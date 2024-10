Il 2025 è l’anno di Strauss: il programma e le iniziative da non perdere a Vienna

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Splendida vista notturna sull'elegante Vienna

Il 2025 segna un importante anniversario: Vienna si prepara a celebrare il bicentenario dalla nascita di Johann Strauss II, il leggendario “Re del Valzer”. Nato il 25 ottobre 1825, il compositore austriaco ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica e la capitale austriaca si accinge a rendergli omaggio con un fitto programma di eventi, spettacoli e mostre che attraverseranno la città e il tempo.

Dal concerto al teatro, dalle esperienze immersive a giornate tematiche, Vienna vivrà un intero anno dedicato al maestro viennese, seguendo il motto “King of Waltz. Queen of Music”.

Ecco quali sono i principali eventi legati alla celebrazione del bicentenario dalla nascita di Strauss a Vienna da non perdere l’anno prossimo se viaggia nella capitale austriaca.

Tutti gli eventi e gli spettacoli della Vienna di Strauss

Nel 2025, Vienna diventerà un palcoscenico a cielo aperto per celebrare il compositore Johann Strauss II con un programma ricco e variegato, che combinerà tradizione e innovazione.

Le celebrazioni qui nel cuore dell’Austria toccheranno vari generi: concerti, teatro, performance, arte digitale e sperimentazioni immersive, con prime e debutti ogni settimana. Le istituzioni musicali di Vienna – Musikverein, Wiener Konzerthaus, MusikTheater an der Wien, Volksoper e Opera di Stato di Vienna – si uniranno nell’omaggio a Strauss, ospitando spettacoli speciali e appuntamenti culturali che inviteranno il pubblico a esplorare l’arte di Strauss da nuove prospettive.

La musica di Strauss e soprattutto il suo celebre valzer “Sul bel Danubio blu” non risuonerà soltanto nei tradizionali teatri, ma anche in luoghi insoliti, che copriranno tutta la città, dai 23 distretti di Vienna fino al Cimitero Centrale. Spazi storici e location suggestive ospiteranno eventi, concerti e serate tematiche dedicate al compositore. Uno degli appuntamenti più attesi è la Giornata del Pipistrello (prevista per il 5 aprile), che vedrà in scena la celebre e omonima operetta Il Pipistrello.

Mostre ed esperienze immersive: Strauss in nuove dimensioni

Oltre alla musica, l’anno prossimo Vienna offrirà una serie di mostre per approfondire la vita e il talento di Johann Strauss II. Dal 4 dicembre 2024 al 23 giugno 2025, il Museo del Teatro presenterà la mostra “Johann Strauss – The Exhibition”, un’esposizione che esplorerà la carriera, l’eredità musicale e la vita personale del compositore, analizzandone l’impatto sulla cultura viennese e internazionale. L’esposizione permetterà di ammirare documenti, spartiti originali, abiti e oggetti appartenuti a Strauss, offrendo al pubblico un viaggio approfondito nella vita del maestro del valzer.

Per gli appassionati e i curiosi, Vienna propone esperienze immersive come la “Johann Strauss. New Dimensions”, che, attraverso la realtà aumentata, consentirà di entrare in contatto con l’universo musicale di Strauss in un modo unico. Tra le tappe principali del percorso austriaco nella storia del valzer vi sono la House of Strauss presso il Casinò Zögernitz, uno storico edificio che ospita l’Istituto di Vienna per la ricerca su Strauss, e l’appartamento Johann Strauss Wohnung in Praterstrasse, dove Strauss visse e compose la sua opera più famosa.

Passeggiando nella Vienna di Strauss

Vienna è una città che invita a scoprire la sua storia musicale passeggiando per le sue strade e il 2025 sarà un anno speciale per vivere appieno questa esperienza. Tra i monumenti più iconici della città si trova il Giovannino dorato al Stadtpark, una statua dorata di Strauss che, per anni, è stata il monumento più fotografato della città. Le celebrazioni del bicentenario offriranno nuove opportunità per scoprire i luoghi chiave di Strauss a Vienna, esplorando le vie della città in una sorta di itinerario musicale che tocca i quartieri più affascinanti della capitale.

Fonte: WienTourismus @Julius Hirtzberger

Anche l’isola del Danubio sarà parte integrante dei festeggiamenti, ospitando eventi speciali durante la Festa dell’Isolanel mese di giugno. Passeggiando lungo il Danubio, si può cogliere appieno l’influenza di Strauss sulla cultura viennese e sulla tradizione del valzer, un genere musicale che rappresenta un elemento distintivo dell’identità culturale austriaca.