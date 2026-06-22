La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Anche le spiagge di Gran Canaria possono essere raggiunte con l'offerta Vueling

Ammettiamolo: l’arrivo delle grandi ondate di calore fa spesso passare la voglia di chiudersi in una città d’arte o di camminare sotto il sole a picco. Ma se la voglia di viaggiare chiama, la risposta non è rinunciare, bensì scegliere la meta con furbizia. Non serve scappare in Finlandia per sopravvivere all’estate, basta volare verso destinazioni che sanno come gestire le alte temperature, regalandoci il lato migliore della stagione tra brezze costanti, aperitivi al tramonto e ritmi lenti.

Per raggiungerle, potrete sfruttare la nuova promozione lanciata da Vueling: acquistando un biglietto entro il 28 giugno 2026, usufruirete di prezzi scontati per volare nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2026 (quindi, se non ve la sentite di salire su un aereo in questi mesi, potete cominciare a pianificare la prossima vacanza autunnale).

Da Firenze a Madrid

Madrid in estate sa essere rovente, con temperature che superano facilmente i 35 gradi. Il segreto per visitarla senza soffrire il caldo è imitare i madrileni sintonizzando l’orologio sui ritmi locali. Significa dedicare le ore centrali e più afose della giornata al fresco dei musei, come il Prado o il CaixaForum, per poi concedersi una rigenerante siesta.

Il pranzo si fa rigorosamente a base di piatti freddi e dissetanti, come il classico gazpacho o il più denso salmorejo, accompagnati da una cerveza ghiacciata. Quando l’aria si fa più secca e ventilata, verso l’imbrunire, la città si risveglia: è il momento perfetto per godersi la vivace vita notturna all’aperto. E se l’aria del centro diventa irrespirabile? Con un breve tragitto in treno si raggiungono i borghi montani di Navacerrada o Cercedilla, fresche oasi naturalistiche dove si respira aria pura.

Da Milano a Ibiza

Se l’idea della folla e dei club sotto il sole estivo vi frena, Ibiza sa come farsi perdonare svelando il suo lato più rigenerante. La tendenza del momento è il mindful indulgence: l’isola si sta trasformando in un paradiso del benessere olistico grazie a eco-resort sul selvaggio litorale settentrionale e spa d’avanguardia nell’entroterra.

Per sfuggire alla calura delle ore centrali, la mossa ideale è scappare a bordo di una barca, tuffandosi nelle acque turchesi e godendosi la brezza marina al largo di Es Vedrà. Solo quando l’aria rinfresca, verso il tardo pomeriggio, vale la pena spostarsi nell’entroterra per esplorare i vicoli di Dalt Vila o i borghi di Santa Gertrudis e San Carlos. Qui ci si perde tra i mercatini hippy all’aperto, prima di chiudere la giornata con un aperitivo davanti ai leggendari tramonti di San Antonio.

Da Roma Fiumicino a Gran Canaria

Infine, Gran Canaria è un vero continente in miniatura, perfetto da girare con un road trip. Se le celebri Dune di Maspalomas a sud regalano un paesaggio desertico mozzafiato, da ammirare rigorosamente al tramonto, quando la sabbia si accende d’oro e l’aria rinfresca, l’auto diventa lo strumento ideale per sfuggire alla calura costiera.

Guidando verso l’interno e salendo di quota, si incontra lo spettacolo cromatico de Los Azulejos de Veneguera, le rocce vulcaniche multicolore. Salendo ancora, l’aria si fa decisamente più frizzante ai 1.800 metri del Roque Nublo, il gigantesco monolito sacro dove sembra di avere l’isola ai propri piedi. Infine, la rotta punta verso il nord più verde e fresco, fino al suggestivo borgo di Firgas, non a caso chiamato il paese dell’acqua per le sue celebri sorgenti minerali.