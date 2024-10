È Milano la città più smart d’Italia del 2024

Fonte: iStock Skyline di Milano, premiata città smart del 2024

Anche quest’anno, come nel 2023, Milano si conferma la città più smart d’Italia secondo City Vision Score, il report curato da Blum e dalla società di consulenza Prokalos. La classifica delle città intelligenti italiane, arrivata alla sua seconda edizione e presentata durante gli Stati generali di City Vision del 21 e 22 ottobre a Padova, ha come obiettivo quello di valutare la capacità dei territori nell’adottare soluzioni digitali e innovative che si riflettono in modo positivo sugli abitanti e sull’ambiente in cui vivono.

Non si tratta solo di un riconoscimento importante, ma anche di un’opportunità: il report, infatti, analizzando le diverse situazioni che coinvolgono le varie realtà italiane, permette di puntare a un miglioramento a sostegno dell’innovazione e della sostenibilità nel nostro Paese.

Cosa è il City Vision Score e come funziona

Il City Vision Score, adottando un approccio inclusivo e suddividendo i ranking in tre aree geografiche principali (Nord, Centro e Sud) ha assegnato anche quest’anno un punteggio che individua il grado di “smartness” non solo delle città in Italia, ma anche dei piccoli borghi (fino a 2000 abitanti), dei Comuni di diverse dimensioni e dei capoluoghi, ai quali è stato dedicato un focus specifico. Con quale metodologia sono stati raccolti i dati?

Sono stati presi in considerazione sei indicatori: Smart governance, economy, environment, living, mobility e people. Tenendo a mente questi fattori, i dati sono stati poi raccolti attraverso fonti istituzionali, normalizzati e aggregati per ottenere un quadro della situazione affidabile. Inoltre, sono state analizzate anche altre componenti come sostenibilità e uso della tecnologia, tenendo in considerazione, per esempio, la quota di cittadini che interagisce con la PA attraverso strumenti digitali, il numero di startup presenti sul territorio o la qualità dell’aria.

Dal report è emersa la presenza, ancora attuale, del divario tra Nord e Sud, e l’elevata smartness di Milano che resta in vertice alla classifica grazie alle sue performance eccezionali dimostrate nei campi della smart economy e della mobilità, ponendosi come riferimento per tutte le città con un numero maggiore di 50.000 abitanti.

Milano al vertice della classifica

Smart economy e mobilità sono i due fattori di successo che hanno permesso a Milano di mantenere inalterata la sua posizione in classifica rispetto all’anno 2023. Secondo il City Vision Score, questi sono elementi fondamentali in città dove gli abitanti superano i 50.000 abitanti. Il capoluogo lombardo, nel dettaglio, si è distinto per la sua capacità di promuovere, innovare e attrarre talenti, eccellendo anche in altri campi.

Si parte dalla Smart mobility, l’indicatore che misura la capacità delle amministrazioni locali di adottare soluzioni efficienti per spostamenti veloci e sostenibili, dall’alto numero di piste ciclabili al minor tempo di percorrenza per raggiungere i caselli autostradali. Nel campo della Smart economy, invece, Milano si è distinta per indicatori quali reddito medio pro capite, numero di start up e tasso di occupazione.

Top 10 dei capoluoghi

Il focus sui capoluoghi realizzato da City Vision Score ha messo in evidenza come il livello di smartness in Italia sia elevato soprattutto nel Nord-Est e, in particolare, nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Questa la classifica dei primi 10 in classifica: