La meravigliosa Trieste è tra le mete più trendy al mondo del 2025

Un prestigioso traguardo per Trieste: è entrata ufficialmente tra le dieci destinazioni più ambite al mondo per il 2025

Fonte: iStock Spettacolare scorcio di Trieste

Trieste, incantevole città portuale ricca di storia e tra le più cosmopolite d’Italia, è entrata ufficialmente tra le dieci destinazioni più ambite al mondo per il 2025.

Un prestigioso traguardo decretato da Booking.com, che ha analizzato con attenzione i dati della propria piattaforma per scoprire le gemme nascoste e i luoghi pronti a diventare i nuovi hotspot: i risultati mostrano un incremento del 349% nella ricerca di soggiorni a Trieste rispetto all’anno precedente, segno di un crescente interesse non solo da parte dei viaggiatori italiani, ma anche dei turisti internazionali.

Trieste conquista il cuore dei turisti di tutto il mondo

Il capoluogo friulano ha saputo far innamorare i viaggiatori provenienti dai più svariati Paesi.

Le ricerche dall’Austria sono aumentate del 156%, mentre quelle dalla Germania del 144%. Ancora più sorprendenti sono i numeri di Serbia (+1630%), Croazia (+1313%) e Australia (+598%), che dimostrano quanto la città stia diventando sempre più popolare a livello mondiale.

Grazie alla sua posizione invidiabile, tra la costa adriatica e le rocce carsiche, è altresì amata da chi è alla ricerca di vacanze avventurose, con un +404%. Ma non solo: le coppie (+399%) e le famiglie (269%) sono irrimediabilmente attratte dalla sua atmosfera romantica e accogliente.

La nuova frontiera del turismo: benessere e notti sotto le stelle

Inoltre, Trieste abbraccia anche le nuove tendenze di viaggio. Il cosiddetto “turismo notturno” sta attirando un cospicuo numero di visitatori: il 62% dei viaggiatori italiani è alla ricerca di destinazioni con cieli poco illuminati per osservare fenomeni naturali e proprio Trieste è uno dei pochi luoghi in Italia dove è possibile assistere a spettacoli straordinari come l’aurora boreale.

Ma non solo: il benessere sarà un tema centrale per il 2025, con il 62% dei turisti italiani pronti a investire in vacanze che promuovano la salute e il prolungamento della vita. Le acque termali delle Sorgenti Timavo rappresentano una delle punte di diamante per chi desidera un soggiorno all’insegna del wellness.

Cosa vedere assolutamente a Trieste

Fonte: iStock

Trieste è, lo abbiamo visto, una meta che affascina per l’incredibile combinazione di storia, cultura e natura. Tra i luoghi imperdibili va citato innanzitutto il maestoso Castello di Miramare, l’elegante residenza imperiale affacciata sul blu e adornata da un rigoglioso parco, costruita per l’arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo.

Il cuore cittadino è invece Piazza Unità d’Italia, una delle piazze più ampie d’Europa aperte sul mare, incorniciata da edifici monumentali quali il Palazzo del Municipio e il Palazzo del Lloyd Triestino: al tramonto, dona una vista superba sul Golfo di Trieste e una vibrante atmosfera che unisce l’eco del passato alla vita contemporanea.

Trieste è anche famosa per i suoi caffè storici, veri e propri templi della cultura letteraria. Tra questi, il Caffè San Marco è il più iconico, frequentato nel passato da scrittori del calibro di James Joyce, Italo Svevo e Umberto Saba. Qui si può respirare l’aria intellettuale che ha fatto di Trieste una delle città simbolo della letteratura europea.

Un altro luogo emblematico è poi la Cattedrale di San Giusto, sull’omonimo colle, dagli elementi romanici e gotici, che domina la città e vanta un panorama mozzafiato. Il colle di San Giusto è anche sede della fortezza che ospita musei ed esposizioni sulla storia triestina e del suo porto.

Non lontano da San Giusto, merita una sosta il suggestivo Teatro Romano, risalente al I secolo d.C. Scoperto nel XIX secolo, testimonia l’importanza di Trieste già in epoca romana e rappresenta un tuffo indietro nel tempo.

Per chi ama la natura e le escursioni, una visita al Carso Triestino è d’obbligo: caratterizzato da grotte e sentieri immersi nella natura, propone autentiche chicche come la Grotta Gigante, una delle più grandi al mondo aperte al pubblico. Per i più avventurosi, il Sentiero Rilke, che si snoda lungo la costa, regala scorci mozzafiato sul mare Adriatico.

Non si può concludere il tour a Trieste senza una passeggiata sul Molo Audace, simbolo del legame indissolubile tra la città e il porto: si protende in mare per circa 250 metri ed è il posto perfetto per una passeggiata rilassante e per godere dell’idilliaco panorama del golfo e delle colline tutt’intorno.