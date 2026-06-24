Svelate le migliori (e peggiori) compagnie aeree tra ritardi, cancellazioni e rimborsi: la classifica

Una classifica di Flightright svela quali sono le migliori e peggiori compagnie europee confrontando ritardi, cancellazioni e rimborsi

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Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Svelate le migliori (e peggiori) compagnie aeree tra ritardi, cancellazioni e rimborsi: la classifica
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La classifica di Flightright delle migliori e peggiori compagnie aeree

Ritardi, cancellazioni, valigie perse e rimborsi che non arrivano mai. Ogni anno milioni di passeggeri europei si trovano a fare i conti con disservizi aerei, spesso senza sapere cosa spetta loro per legge. A fare un po’ di chiarezza ci prova Flightright che ha messo sotto esame 20 tra le principali compagnie aeree europee. Il risultato è una classifica che rivela in modo chiaro e lampante quali sono le migliori compagnie con cui volare e quelle che temporeggiano e impiegano più tempo nel supportare concretamente i propri passeggeri in caso di problemi.

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