C’è anche una città italiana nella Best in Travel 2025 di Lonely Planet

Tra le 10 città imperdibili per l'anno prossimo, la guida Best in Travel 2025 di Lonely Planet ha inserito solo Genova in Italia: ecco i motivi per cui il capoluogo ligure è stato premiato.

Fonte: iStock Il pittoresco quartiere di Boccadasse a Genova

Come ogni anno, la celebre casa editrice Lonely Planet, nota in tutto il mondo per le sue guide turistiche, ha pubblicato la guida Best in Travel 2025 in cui vengono elencate ai viaggiatori le 10 migliori destinazioni di viaggio in categoria regioni, città e Paesi e anche le 10 tendenze del prossimo anno nel mondo travel.

Tra le destinazioni top del 2025 nella categoria città è stata inserita la nostra Genova, l’unica città italiana a comparire nell’edizione di quest’anno. Scopriamo insieme i motivi che hanno spinto Lonely Planet a omaggiare la nostra terra con questo riconoscimento.

Un plauso per Genova, tra le mete di Best Travel 2025

Best in Travel 2025 è una delle più attese pubblicazioni annuali nel settore del turismo e per tutti gli appassionati girovaghi del mondo. Lonely Planet è una casa editrice australiana, fondata da Tony e Maureen Wheeler, che da decenni guida i viaggiatori alla scoperta delle mete più affascinanti del pianeta.

Tra le 10 città imperdibili segnalate ai viaggiatori per l’anno che verrà spicca il capoluogo ligure in Italia: Genova si distingue in un elenco di città provenienti da tutto il mondo, tra cui Tolosa (Francia), Puducherry (India), Bansko (Bulgaria), Chiang Mai (Thailandia), Pittsburgh (Stati Uniti), Osaka (Giappone), Curitiba (Brasile), Palma (Spagna) ed Edmonton (Canada).

La selezione di Lonely Planet si concentra ogni anno su destinazioni emergenti o meno conosciute rispetto alle grandi capitali del turismo, come Roma, Parigi o Venezia, con l’obiettivo di far scoprire agli esploratori luoghi più autentici e ricchi di fascino. La guida Best in Travel 2025 sarà disponibile in libreria dal 25 ottobre, ma un’anteprima è già accessibile online.

Genova: città unica e piena di vita

Nelle motivazioni della scelta che hanno premiato la città di Genova, Lonely Planet elogia la città ligure definendola una città portuale “a sé stante”, caratterizzata da una “vitalità potente” che si riflette nella sua costa selvaggia e nelle sue tradizioni.

La guida sottolinea, inoltre, come i genovesi tendano a proteggere gelosamente la loro città, temendo che la popolarità possa offuscarne parte del fascino autentico. Genova, però, merita tutta l’attenzione per la sua storia straordinaria: una città capace di mettere in piedi una flotta poderosa, accumulare immense ricchezze e creare il celebre pesto al basilico, un’eccellenza gastronomica ammirata in tutto il mondo.

Esperienze imperdibili per chi visita Genova

Secondo la guida, Genova offre una serie di esperienze che non possono mancare in un itinerario a spasso nella città. Tra le più consigliate, vi è una passeggiata attraverso i famosi caruggi, i vicoli stretti del centro storico, per ammirare la bellezza dei Palazzi dei Rolli, edifici storici dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Gli amanti della cucina non possono perdere le infinite varianti del pesto, disponibili in luoghi come il Mercato Orientale o nei tanti ristoranti della città.

Un altro punto d’interesse indicato da Lonely Planet è il Porto Antico, dove l’Acquario di Genova e la Biosfera sono definiti “straordinari” e offrono un’esperienza unica per famiglie e appassionati di natura. Per una pausa dolce, la Pasticceria Marescotti di Cavo, situata in Via di Fossatello, rappresenta un indirizzo storico dove assaporare prelibatezze tipiche. Infine, una passeggiata lungo la costa fino a Boccadasse, un borgo marinaro incantevole, offre ai visitatori l’opportunità di vivere l’atmosfera delle Cinque Terre senza allontanarsi troppo dalla città.

Genova ha quindi conquistato il suo posto nella nuova edizione Best Travel 2025 di Lonely Planet grazie alla sua autenticità, alla ricchezza del suo patrimonio storico e alla sua identità unica, tutti ingredienti di un mix che la rendono una meta imperdibile per il prossimo anno.