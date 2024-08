Cosa vedere a Todi e dintorni, gioielli della valle umbra

Un viaggio partendo da Todi e dai suoi caratteristici monumenti religiosi, per poi sostare a Collevalenza e degustare la buona cucina di Massa Martana.

Fonte: iStock Vista della città di Todi, immersa nella natura della valle umbra

La pittoresca città di Todi, con i suoi poco più di sedicimila abitanti, è una piccola gemma medievale, nel cuore della regione Umbria, caratterizzata da un ricco patrimonio storico e culturale. Si trova ad oltre 400 metri di altezza sul livello del mare e dalla città è possibile godere di una vista panoramica spettacolare, che la rende una meta ideale per chi ama immergersi nelle tradizioni locali di queste cittadine storiche della penisola italiana.

Oltre a questo, visitare la città di Todi consente di vivere un’esperienza unica, con un vero e proprio salto nel passato, e di scoprire ciò che di bello ha da offrire la valle umbra.

Un tuffo nel passato medievale, alla scoperta di Todi: ecco cosa vedere

Piazza del Popolo, cuore pulsante della città

Il cuore di Todi è senza ombra di dubbio la sua piazza principale: piazza del Popolo. Si tratta di uno degli esempi più significativi dell’era medievale in Italia, che mostra oggi come le città medievali italiane fossero progettate all’epoca. La piazza è circondata da importanti edifici storici, come il palazzo del Capitano, struttura dall’architettura gotica e ricca di affreschi al suo interno, ed il palazzo dei Priori, che oggi è sede della pretura. Sotto la piazza, inoltre, sono conservate due cisterne romane, che sono parte di una serie di tunnel e pozzi sotterranei risalenti al secondo secolo a.C.

Sulla piazza del Popolo si affaccia anche la maestosa concattedrale di Todi, di epoca romanica, e che negli anni, a causa di diversi eventi come terremoti ed incendi, è stata più volte ristrutturata. Elementi che caratterizzano questa struttura sono sicuramente il suo grande rosone centrale, di epoca medievale, e gli interni, dove trovare diverse opere d’arte di grande valore, come un coro ligneo del sedicesimo secolo e diversi affreschi rinascimentali.

La chiesa di San Fortunato

Nella parte alta della città si trova la chiesa di San Fortunato, dallo stile gotico, dalla quale è possibile godere di una vista panoramica unica sulla valle umbra, il luogo adatto per gli amanti della fotografia, alla ricerca dello scatto perfetto. Il portale di questa chiesa è finemente decorato con alcuni bassorilievi, tra cui quelli di San Francesco e San Fortunato. Al suo interno, inoltre, è possibile osservare ben tredici cappelle laterali, oltre che visitare la cripta contenente le spoglie del famoso poeta e religioso, del tredicesimo secolo, Jacopone da Todi.

Il convento di Montebianco, da roccaforte a luogo di culto

Come già detto, la città di Todi è una città storica, molto importante dal punto di vista religioso nella regione. Ecco perché, tra le attrazioni turistiche che non si possono perdere in questa città c’è anche il convento di Montebianco. Una struttura che nel corso dei secoli ha subite numerose ed importanti trasformazioni, passando, ad esempio, da roccaforte a luogo di culto.

È possibile visitare oggi questo convento, godere delle sue opere artistiche esposte al suo interno, e rendere omaggio alle spoglie di San Ruggero da Todi e Andreuccio da Todi.

Pausa al casale delle Lucrezie

Dopo aver visitato in lungo e in largo la cittadina di Todi, a pochi passi dal centro, per recuperare le energie, è presente il casale delle Lucrezie. Si tratta di un antico monastero, ristrutturato, che oggi offre rifugio nelle campagne umbre. Qui è possibile assaporare i piatti tipici della regione Umbria, oltre che riposarsi nel centro benessere del casale dopo una giornata di esplorazioni.

Cosa vedere nei dintorni di Todi?

Il piccolo borgo di Collevalenza

Collevalenza si trova a pochi chilometri dalla città di Todi ed è famosa in quanto ospita il famoso santuario dell’Amore Misericordioso. Si tratta di un importante luogo di pellegrinaggio, fondato negli anni cinquanta da una religiosa spagnola. Il santuario è moderno e, grazie alla sua architettura, singolare nel suo genere. Sono presenti anche diverse piscine, che attirano numerosi fedeli ogni anno, e che sono state riconosciute come miracolose dal Vaticano.

Massa Martana e la sua tradizione vinicola

Proseguendo l’esplorazione dei dintorni di Todi, un’altra tappa quasi obbligatoria, soprattutto per gli amanti della buona cucina e del buon vino, è Massa Martana. Questa località è famosa proprio per la sua produzione vinicola e, grazie alla presenza di numerose cantine locali, sarà possibile vivere diverse degustazioni di vini locali pregiati, accompagnati dai gusti tipici della regione Umbria, considerata patria dell’enoturismo in Italia. Una visita alle cantine è un’esperienza che permette di conoscere da vicino le tradizioni enogastronomiche della regione.

Monte Castello di Vibio

A breve distanza da Todi, sorge il pittoresco ed antico borgo di Monte Castello di Vibio, famoso in tutto il mondo per ospitare il teatro più piccolo al mondo: il Teatro della Concordia. Un vero e proprio gioiello architettonico, fondato nel lontano 1808 e che ospita solo 99 posti a sedere. È una struttura in grado di conservare un’atmosfera magica, con spettacoli di alta qualità. Molto bello è anche il centro di questo borgo, in grado di offrire scorci unici e romantici, respirando l’autentica aria medievale del borgo antico.

Il parco fluviale del Tevere

Per gli amanti della natura c’è la possibilità di visitare il parco fluviale del Tevere, un grande parco che si estende proprio lunghe le sponde del fiume Tevere nei pressi della città di Todi. È la destinazione ideale per chi vuole immergersi nella ricca vegetazione umbra, con percorsi escursionistici e ciclabili, oltre che fare passeggiate a cavallo.

La città di Orvieto

Si tratta di una delle città più affascinanti dell’intera regione Umbria e, probabilmente, d’Italia. Si parla di Orvieto. Sorge a pochi chilometri da Todi, circa 35, ed è famosa per le sue storiche costruzioni: il suo Duomo, ad esempio, che è una delle cattedrali gotiche più importanti d’Italia, ed il famoso Pozzo di San Patrizio, un capolavoro del sedicesimo secolo e oggi visitato da migliaia di turisti. Inoltre, dalle mura cittadine, è possibile osservare il bellissimo e prezioso panorama circostante.

Il borgo di Todi, con i suoi dintorni, rappresenta una meta imperdibile per chi vuole partire alla scoperta della vera essenza della regione Umbria. Una città ricca di monumenti medievali, di storia e cultura religiosa, in una posizione invidiabile, che permette di alternare giornate tra arte e natura. La valle umbra ha qualcosa da offrire ad ogni tipo di viaggiatore.