La classifica delle località sciistiche più amate dell’inverno 2024

Le migliori località sciistiche italiane per l'inverno 2024 sono tutte iconiche e già ben rinomate: quali sono le prime tre classificate, amate per le piste, i servizi e la sostenibilità

Fonte: iStock Luci notturne sulla neve a Livigno

Con l’inverno alle porte, l’Osservatorio Italiano del Turismo Montano di JFC ha stilato la classifica delle località sciistiche più amate dagli italiani per la stagione 2024/2025.

Tra i grandi protagonisti emergono alcune delle mete storiche delle Alpi italiane, rinomate per le loro piste panoramiche, adrenaliniche e divertenti, oltre che per i servizi di alta qualità che offrono ai visitatori: stiamo parlando di Cortina d’Ampezzo, Madonna di Campiglio e Livigno.

Oltre alle tre località di punta, l’Osservatorio Italiano del Turismo Montano ha premiato anche altre aree sciistiche che continuano ad essere particolarmente apprezzate dagli italiani, come la Skiarea Campiglio-Dolomiti del Brenta, Alta Badia, e Val Gardena. Queste aree si distinguono per i migliori impianti di risalita, le piste più sicure e l’ampia offerta di servizi per le famiglie.

Ogni anno, le Stazioni sciistiche italiane si rinnovano e diventano sempre più adatte a soddisfare le diverse esigenze di turisti e appassionati di sport invernali, garantendo un’esperienza unica in montagna. Ecco un’analisi delle tre destinazioni più apprezzate, che si distinguono in vari ambiti come piste, accoglienza e sostenibilità.

Cortina d’Ampezzo, la più trendy

Cortina d’Ampezzo è senza dubbio una delle località sciistiche più celebri d’Italia e continua a dominare la scena anche per l’inverno 2024. La “Regina delle Dolomiti” conquista il primo posto nella classifica generale e si aggiudica anche il titolo di destinazione più famosa e più trendy.

Fonte: iStock

La sua fama internazionale è dovuta non solo alle piste impeccabili e ai panorami mozzafiato, ma anche al fascino esclusivo del centro, dove l’alta moda e il turismo di lusso si incontrano in perfetta armonia.

I turisti amano Cortina per l’atmosfera elegante, che si combina con servizi di alta qualità, inclusi alcuni degli hotel più prestigiosi in Italia. Le famiglie, però, non sono da meno: grazie a un’ampia offerta di attività per grandi e piccini, Cortina si distingue anche per l’ospitalità a 360°.

Madonna di Campiglio, adrenalina e comfort

Un’altra località che non passa mai di moda è Madonna di Campiglio, che per l’inverno 2024 è la grande protagonista delle classifiche dedicate ai migliori alberghi, alle piste migliori e ai migliori servizi. La località trentina ha saputo coniugare l’emozione pura delle sue discese con il comfort delle strutture ricettive e l’alta qualità dei servizi, confermandosi una delle destinazioni più amate dagli sciatori italiani.

Madonna di Campiglio vanta anche una pista molto apprezzata, la Spinale Direttissima, eletta la più adrenalinica tra le preferite dagli sciatori, grazie alle sue pendenze ripide e alle emozioni forti che regala.

Fonte: iStock

Non solo sci, però: qui, tra escursioni, ristoranti gourmet e hotel di lusso, i turisti possono godere di una vacanza all’insegna del relax e del benessere.

Livigno: meta green per eccellenza

Livigno, una delle località più apprezzate per l’inverno 2024, si conferma destinazione “più green” e si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità. Situata al confine con la Svizzera, questa località è ideale per gli sciatori che vogliono unire la passione per lo sport invernale con un’attenzione all’ambiente e alla natura.

Livigno offre una varietà di piste per ogni livello e impianti di risalita moderni, ma ciò che la rende speciale è la sua atmosfera ecosostenibile, con iniziative green per ridurre l’impatto ambientale del turismo.

Livigno è anche uno dei luoghi più convenienti in termini di prezzi, posizionandosi al top della classifica per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo delle località sciistiche. Non solo sci, ma anche sport come il snowboard, mountain biking e le escursioni con le ciaspole sono alcune delle esperienze offerte per chi cerca una vacanza dinamica e rispettosa dell’ambiente.