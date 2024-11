Pennsylvania, lo Stato più bello dove ammirare il foliage in autunno

È scientificamente provato che qui la stagione del foliage dura più che in qualunque altro Stato americano e come in pochi altri posti al mondo

Fonte: 123RF Tidioute, nella contea di Warren, Pennsylvania, uno dei luoghi più caratteristici per il foliage

Lasciate che i turisti in autunno invadano il Montana o il Vermont, gli Stati americani più celebri per il fall foliage, e puntate verso la Pennsylvania, lo Stato, a due passi da New York City, dove ammirare lo spettacolo più bello della natura che cambia colore tra estate e inverno. Infatti, è scientificamente provato che qui la stagione del foliage dura più che in qualunque altro Stato americano e addirittura come in pochi altri posti al mondo, ma che anche la vaerità di colori è unica.

La città più famosa della Pennsylvania è Philadelphia, anche se pochi sanno che il Capoluogo è Harrisburg, una delle città più vecchie degli Stati Uniti d’America. Forse perché troppo vicina alla Grand Mela e ad altri Stati più turistici che le fanno concorrenza, la Pennsylvania merita di essere scoperta soprattutto nella sua stagione migliore: l’autunno.

Il paesaggio autunnale della Pennsylvania

Il merito della bellezza del foliage in questo Stato è della sua posizione: la Pennsylvania si trova tra la 40° e la 42° latitudine Nord e la sua topografia così varia che cambia dal livello del mare ai circa mille metri di altitudine delle Laurel Highlands fa sì che crescano circa 130 specie di alberi, tra cui arbusti, aceri, noci, vigne ma sopratuttto piante di corniolo, che contribuiscono alla meravigliosa palette di colori che sfoggia a partire dal mese di agosto fino al periodo autunnale. Una vera gioia per gli occhi, insomma. Inoltre, tutto ciò che circonda lo Stato della Pennsylvania contribuisce a rendere il paesaggio autunnale incredibilmente suggestivo. Innanzitutto, il Lago Erie, uno dei principali dei Grandi Laghi dell’America settentrionale al confine tra USA e Canada. Poi il Delaware, altro Stato decisamente poco visitato dai turisti italiani ma che merita un viaggio.

Fonte: 123RF

Meta top in autunno per gli americani

Ogni anno, sono migliaia gli americani che si recano tra le foreste della Pennsylvania per ammirare uno dei foliage più spettacolari e duraturi al mondo. Questi osservatori di foglie (in inglese, “leaf peeper”) sanno che c’è qualcosa di davvero speciale in questa luogo. Lo US Forest Service stima che in Pennsylvania si contino all’incirca 7,95 miliardi di alberi, con un rapporto di 613 alberi per abitante dello Stato, molti dei quali si trovano nella regione dei Wilds, un’immensa regione aperta che si estende tra le città di New York e di Chicago. La regione dei PA Wilds (PA sta per Pennsylvania) comprende oltre due milioni di acri di terra pubblica protetta a disposizione di tutti, abitanti e visitatori che ne vogliano godere.

Questa regione conta 29 parchi statali, otto foreste di Stato e ospita la sola foresta nazionale, la Allegheny National Forest, che si trova nella contea di Warren. Qui, ogni specie di albero contribuisce a dare la propria tonalità: gli alberi di Nyssa Sylvatica o gomma nera iniziano a tingersi di rosso già a fine agosto, il corniolo a metà settembre, le foglie di acero passano dall’arancio al rosso tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, le querce e i faggi solitamnete sono le ultime a dare colore all’autunnoe a cadere dai rami trasformando il terreno in un tappeto multicolore.

Fonte: 123RF

Gli spot più belli dove ammirare il foliage

Sono tantissimi i luoghi dove godere dello spettacolo del folia autunnale in Pennsylvania. Tuttavia, ce ne sono alcuni assolutamente consigliati dove lo spettacolo è garantito. Le colline che anticipano i Monti Appalachi offrono diverse opportunità di ammirare le fitte foreste riccamente colorate dal foliage autunnale. Basta guidare lungo la I-80 Frontier, la zona lungo la frontiera meridionale dello Stato, facilmente raggiungibile dalle città di Philadelphia, Harrisburg e Pittsburgh, per godere dello spettacolo. Strade minori anche chiamate “scenic byways” conducono all’interno di foreste nelle PA Wilds, i cui rami creano veri e propri tunnel naturali da attraversare. Un road trip da queste parti può togliere il fiato. La Elk Scenic Drive, la Bucktail Scenic Byway e la Scenic Route 6, tutte queste strade regalano una vista impagabile in autunno, attraversando anche pittoresche cittadine.

I migliori scenari si possono godere nello Kinzua Bridge State Park e dallo Kinzua Skywalk che guarda sulla Kinzua Gorge nella McKean County. Nella Tioga County, a Est della regione delle PA Wilds, i visitatori si danno appuntamento al Leonard Harrison State Park e al Colton Point State Park per ammirare le foglie che cambiano colore nella Pine Creek Valley, meglio conosciuta come PA Grand Canyon.

Fonte: 123RF

Ma molti altri sono i punti panoramici che s’incontrano lungo le strade secondarie di questa vasta regione. Mozzafiato è la vista nello Hyner View State Park, così come il Bucktail Overlook, anche conosciuto come Top of the World, nella Cameron County, dove approfittarne per fare un trekking lungo il Fred Woods Trail, un anello di cinque miglia da cui si gode di una splendida vista sul Sinnemahoning Creek e su alcune incredibili formazioni rocciose.