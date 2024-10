Ryanair, promo Flash: voli per l’Europa scontati in autunno

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Vista sulla Piazza del Mercato a Poznań

Ultima chiamata per l’offerta Ryanair che terminerà entro oggi: l’imperdibile promo Flash della compagnia aerea low cost vi permetterà di volare in alcune delle più affascinanti destinazioni europee a prezzi scontatissimi.

Prenotando entro le 23:59 del 23 ottobre 2024, sarà possibile viaggiare tra l’1 novembre e il 18 dicembre 2024 verso mete come Poznań, Bucarest e Palermo, oltre a moltissime altre città europee (sono davvero tante e variano in base all’aeroporto di partenza, naturalmente).

Con l’autunno alle porte, questa è l’occasione perfetta per scoprire nuovi angoli d’Europa con voli a prezzi convenienti. Ecco una panoramica su tre destinazioni straordinarie incluse nell’offerta.

Poznań: perla storica della Polonia occidentale

Poznań, una delle città più antiche della Polonia, è una destinazione poco nota rispetto alla capitale, ma che incanta il viaggiatore che vi si avventura con il suo mix di storia, cultura e modernità. Situata nella Polonia occidentale, questa città è famosa per essere il luogo di nascita dello Stato polacco e offre un viaggio indietro nel tempo attraverso le sue architetture medievali e i suoi affascinanti monumenti.

Cosa vedere a Poznań

Il cuore pulsante della città è la sua splendida Piazza del Mercato Vecchio (Stary Rynek), una delle più grandi e colorate d’Europa. Qui si può ammirare il Municipio rinascimentale, famoso per l’orologio con i capretti meccanici che si scontrano ogni giorno a mezzogiorno, in uno spettacolo davvero unico. Da non perdere anche la Cattedrale di San Pietro e Paolo, posta sull’isola di Ostrów Tumski, che è la più antica cattedrale dell’intera Polonia.

Poznań è anche una città dinamica, costellata da numerosi musei, ristoranti di alta qualità e una vivace scena culturale. I viaggiatori autunnali potranno godere di festival locali e gustare piatti tipici come i pierogi o lo St.Martin’s Croissant, un dolce tipico di San Martino, patrono della città.

Il volo è in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo a partire da un costo di 16,99 euro.

Bucarest: nel cuore della Romania

Conosciuta come la “Piccola Parigi dell’Est”, Bucarest è una città che sorprende per il suo eclettismo architettonico e la sua vivace vita notturna. Capitale della Romania, offre un ricco patrimonio culturale, con influenze francesi, ottomane e comuniste che convivono in armonia.

Cosa vedere a Bucarest

Il principale punto d’interesse di Bucarest è il Palazzo del Parlamento, il secondo edificio amministrativo più grande del mondo, che offre visite guidate affascinanti. Un’altra tappa obbligata è il Museo del Villaggio, un museo all’aperto che permette di esplorare l’architettura tradizionale romena, dalle case in legno alle chiese storiche.

Fonte: iStock

Per chi cerca un po’ di relax, il Parco Herăstrău è una splendida oasi di verde, perfetta per una passeggiata tra i colori dell’autunno, immersi nel foliage. Bucarest è anche rinomata per la sua scena gastronomica, dove è possibile assaporare piatti come il mici (salsicce speziate) e la ciorbă (zuppa acida tradizionale).

Il volo è in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa a partire da un costo di 16,99 euro.

Palermo: cultura e bellezza mediterranea

Con un clima mite anche in autunno, Palermo è la destinazione perfetta per chi desidera scoprire la ricca storia e cultura siciliana. La città principale della Sicilia vanta un’incredibile miscela di influenze arabe, normanne, barocche e rinascimentali, riflessa nei suoi monumenti e nelle sue tradizioni culinarie e culturali.

Cosa vedere a Palermo

Uno dei gioielli di Palermo è senza dubbio la Cattedrale, un capolavoro architettonico che unisce stili diversi, dal normanno al barocco e incanta chi vi si trova davanti, dopo una passeggiata attraverso i Quattro Canti della lunga via Maqueda e di Corso Vittorio Emanuele. Altro simbolo della città è il Palazzo dei Normanni, antica residenza reale e oggi sede del Parlamento siciliano, dove si può ammirare la straordinaria Cappella Palatina, che sorprende grazie ai suoi mosaici dorati.

Fonte: iStock

Passeggiare per i mercati storici come il Mercato di Ballarò o Vucciria è un’esperienza da non perdere, immersi tra i profumi mediterranei e le voci dei venditori ambulanti, in un turbinio di colori, odori e sapori. Qui si possono assaporare i migliori piatti della cucina di strada palermitana, come il pane con la milza, le panelle e i cannoli siciliani.

Palermo offre anche meravigliose spiagge vicine al centro città, come Mondello, perfette per chi desidera un ultimo bagno di sole autunnale.

Il volo è in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa a partire da un costo di 17,00 euro.