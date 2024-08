Le città più sottovalutate d’Italia (ma da visitare assolutamente) secondo Time Out

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Non solo Roma, Venezia e Firenze, le prime città che vengono in mente agli stranieri quando pensano di visitare l’Italia. Il nostro paese può vantare un’infinità di altre mete che, pur essendo meno conosciute, non mancano certo di fascino e attrazioni, meritando comunque di essere scoperte. Come sottolineato da un recente articolo pubblicato su Time Out, l’Italia con le sue venti regioni diverse, un patrimonio culturale senza pari e una delle cucine più apprezzate al mondo, riserva a ogni angolo inaspettate sorprese per chi decide di visitarla.

E se le grandi città risultano spesso affollate, per fortuna ci sono molte località minori altrettanto straordinarie che aspettano soltanto di essere scoperte. Con un po’ di pianificazione, spostandosi magari comodamente in treno approfittando dell’efficiente rete ferroviaria, è possibile uscire dai percorsi più battuti e vivere un’esperienza di viaggio più autentica. Ecco, secondo la giornalista di Time Out, alcune delle città italiane più sottovalutate, che consiglia di aggiungere al più presto al proprio itinerario.

Bari vivace e conveniente

Naturale punto d’ingresso a una delle regioni più popolari d’Italia, Bari è conosciuta per i suoi vivaci mercati, lo street food irresistibile e i vicoli del centro storico dove è ancora possibile vedere le donne preparare a mano le orecchiette, la tipica pasta pugliese.

Ma la parte migliore di Bari, precisa l’articolo di Time Out, è che rispetto alle città più turistiche, è ancora piuttosto conveniente dal punto di vista economico, senza parlare del fatto che si trova a breve distanza da incantevoli località costiere come Polignano a Mare, Giovinazzo e Monopoli. Le attrazioni imperdibili? Sicuramente la Basilica di San Nicola dell’XI secolo e le mostre d’arte contemporanea al Teatro Margherita, situato sul lungomare.

Lucca fascino toscano

Circondata da imponenti mura rinascimentali, Lucca conserva tutto il fascino di una città toscana, con un’abbondanza di arte, cultura e gastronomia che può rivaleggiare con molte città più grandi. Un ottimo modo per iniziare la visita, consiglia l’articolo, è noleggiare una bicicletta e percorrere le mura cittadine, per poi dirigersi verso il centro storico e godersi un aperitivo o un caffè nella suggestiva piazza dell’Anfiteatro, costruita sull’antico anfiteatro romano. Un’altra esperienza imperdibile è la salita alla Torre Guinigi che offre una vista mozzafiato sulla città. Inoltre, Lucca è a soli 30 minuti di treno da Pisa, ideale per una visita alla famosa torre pendente.

Cefalù tesoro di Sicilia

Spostandosi in Sicilia, Cefalù è un’affascinante città costiera che sta diventando rapidamente una delle mete balneari più ambite d’Italia. Insieme a Palermo, è stata inserita tra i Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco grazie al suo mix unico di stili architettonici arabi e normanni.

Oltre a rilassarsi sulla splendida spiaggia di sabbia, i visitatori possono esplorare la costa in barca o visitare la cattedrale del XII secolo, famosa per i suoi mosaici bizantini. Un’altra esperienza da non perdere è la salita sulla Rocca di Cefalù, da cui si possono godere suggestivi panorami sulla città e le pittoresche case dai tetti di tegole rosse.

Bolzano elegante meta alpina

Combinazione unica di influenze italiane, tedesche e ladine, Bolzano è immersa in spettacolari panorami montani, pertanto offre temperature più fresche rispetto ad altre città, oltre alla possibilità di assaggiare deliziose specialità locali come canederli, gulasch e polenta.

Il centro storico è perfetto per una passeggiata, mentre una funivia conduce a Soprabolzano, un incantevole paesino di montagna ideale per escursioni, gite in bicicletta e relax in mezzo alla natura.

Ferrara meta per buongustai

La regione Emilia-Romagna è conosciuta come una delle culle della cucina italiana, e Ferrara, spesso messa in ombra dalla vicina Bologna, non è certo da meno in quanto a proposte gastronomiche d’alto livello, e non solo. Il centro storico, dominato dal Castello Estense, un’imponente fortezza del XIV secolo circondata da un fossato, è perfetto per essere esplorato in bicicletta. Questa città universitaria è rinomata per le sue trattorie accoglienti, i palazzi rinascimentali e i suggestivi vicoli del quartiere ebraico, dove si trova la sinagoga del XV secolo e uno dei più grandi musei ebraici d’Europa.

Trieste atmosfera cosmopolita

Situata tra il mare Adriatico e le vicine Slovenia e Austria, Trieste è una città cosmopolita al crocevia di diverse culture. Il suo elegante lungomare e la maestosa Piazza Unità d’Italia offrono un’atmosfera unica, mentre il Castello di Miramare, residenza del XIX secolo, racconta il passato aristocratico della città. Trieste è anche famosa per la sua cultura del caffè, ricorda l’articolo di Time Out, con caffè storici come il Caffè San Marco, che rappresentano un punto di riferimento per la città.

Reggio Calabria “casa” dei Bronzi di Riace

Una delle regioni italiane ancora poco conosciute all’estero, la Calabria è ricca di patrimonio culturale, paesaggi naturali e tanto sole durante tutto l’anno. E Reggio Calabria è senza dubbio uno dei suoi punti di forza, che attira i visitatori con i Bronzi di Riace, le antiche statue in bronzo greche scoperte nel Mare Ionio. Per immergersi nella storia antica della regione, niente di meglio di una visita al Museo Archeologico Nazionale. Per la giornalista di Time Out, la serata ideale è gustare specialità di mare in una trattoria locale e poi unirsi ai residenti per una passeggiata sul suggestivo lungomare, con vista sulla Sicilia.

Genova la Superba

Per secoli potente repubblica marinara che dominava il commercio nel Mar Mediterraneo, Genova è la porta della Riviera Ligure, spesso però trascurata dai viaggiatori che preferiscono Portofino o le Cinque Terre. Ma la sesta città più grande d’Italia merita assolutamente una visita per ammirare il pittoresco centro storico dalle case colorate e i maestosi palazzi, aperti al pubblico due volte l’anno durante i ‘Rolli Days’. Da non perdere il vivace porto di Genova e una puntata all’Acquario di Genova, uno dei più grandi al mondo.

Matera la città dei Sassi

L’antica città rupestre che un tempo era considerata la “vergogna” d’Italia è diventata una delle mete imperdibili del paese. Matera vanta oltre 3.000 “sassi” (abitazioni scavate nella roccia), molti dei quali sono stati trasformati in boutique hotel e ristoranti suggestivi, mentre altri ospitano chiese e cappelle, alcune delle quali conservano affreschi e antichi decori. Un paesaggio quasi surreale che per la sua unicità ha fatto da sfondo a numerosi film.