Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Vista sulla Blue Lagoon di Comino

Con le incertezze sul caro voli dovuto agli aumenti del jet fuel, alcune compagnie aeree stanno lanciando promo last minute per abbattere i costi. Per chi sta pensando a una fuga estiva dell’ultimo minuto, dunque, la nuova promozione Ryanair è l’occasione giusta per partire spendendo meno. La compagnia irlandese ha infatti lanciato una flash sale che prevede uno sconto del 20% su una selezione di voli in tutta Europa. L’offerta è valida per le prenotazioni effettuate entro il 23 giugno 2026 e riguarda viaggi in programma dal 23 giugno al 31 luglio 2026, salvo disponibilità delle tariffe promozionali.

Come sempre per le offerte lampo, la parola d’ordine è velocità: le tariffe più basse tendono a esaurirsi rapidamente, soprattutto sulle rotte estive più richieste. Tra le occasioni più interessanti emergono alcune destinazioni perfette per chi cerca mare, città d’arte o temperature più miti durante i mesi più caldi dell’anno.

Da Milano Malpensa a Malta

Con una tariffa a partire da 18,07 euro, Malta si conferma una delle migliori destinazioni mediterranee per un viaggio breve ma ricco di esperienze. L’arcipelago conquista per il suo mix di influenze italiane, arabe e britanniche, visibile tanto nell’architettura quanto nella cucina. La capitale, La Valletta, patrimonio Unesco, è un concentrato di palazzi barocchi, bastioni affacciati sul mare e caffè storici dove fermarsi nelle ore più calde della giornata.

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Chi cerca spiagge e acque trasparenti dovrebbe dedicare almeno una giornata alla Blue Lagoon di Comino, mentre gli amanti della storia possono esplorare Mdina, l’antica capitale soprannominata “la città silenziosa”. Luglio è inoltre uno dei periodi migliori per vivere l’atmosfera delle tradizionali feste di paese maltesi, tra fuochi d’artificio, musica e processioni.

Da Roma Ciampino a Sofia

Tra le capitali europee ancora poco inflazionate dal turismo di massa, Sofia rappresenta una delle sorprese più interessanti dell’estate 2026. Con voli a partire da 18,19 euro da Roma Ciampino, la capitale bulgara offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e un’identità autentica che molte città europee stanno progressivamente perdendo.

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La Cattedrale Aleksandr Nevskij domina il centro con le sue cupole dorate, mentre passeggiando lungo il Boulevard Vitosha si scopre una città giovane, vivace e ricca di locali all’aperto. La bella stagione è perfetta anche per una gita sul Monte Vitosha, raggiungibile in poco tempo dal centro cittadino. Qui sentieri panoramici, foreste e aria fresca offrono un piacevole contrasto alle temperature urbane. Sofia è inoltre un ottimo punto di partenza per esplorare monasteri, villaggi tradizionali e paesaggi ancora poco conosciuti dal turismo internazionale.

Da Bari a Linz

Per chi sogna di sfuggire al caldo del Mediterraneo senza allontanarsi troppo, Linz rappresenta una scelta originale. La città austriaca è raggiungibile da Bari con tariffe a partire da 24,66 euro e permette di vivere un’estate diversa, fatta di cultura, piste ciclabili e temperature decisamente più gradevoli.

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Affacciata sul Danubio, Linz è una città che negli ultimi anni ha investito molto nell’innovazione culturale. Il centro storico conserva eleganti edifici barocchi, mentre il futuristico Ars Electronica Center racconta il rapporto tra tecnologia, arte e società. Da qui è facile organizzare escursioni nella regione dell’Alta Austria, tra laghi alpini, boschi e piccoli villaggi da cartolina. Chi desidera un vero break rigenerante può raggiungere in poche ore alcune delle località montane più belle del Paese, ideali per trekking panoramici e giornate all’insegna del fresco.