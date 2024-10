A Disneyland Paris l’attesissimo Festival di Halloween

In un’ambientazione sinistra, i personaggi Disney indosseranno abiti spettrali e sfileranno a ritmo di musica per festeggiare Halloween

Disneyland Paris si veste di nuove decorazioni dai colori autunnali: 330 zucche sorridenti ornate da quasi 175 metri di ghirlande luminose, 13.262 fiori e fogliame e oltre 50 lanterne, creano il posto perfetto per festeggiare Halloween.

Da non dimenticare gli adorabili fantasmini che accolgono gli ospiti al loro ingresso nel Parco Disneyland. In questa atmosfera terribilmente esilarante grandi e piccini si troveranno faccia a faccia con la spaventosa banda dei Cattivi Disney: Crudelia De Mon, Maleficent, Jafar, Gaston, Capitan Uncino, la Regina di Cuori e, per la prima volta, Madre Gothel dal film Rapunzel dei Walt Disney Animation Studios. Inoltre, tra le novità, gli ospiti potranno incontrare Miguel dal film Coco dei Pixar Animation Studios a Frontierland e conoscere Stitch nel suo nuovo outfit da vampiro, pronto a esplorare Discoveryland.

Per tutta la durata del Festival di Halloween Disney, la parata della Mickey’s Halloween Celebration presenterà la banda dei Simpatici Malandrini – Pippo, Cip e Ciop e i loro amici – che sfileranno due volte al giorno su diversi carri, accompagnati da 80 artisti a ritmo di una musica entusiasmante. All’appello non mancherà Paperina che darà il via alla stagione del raccolto mentre altri personaggi unici come Clarabella e Orazio appariranno in un mondo pieno di zucche, funghi, fogliame colorato, lanterne e balle di fieno.

Il fulcro della parata sarà il carro di Mickey’s Illusion Manor, che si muove sull’ambiguo confine tra illusione e realtà, con gli improvvisi e magici cambi d’abito di Topolino e la presenza della misteriosa Melanie Ravenswood e del Fantasma di Ravenswood Manor, direttamente dall’attrazione Phantom Manor.

La Disney Electrical Sky Parade con i Cattivi Disney

Prima dello spettacolo Disney Illuminations, i Cattivi Disney e gli Ospiti Misteriosi faranno un incantesimo sulla magnifica parata notturna Disney Electrical Sky Parade – che ha vinto il Parksmania Award per la migliore nuova attrazione europea 2024 ed è stata nominata ai Park World Excellence Awards 2024 nella categoria Best Live Entertainment – con una serie di dispetti. Questa nuova sequenza notturna, sul Castello della Bella Addormentata nel Bosco, mescolerà fontane, luci, proiezioni e coreografie di droni, trasportando tutti in un mondo stregato.

Fiamme infernali, cespugli di rovi, fantasmi e pipistrelli creano uno spettacolare scenario in omaggio ai Cattivi Disney e all’attrazione Phantom Manor. Una straordinaria musica elettronica sarà accompagnata dalle melodie di questa attrazione, che sarà il cuore pulsante di questo magico spettacolo serale.

Attrazioni da brivido per tutti

Per gli ospiti a caccia di forti emozioni, Disneyland Paris è il luogo perfetto con le sue 53 attrazioni per grandi e piccini. I più coraggiosi potranno addentrarsi a Phantom Manor per un’intrigante avventura, racchiusa in un’atmosfera misteriosa.

Fantasmi fosforescenti banchettano e danzano nella grande sala da pranzo, incuranti dei curiosi. I più intrepidi metteranno alla prova il loro coraggio nell’attrazione The Twilight Zone Tower of Terror situata nel Parco Walt Disney Studios, immergendosi in storie tormentate di spiriti e precipitando da un edificio di 13 piani, mentre vengono proiettati nella quarta dimensione.

Irresistibili leccornie e gadget

Lo spirito di Halloween infesterà anche i menu e i negozi di Disneyland Paris. Gli ospiti potranno gustare nuovi piatti deliziosi ispirati ai Simpatici Malandrini, ai Cattivi Disney e agli Ospiti Misteriosi, come per esempio: Shortbread alla zucca con ripieno di lamponi, il Captain’s Burger con pane al nero di seppia e uncino di pasta frolla salata, un entremet alla vaniglia con cuore di pralina, con le sembianze di Jack Skeletron, e un gelato alla vaniglia con coulis di zucca e caramello salato o il Cold Coffee Boo al gusto di zucca speziata.

In aggiunta, M&M’s, partner ufficiale della stagione, accoglierà gli ospiti di Frontierland con un’esperienza paurosamente golosa. E per festeggiare Halloween, gli iconici M&M’s saranno distribuiti agli Ospiti più entusiasti.

Per prolungare il divertimento, ci sarà una speciale collezione di irresistibili souvenir a tema Halloween, perfetti per fare la raccolta di caramelle al meglio. Tra questi, una tazza con l’immagine di Topolino nel suo costume di Halloween, un cerchietto decorato con zucche sorridenti, un secchiello per caramelle di Topolino a forma di zucca e altro ancora.