Livigno in estate: i trekking da non perdere

Livigno è una delle località lombarde di montagna per eccellenza, nota soprattutto per la sua affluenza turistica in stagione sciistica, con le sue piste innevate.

Eppure, Livigno in estate significa outdoor, trekking e vacanze all’aria aperta: sentieri adatti a tutti immersi nella natura incontaminata e al cospetto di laghi, malghe e panorami incredibili a 3000 metri di quota esistono anche qui, oltre la neve.

Gli amanti dell’escursionismo troveranno a Livigno nella bella stagione la loro dimensione, camminando lungo i numerosi sentieri che si snodano tra boschi e raggiungono le cime. Gli itinerari vengono incontro ai differenti livelli di preparazione e alle esigenze di ognuno: infatti, anche se a Livigno si allenano in altura atleti e campioni, non mancano percorsi ideali per un tranquillo soggiorno in famiglia all’insegna del divertimento e del relax.

Fonte: iStock

Perché scegliere Livigno in estate

Livigno, situata nella splendida regione alpina della Valtellina, è una meta ideale per il trekking estivo. Questo pittoresco paese di montagna, circondato da scenari mozzafiato, offre una vasta gamma di sentieri escursionistici che soddisferanno tutte le esigenze degli appassionati di outdoor.

Durante l’estate, Livigno si trasforma in un vero paradiso per gli amanti del trekking, con una varietà di percorsi che si snodano attraverso valli rigogliose, laghi alpini cristallini e vette maestose.

Dai sentieri più facili e accessibili a quelli più impegnativi e panoramici, c’è qualcosa per ogni livello di abilità. Oltre alla bellezza naturale, Livigno offre anche servizi e infrastrutture ben sviluppati per gli escursionisti, come rifugi di montagna accoglienti lungo i percorsi e guide esperte che possono aiutare a esplorare al meglio la zona.

Trekking per tutti a Livigno

Il Piccolo Tibet propone moltissimi facili sentieri ottimi per avvicinare gli esploratori in erba e le famiglie all’escursionismo come, ad esempio, l’itinerario che conduce alle stupende Cascate della Val Nera, raggiungibili comodamente in un’ora e 40 minuti partendo dal parcheggio P8 al Vach.

Fonte: iStock

Ma non soltanto: un sentiero adatto a tutti è Val Federia, con partenza e arrivo dal Ponte Calcheria: il percorso dura un’1 ora e 50 ed esplora la natura incontaminata della valle toccando i 1800 e i 2200 metri di altitudine. La location perfetta per una vacanza in famiglia con tappa alla Malga Federia per vivere la Giornata del Contadino imparando i segreti del pascolo e della mungitura e assaggiando prodotti genuini.

Altra attività per le famiglie è il giro lungo la pista ciclopedonale, vicina al centro di Livigno, che segue tutta la lunghezza della valle con i suoi 17 chilometri. Il percorso, adatto per passeggiate rilassanti, parte dalla Latteria di Livigno in zona Lago e arriva alla zona Forcola. Totalmente pianeggiante, offre diversi punti per sostare tra aree verdi, parchi gioco e aree attrezzate per picnic.

Trekking panoramici a Livigno

Ancora, gli amanti della natura apprezzeranno i percorsi che conducono ad ammirare gli spettacolari laghi alpini del territorio, Lach dal Mont, Lach dal Vach, Lach da li Mina e Lago Nero. I trekking panoramici consentono di inoltrarsi in un paesaggio unico con la possibilità di scorgere camosci e stambecchi al pascolo.

Trekking gastronomici a Livigno

Non mancano itinerari anche per chi ama la buona cucina, grazie ai sentieri che portano alle tipiche malghe alpine dove gustare i piatti della tradizione locale a chilometro zero. Un esempio? Il percorso che porta al Ristoro Val Alpisella, facile passeggiata quasi interamente pianeggiante con partenza dalla Latteria di Livigno.

Altre tappe gourmet sono l’Alpe Federia, l’Alpe Vago e il Ristoro Alpe Mine. Imperdibile, poi, una sosta nei Baitel, piccoli rifugi alpini con accesso gratuito, dove concedersi un po’ di riposo prima di riprendere il cammino. Uno su tutti è il Baitel del Canton, raggiungibile dopo un trekking panoramico di 3,5 chilometri che sfiora i 2259 metri di altezza.

Infine, a Livigno le cime raggiungono i 3000 metri di altitudine e qui l’offerta è pressoché infinita, con sentieri dove i più preparati potranno sfidare i propri limiti e se stessi tra le vette più rappresentative quali Cima Cavalli, Piz da Rin, Monte Vago, Monte Breva, Piz Paradisin, Pizzo Filone, Corno di Capra, Cima Fopel, Monte Garrone e Piz Cotschen.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta per trascorrere una vacanza attiva a Livigno: sono sufficienti un paio di scarponcini, uno zaino e i consigli delle Guide Alpine che sapranno indicare quali sono i sentieri più larghi, accessibili alle famiglie, e quelli invece più tecnici per gli escursionisti esperti.

Fonte: iStock

Cosa mangiare a Livigno

Livigno, oltre ad essere una meravigliosa destinazione montana, offre anche una ricca tradizione culinaria che vale la pena esplorare. Ecco i piatti imperdibili durante un soggiorno a Livigno.

Pizzoccheri: questo piatto è un classico della cucina valtellinese. Si tratta di una pasta fatta in casa a base di grano saraceno, condita con verza, patate, formaggio Valtellina Casera e burro fuso. È un piatto sostanzioso e delizioso, perfetto dopo una giornata di escursioni. Bresaola: la Valtellina è famosa per la sua bresaola, un salume a base di carne di manzo stagionata. La carne viene marinata con spezie e erbe aromatiche, poi affumicata e lasciata stagionare per un periodo di tempo. Viene servita sottilmente affettata e può essere gustata da sola o come parte di un antipasto. Sciatt: uno degli antipasti più popolari della cucina valtellinese, gli sciatt sono frittelle di formaggio. Sono realizzati con una pastella di farina di grano saraceno che avvolge piccoli pezzi di formaggio bitto o formaggio Valtellina Casera. Vengono fritte fino a quando non diventano croccanti e vengono solitamente servite con una salsa di miele o mirtilli rossi. Bombardino: non possiamo dimenticare di menzionare anche una bevanda tipica di Livigno. Il bombardino è un cocktail caldo a base di tuorlo d’uovo, rhum, caffè e panna montata. È una bevanda perfetta per scaldarsi dopo una giornata sulle piste da sci o lunghe camminate in montagna.