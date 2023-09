I più bei viaggi in moto dove ammirare il foliage d’autunno

Fonte: 123rf I migliori viaggi autunnali da fare in moto

L’Italia è ricca di zone dove poter ammirare il foliage autunnale. Molte sono perfette per una gita in sella a una moto, magari elettrica.

Un’azienda esperta del settore, la Zero Motorcycles, consiglia quali sono le mete italiane da non farsi sfuggire durante l’autunno.

Langhe piemontesi e Panoramica Zegna

Nel cuore del Piemonte, le Langhe Patrimonio Unesco e la Panoramica Zegna sono due mete ideali da visitare in moto per ammirare il foliage. Le Langhe, famose per i loro vigneti e i borghi pittoreschi e che evocano i prodotti autunnali Barolo, Barbaresco, La Morra, ma anche Neive e Grinzane Cavour, si animano in una festa di colori autunnali.

La Panoramica Zegna, un parco naturale situato nelle Alpi Biellesi, è un susseguirsi di viste grandiose sulle montagne e sulle valli circostanti. In sella a una moto elettrica, è possibile esplorare questi scenari mozzafiato in silenzio, vivendo l’atmosfera unica dell’autunno piemontese.

Dolomiti della Paganella

Le Dolomiti della Paganella, nel cuore del Trentino, sono un contesto straordinario per ammirare il foliage in moto. Qui, durante l’autunno, le foreste si tingono di colori caldi e intensi, creando un panorama emozionante per i motociclisti. Le strade panoramiche attraverso queste montagne offrono una vista senza pari, rendendo ogni curva un’opportunità per immergersi nella pura bellezza.

Val Masino

La Val Masino, incastonata tra le maestose Alpi italiane in provincia di Sondrio, è un’altra destinazione imperdibile per ammirare il foliage in sella alla due ruote Durante l’autunno, la valle diventa un paradiso di colori, con i boschi di faggi e larici che assumono sfumature dal vermiglio al dorato. Le strade tortuose che si snodano attraverso la valle attraversano i panorami da cartolina delle montagne e dei boschi colorati. È l’ambiente perfetto per una guida tranquilla e contemplativa, dove il silenzio si fonde con la meraviglia della natura.

Val D’Orcia

La Val d’Orcia, in Toscana, è famosa per i suoi paesaggi collinari, i campi di grano, i cipressi e i vigneti, che d’autunno vivono di colori e luci particolarmente brillanti.

In sella a una moto elettrica, è possibile percorrere le strade panoramiche della Val d’Orcia, passando anche da località ricche di cultura come Pienza, Montalcino e Montepulciano. Il silenzio della moto elettrica permette di immergersi completamente nella tranquillità della campagna toscana e di catturare la bellezza dei colori autunnali che avvolgono questa regione.

Sicilia

Se si desidera raggiungere una destinazione unica, si può considerare un viaggio in moto fino in Sicilia. Si parte da Palermo o da Catania e si percorre la costa Nord orientale dell’isola, ammirando l’Etna, le vigne, che in autunno assumono mille sfumature dal verde al giallo, e i paesaggi lungo la splendida costa. L’autunno in Sicilia è ancora piacevole e presenta una grande varietà di colori sorprendenti.

Liguria

La Liguria offre sia una costa affacciata sul Mar Ligure sia colline ricoperte di vegetazione mediterranea. Si può partire da Genova e percorrere la costa verso le Cinque Terre, con le sue strade panoramiche e i villaggi colorati e pittoreschi, Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, uno più bello dell’altro.