regioni sono perfette per chi cerca avventura, natura o cultura, al di fuori delle rotte più battute.

Lowcountry: tra South Carolina e Georgia

La Lowcountry, che si estende tra la South Carolina e la Georgia, è famosa per le sue paludi, le foreste di cipressi e la ricca tradizione culturale. Città come Charleston e Savannah offrono un viaggio indietro nel tempo, con le loro case coloniali e le strade acciottolate, immerse in un’atmosfera suggestiva e tranquilla.

Terai, Nepal: alle pendici dell’Himalaya

La regione del Terai in Nepal è un paradiso per chi ama la natura. Situata alle pendici dell’Himalaya, questa zona offre la possibilità di esplorare la giungla tropicale e osservare animali come rinoceronti, elefanti e tigri nel loro habitat naturale, in parchi nazionali come il Chitwan National Park.

Chiriquí, Panama: tra vulcani e spiagge

Chiriquí, una delle province più affascinanti di Panama, è famosa per la sua diversità paesaggistica. Qui puoi trovare il Vulcano Barú, la vetta più alta del paese, da cui si possono ammirare sia l’Oceano Atlantico che il Pacifico. Le coste di Chiriquí offrono spiagge incantevoli e possibilità di fare snorkeling e immersioni.

Launceston e Tamar Valley: natura in Tasmania

La regione di Launceston e Tamar Valley, situata nel nord della Tasmania, è rinomata per i suoi vigneti, le sue colline verdeggianti e i fiumi che attraversano la valle. Perfetta per chi cerca una fuga tra la natura, offre anche deliziosi itinerari enogastronomici e una fauna selvatica unica.

Canton Vallese: cuore delle Alpi svizzere

Il Canton Vallese, nel sud della Svizzera, è una delle destinazioni alpine più iconiche al mondo. Con i suoi ghiacciai, montagne innevate e villaggi tradizionali, è un paradiso per gli amanti dello sci e delle escursioni. Qui si trova anche il famoso Cervino, una delle montagne più riconoscibili d’Europa.

Giresun e Ordu: il fascino del Mar Nero

Le regioni di Giresun e Ordu, affacciate sul Mar Nero, offrono un mix unico di tradizioni agricole, montagne lussureggianti e coste pittoresche. Le piantagioni di nocciole e i verdi altopiani rendono questa zona una delle più belle e meno conosciute della Turchia.

Baviera, Germania: castelli fiabeschi

La Baviera è una delle regioni più famose della Germania, conosciuta per i suoi castelli da fiaba, come il celebre Neuschwanstein, e per i suoi villaggi pittoreschi immersi in paesaggi alpini. In autunno, la regione si anima con l’Oktoberfest, uno dei festival più celebri al mondo.

East Anglia, Regno Unito: campagna inglese e coste selvagge

L’East Anglia, una regione del Regno Unito che comprende il Norfolk, il Suffolk e l’Essex, è famosa per le sue campagne idilliache, le città storiche e le coste selvagge. La zona offre una perfetta combinazione di tranquillità rurale e ricchezza culturale.

Jordan Trail, Giordania: un sentiero tra storia e avventura

Il Jordan Trail è un sentiero che attraversa l’intera Giordania, offrendo un’esperienza di viaggio unica. Da Petra, uno dei siti archeologici più famosi al mondo, fino al Mar Rosso, il Jordan Trail permette di scoprire i paesaggi mozzafiato e la storia millenaria di questo affascinante paese.

Mount Hood e Columbia River Gorge, Stati Uniti: natura e avventura

Situata nello Stato dell’Oregon, la regione del Mount Hood e della Columbia River Gorge è perfetta per gli amanti delle attività all’aria aperta. Escursioni, rafting e sci sono solo alcune delle attività che si possono praticare in questa zona ricca di foreste, cascate e paesaggi spettacolari.

Best in Travel 2025: le top 10 città da visitare

Tolosa, Francia: la città rosa

Tolosa, conosciuta come la “città rosa” per i suoi edifici in mattoni rosati, è un gioiello del sud della Francia. Conosciuta per il suo spirito vibrante e l’atmosfera vivace, è una città che mescola sapientemente storia e modernità. Oltre a essere un centro dell’industria aerospaziale, Tolosa offre splendidi monumenti come la Basilica di Saint-Sernin, il più grande edificio romanico d’Europa, e il Capitole, sede del municipio e teatro storico. I musei, i mercati locali e la cucina francese completano il fascino di questa città, che è perfetta per una passeggiata lungo le rive della Garonna o una visita ai suoi parchi rigogliosi.

Puducherry, India: fascino coloniale e spiritualità

Puducherry, o Pondicherry, è una destinazione imperdibile nel sud dell’India, famosa per il suo mix unico di cultura indiana e francese. Ex colonia francese, la città conserva ancora l’architettura coloniale, le strade alberate e i caffè in stile europeo, offrendo un’atmosfera rilassata e suggestiva. Il Quartiere Francese è il cuore della città, con case dai colori pastello e cortili pittoreschi. Puducherry è anche nota per la sua dimensione spirituale, grazie alla vicinanza di Auroville, un esperimento di comunità internazionale, e l’Ashram di Sri Aurobindo, che attira visitatori in cerca di pace interiore.

Bansko, Bulgaria: paradiso invernale e culturale

Bansko, situata ai piedi del monte Pirin, è una delle stazioni sciistiche più famose della Bulgaria e un paradiso per gli amanti degli sport invernali. Tuttavia, questa piccola città offre molto di più del solo sci. Durante l’estate, Bansko si trasforma in una destinazione ideale per l’escursionismo e le passeggiate, mentre il suo centro storico affascina con le case tradizionali in pietra e legno e le chiese ortodosse riccamente decorate. Bansko è famosa anche per il suo festival annuale di jazz, che attira musicisti e appassionati da tutto il mondo.

Chiang Mai, Thailandia: templi e natura rigogliosa

Chiang Mai è la capitale culturale del nord della Thailandia ed è rinomata per i suoi templi antichi, la sua cucina locale e la natura rigogliosa che la circonda. Con oltre 300 templi buddisti, tra cui il magnifico Wat Phra Singh e il celebre Wat Phra That Doi Suthep, Chiang Mai è un centro spirituale importante. La città è anche la porta di accesso alle montagne e alle tribù etniche del nord, offrendo esperienze uniche come trekking nella giungla e visite ai villaggi tradizionali. Durante il Loy Krathong Festival, la città si illumina di migliaia di lanterne galleggianti, creando uno spettacolo mozzafiato.

Genova, Italia: tra storia, mare e cultura

Genova, situata sulla costa ligure, è una città che combina un ricco patrimonio storico con un’anima moderna e vivace. Il suo centro storico, uno dei più grandi d’Europa, è un dedalo di vicoli stretti chiamati caruggi, dove si possono scoprire chiese medievali, palazzi rinascimentali e caffè nascosti. Genova è anche una città marittima per eccellenza, con il suo imponente Porto Antico, dove si trova il celebre Acquario di Genova, uno dei più grandi d’Europa. La città ospita anche numerosi musei, tra cui il Museo del Mare e la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, rendendola una destinazione perfetta per gli amanti della storia e della cultura.

Pittsburgh, Stati Uniti: rinascita industriale e cultura contemporanea

Una volta conosciuta come la città dell’acciaio, Pittsburgh si è trasformata in una metropoli dinamica, che combina la sua eredità industriale con un fervore culturale. Con numerosi musei di fama mondiale, tra cui il Carnegie Museum of Art e il Museo Andy Warhol, Pittsburgh è diventata un polo artistico. I suoi quartieri storici, come il Cultural District e Lawrenceville, offrono una scena gastronomica e artistica fiorente. Inoltre, la città è circondata da colline e fiumi, rendendola una meta ideale per chi cerca un connubio tra urbanizzazione e natura.

Osaka, Giappone: energia e modernità

Conosciuta per la sua vibrante scena gastronomica e la sua atmosfera vivace, Osaka è una delle città più entusiasmanti del Giappone. La città è un paradiso per gli amanti della buona tavola, con piatti iconici come l’okonomiyaki e il takoyaki. Osaka è anche sede di alcune delle attrazioni turistiche più famose del Giappone, come l’Osaka Castle, uno dei simboli storici del paese, e l’Universal Studios Japan, un parco divertimenti di livello mondiale. Di notte, la zona di Dotonbori si illumina di neon, offrendo un’esperienza indimenticabile.

Curitiba, Brasile: modello di sostenibilità urbana

Curitiba, situata nel sud del Brasile, è rinomata a livello internazionale per le sue innovazioni in campo urbanistico e ambientale. La città ha sviluppato un sistema di trasporto pubblico estremamente efficiente e spazi verdi come il Giardino Botanico e il Parque Barigui, che fanno di Curitiba un modello di sostenibilità. La città offre anche un ricco panorama culturale, con teatri, musei e festival che celebrano le sue radici multiculturali. Una visita a Curitiba permette di esplorare l’anima verde e culturale del Brasile.

Palma, Spagna: bellezza mediterranea e cultura

Capitale delle Isole Baleari, Palma è una città che combina il fascino storico con la vitalità moderna. Il suo centro storico, dominato dalla magnifica Cattedrale di Santa Maria (La Seu), è un labirinto di strade medievali piene di boutique, bar e ristoranti. Palma è anche una destinazione perfetta per chi ama il mare, con le sue spiagge dorate e l’acqua cristallina del Mar Mediterraneo. Oltre alla vita balneare, Palma offre un’ampia offerta culturale, con musei come il Museu Es Baluard, dedicato all’arte contemporanea, e un ricco calendario di eventi tutto l’anno.

Edmonton, Canada: cultura e natura nel cuore dell’Alberta

Edmonton, capitale della provincia canadese dell’Alberta, è una città che sorprende per il suo connubio di cultura e natura. Conosciuta per i suoi festival, come il Fringe Theatre Festival, e i suoi musei, tra cui il Royal Alberta Museum, Edmonton offre una ricca offerta culturale. La città è anche una porta d’accesso per esplorare la spettacolare natura canadese, con il Parco Nazionale di Jasper a breve distanza, dove si possono ammirare maestose montagne, laghi cristallini e fauna selvatica. Inoltre, West Edmonton Mall, uno dei più grandi centri commerciali del mondo, offre un’esperienza unica con il suo parco acquatico e pista di pattinaggio sul ghiaccio.