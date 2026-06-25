Premiati i migliori aeroporti d’Europa: due italiani brillano nella classifica 2026

Gli ACI Europe Best Airport Awards 2026 premiano innovazione, sostenibilità e servizi: Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo tra le eccellenze premiate a Praga

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Premiati i migliori aeroporti d’Europa: due italiani brillano nella classifica 2026
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Aeroporto Marco Polo di Venezia

Gli aeroporti europei più innovativi, sostenibili ed efficienti del continente sono stati premiati durante il 36° Congresso annuale e Assemblea generale di ACI EUROPE, ospitato a Praga. Gli ACI EUROPE Best Airport Awards 2026 rappresentano uno dei riconoscimenti più prestigiosi del settore aeroportuale e valorizzano le eccellenze in termini di qualità del servizio, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e performance operative. Tra i protagonisti dell’edizione 2026 spiccano due aeroporti italiani, Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo, che hanno conquistato importanti riconoscimenti.

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