A Trastevere spunta un meraviglioso murale per omaggiare Ennio Morricone

editato in: da

Ennio Morricone ci ha lasciati spegnendosi all’età di 92 anni e, per omaggiarlo, a Trastevere, in via delle Fratte, è spuntato un murale dello street artist Harry Greb. Un ritratto speciale che lo vede raffigurato con un’aureola d’oro, proprio come un santo, mentre guarda dritto negli occhi lo spettatore. In una mano tiene l’Oscar, con l’altra chiede il silenzio portando l’indice alla bocca.

A proposito di Oscar, Morricone ne vinse due, il primo alla carriera nel 2007, il secondo nel 2016 per la colonna sonora di The Hateful Eight. Un talento, il suo, coltivato fin da piccolo, quando si dimostrò immediatamente appassionato di musica. Motivo per cui si iscrisse al Conservatorio di Santa Cecilia per poi diventare, crescendo, uno dei compositori più famosi e apprezzati del mondo.

Proprio a questo grande compositore, Harry Greb, ha voluto fare un importante omaggio, ma non è la prima volta che l’artista dedica un murale a personaggi legati al mondo cinematografico. Ne aveva già realizzati in passato per celebrare attori e attrici come Anna Magnani e Alberto Sordi.

Per non parlare dei tanti altri murales che portano la sua firma, per esempio quello ormai famosissimo realizzato sulla parete esterna dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Un murale straordinario che raffigura l’abbraccio simbolico tra Jack Nicholson e Will Simpson con tanto di guanti e mascherina, dedicato alle vittime del coronavirus.

O ancora il murale per il Black Lives Matter in via Stati Uniti d’America a Roma, vicino all’opera dedicata a George Floyd, rappresentato come Muhammad Ali con un cartello in mano dove chiede giustizia.

Tornando a Morricone, c’è un altro luogo del mondo, al di fuori dell’Italia, particolarmente affezionato al compositore, si tratta di Larissa.

La città greca lo ama da sempre e gli ha dedicato un gigantesco murale, realizzato su un alto edificio in pieno centro storico. L’opera è di 3 artisti locali: Asteris Laskaris, Christos Laskaris e Dimitra Kalogirou, che hanno lavorato per ben 4 giorni per terminarla.

Il murale greco, come quello di Harry Greb a Roma, sono omaggi artistici importanti, bellissimi e necessari per celebrare un genio del suo calibro, le cui musiche inconfondibili continueranno a farci emozionare per sempre.