Perché la tua prossima meta di viaggio deve essere Bangkok

Fonte: iStock Skyline di Bangkok

Se state pensando a una nuova destinazione per le prossime vacanze, Bangkok potrebbe essere la scelta perfetta. A partire dal 16 novembre 2024, grazie al volo diretto di ITA Airways da Roma Fiumicino verso la capitale thailandese, sarà ancora più semplice raggiungere questa vibrante località. Il collegamento, che proseguirà anche durante l’estate 2025, offrirà varie opzioni per pianificare un viaggio indimenticabile in una delle città più affascinanti del sud-est asiatico.

Nuovi voli diretti tra Roma e Bangkok

Il volo diretto Roma-Bangkok rappresenta una grande opportunità sia per i viaggiatori leisure sia per chi si sposta per lavoro. Operato da ITA Airways, prevede cinque frequenze settimanali per la stagione invernale 2024/2025 (dal 16 novembre 2024), con voli da Roma Fiumicino ogni lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I ritorni da Bangkok saranno disponibili ogni lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica.

Con l’inizio della Summer 2025, a partire dal 30 marzo, il numero di frequenze scenderà a tre voli settimanali. I collegamenti da Roma saranno attivi ogni martedì, giovedì e domenica, mentre quelli da Bangkok partiranno il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

Il nuovo volo senza scali faciliterà il turismo e gli affari tra Italia e Thailandia, promuovendo Bangkok non solo come destinazione principale, ma anche come hub strategico per esplorare le spettacolari isole e altri punti di interesse thailandesi grazie ai voli in connessione.

Un ulteriore impulso al turismo e al business

Il lancio dei nuovi collegamenti rappresenta una spinta fondamentale nella strategia di sviluppo turistico della Thailandia.

Non soltanto consentirà ai viaggiatori italiani di scoprire le meraviglie di Bangkok, ma contribuirà anche a rafforzare il settore business, grazie all’importanza della città come centro finanziario e commerciale del sud-est asiatico.

Bangkok, riconosciuta da tempo come una delle capitali mondiali del turismo, si afferma sempre più come un crocevia globale da cui partire per esplorare l’intera Thailandia, con le sue spiagge incontaminate e le isole paradisiache facilmente raggiungibili in poche ore di volo.

Le attrazioni imperdibili di Bangkok

Fonte: iStock

Una volta arrivati a Bangkok, sono tantissimi i luoghi che meritano di essere scoperti, a partire dal maestoso Grand Palace, un complesso di edifici che risplende con templi dorati e lussuosi, tra cui il celebre Wat Phra Kaew, dove è custodito il Buddha di Smeraldo.

A poca distanza, un’altra icona è il Wat Arun, noto come il Tempio dell’Alba, che si staglia lungo il corso del fiume Chao Phraya e regala panorami mozzafiato, soprattutto al tramonto. Per un’esperienza più spirituale, una visita al Wat Pho, dove svetta il gigantesco Buddha Sdraiato, è d’obbligo. Qui, i visitatori possono anche concedersi un tradizionale massaggio thailandese.

Per gli amanti dello shopping e della vita notturna, Bangkok è poi la meta ideale. I mercati galleggianti, come il Damnoen Saduak e il vivace Chatuchak Weekend Market (uno dei più grandi al mondo) offrono un’esperienza unica, dove acquistare qualsiasi cosa, dai souvenir alle prelibatezze locali. Infine, non si può non menzionare la vibrante Khao San Road, cuore pulsante della movida, amata da backpacker (turisti “zaino in spalla”) e viaggiatori da ogni parte del mondo.

Per chi desidera scoprire un lato più contemporaneo, la zona di Sukhumvit pullula di eleganti centri commerciali, rooftop bar con viste spettacolari e ristoranti di alta cucina. E per una fuga nella natura, una crociera lungo il fiume Chao Phraya o una passeggiata nei rigogliosi giardini del Lumphini Park rappresentano un perfetto equilibrio tra modernità e tradizione.