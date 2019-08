Podčetrtek, in Slovenia, è la migliore meta d’Europa del 2019

editato in: da

È stata nominata migliore destinazione turistica d’Europa del 2019. La località di Podčetrtek, in Slovenia, si è aggiudicata il premio “European Destination of Excellence” (EDEN) conferito dalla Commissione europea a quelle mete che coniugano il turismo responsabile alla sostenibilità: in una parola, il benessere. Un vero e proprio “Eden”, insomma.

“Podčetrtek è il tipico esempio di industria turistica in scala ridotta, strettamente collegata alle Terme Olimia”, hanno spiegato gli esperti che hanno votato le candidate europee.

Questa località offre alcuni luoghi e prodotti legati alla tradizione slovena: il monastero di Olimje, la fattoria dei daini, il negozio di cioccolato e una delle più antiche farmacie d’Europa, solo per citarne alcuni.

Per benessere non si intende solamente il cibo, ma l’intera offerta turistica che la giuria di esperti ha tenuto in considerazione nella valutazione delle località in lizza, che quest’anno erano 140.

Podčetrtek è un ottimo esempio di collaborazione efficiente e di successo fra tre Comuni sloveni. In questo caso, infatti, il Sindaco della cittadina insieme a quello di Bistrica ob Sotli e di Kozje è riuscito a offrire un elevato standard qualitativo ai servizi turistici. Insieme, hanno creato una destinazione in grado di offrire ai turisti un soggiorno attivo e salutare, che consente loro di trascorrere una vacanza soddisfacente e di pace interiore. Un soggiorno Podčetrtek significa natura e cultura, insieme a prodotti e servizi locali.

Come destinazione, Podčetrtek, che si trova lungo la valle del fiume Sotla, pone molta attenzione allo sviluppo sostenibile, come attesta anche il marchio “Slovenia Green” conferitole dal ministero del Turismo sloveno.

Il premio EDEN viene assegnato a quel tipo di turismo che contribuisce al benessere fisico, mentale e cognitivo del visitatore. Chi offre un tipo di turismo basato sul wellness, quindi, inserisce nella propria offerta programmi dedicati alla salute e al benessere, tra cui diversi tipi di trattamenti che vanno dallo yoga alla meditazione, dalle attività fisiche al fitness, dai trattamenti beauty agli esercizi spirituali, nutrizionali e programmi detox e di talassoterapia offerti nei diversi centri termali, negli hotel e nei resort.

Non è la prima volta che una località turistica della Slovenia si è aggiudicata il premio Eden. Nel 2017 lo aveva ottenuto Capodistria grazie al turismo culturale. Nel 2015 lo aveva vinto Brda per via delle tradizioni e dell’offerta gastronomica. Nel 2013 Laško per il turismo accessibile ai portatori di handicap.