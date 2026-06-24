Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.
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Ritardi, cancellazioni, valigie perse e rimborsi che non arrivano mai. Ogni anno milioni di passeggeri europei si trovano a fare i conti con disservizi aerei, spesso senza sapere cosa spetta loro per legge. A fare un po’ di chiarezza ci prova Flightright che ha messo sotto esame 20 tra le principali compagnie aeree europee. Il risultato è una classifica che rivela in modo chiaro e lampante quali sono le migliori compagnie con cui volare e quelle che temporeggiano e impiegano più tempo nel supportare concretamente i propri passeggeri in caso di problemi.
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La classifica delle migliori e peggiori compagnie aeree
3 parametri sono stati analizzati per ben 20 compagnie. L'indagine di Flightright ha valutato i principali vettori europei su affidabilità operativa, comportamento nei pagamenti degli indennizzi e soddisfazione dei clienti, con un sistema a stelle che va da 1 (peggiore) a 5 (migliore). Un'analisi che arriva in un momento tutt'altro che neutro: il dossier sui diritti dei passeggeri è in discussione al Parlamento europeo, con novità che dovrebbero entrare in vigore dal 2027. Intanto però, ottenere un rimborso continua a essere, per molti, un percorso a ostacoli.
In fondo alla graduatoria si trovano Aer Lingus, Air Europa e Vueling, bocciate soprattutto sulla gestione degli indennizzi. Sul podio opposto salgono Austrian Airlines, Eurowings e Air Baltic. Lufthansa finisce a metà classifica, con risultati contraddittori tra i vari indicatori.
I 3 peggiori vettori si staccano dal resto in modo piuttosto netto non tanto per i voli saltati o i bagagli in ritardo, quanto per quello che succede dopo: la gestione delle crisi, la comunicazione ai passeggeri, la lentezza con cui vengono liquidati gli indennizzi.
Il Parlamento europeo sta esaminando un aggiornamento delle regole vigenti, con applicazione prevista a partire dal 2027. Le misure concordate toccano diversi aspetti pratici: le compagnie dovranno esporre tariffe più trasparenti, bagaglio a mano compreso, pur mantenendo la possibilità di vendere biglietti base senza trolley. I minori di 14 anni e i passeggeri con mobilità ridotta potranno sedersi gratis accanto ai propri accompagnatori.
Vietati i costi aggiuntivi per correggere errori nei dati di prenotazione. Garantita la carta d'imbarco senza obbligo di scaricare app o aprire un account. Rafforzati i diritti delle persone con disabilità e quelli legati al trasporto di attrezzature speciali. E, dettaglio non secondario: chi non usa il volo di andata non potrà più vedersi annullare automaticamente il ritorno.
In più, entro 4 giorni dalla conclusione del viaggio, le compagnie dovranno inviare ai passeggeri coinvolti in ritardi o cancellazioni istruzioni chiare su come presentare la richiesta di risarcimento.