Ritardi, cancellazioni, valigie perse e rimborsi che non arrivano mai. Ogni anno milioni di passeggeri europei si trovano a fare i conti con disservizi aerei, spesso senza sapere cosa spetta loro per legge. A fare un po’ di chiarezza ci prova Flightright che ha messo sotto esame 20 tra le principali compagnie aeree europee. Il risultato è una classifica che rivela in modo chiaro e lampante quali sono le migliori compagnie con cui volare e quelle che temporeggiano e impiegano più tempo nel supportare concretamente i propri passeggeri in caso di problemi.