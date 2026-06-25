Gli aeroporti europei più innovativi, sostenibili ed efficienti del continente sono stati premiati durante il 36° Congresso annuale e Assemblea generale di ACI EUROPE, ospitato a Praga. Gli ACI EUROPE Best Airport Awards 2026 rappresentano uno dei riconoscimenti più prestigiosi del settore aeroportuale e valorizzano le eccellenze in termini di qualità del servizio, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e performance operative. Tra i protagonisti dell’edizione 2026 spiccano due aeroporti italiani, Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo , che hanno conquistato importanti riconoscimenti.

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Roma Fiumicino, il migliore d’Europa

Tra gli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri, il vincitore è ancora una volta Roma Fiumicino. Lo scalo della capitale conferma il proprio ruolo di riferimento europeo grazie a continui investimenti in innovazione, digitalizzazione e qualità dell’esperienza dei viaggiatori. La giuria lo ha definito “un aeroporto eccellente che non si ferma mai”, premiandone la capacità di mettere sempre il passeggero al centro delle proprie strategie.

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Venezia Marco Polo, il migliore tra 10 e 25 milioni di passeggeri

Grande soddisfazione per l’Italia grazie anche al successo dell’aeroporto Venezia Marco Polo. Lo scalo veneto è stato premiato per aver trasformato i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026 in un’opportunità di crescita duratura. Miglioramenti nella qualità dei servizi, nell’inclusività e nelle performance operative hanno convinto la giuria ad assegnare il prestigioso riconoscimento.

Aeroporto di Helsinki, premio per la trasformazione digitale

Il Digital Transformation Award (iniziativa della SESAR Joint Undertaking in collaborazione con ACI EUROPE) è stato assegnato all’aeroporto di Helsinki per l’adozione di una piattaforma digitale avanzata integrata nei processi operativi. Il sistema ha consentito significativi miglioramenti in termini di efficienza, resilienza e coordinamento delle attività aeroportuali. Il progetto ha avuto un impatto così positivo da essere esteso a 20 aeroporti, diventando un modello di riferimento per la digitalizzazione del settore.

Stoccarda conquista, premio per l’eco-innovazione

L’aeroporto di Stoccarda si è aggiudicato l’Eco-Innovation Award (in collaborazione con Airport Carbon Accreditation) grazie al suo approccio innovativo alla sostenibilità ambientale. La giuria ha premiato in particolare i risultati ottenuti nelle operazioni di piazzale a basse emissioni, con una riduzione del 97,6% delle emissioni di CO2 della flotta di servizio.

Sofia premiata per l’eccellenza nelle risorse umane

Il Vasil Levski Airport di Sofia ha ottenuto l’HR Excellence Award per l’utilizzo strategico dell’intelligenza artificiale nella gestione del personale. Secondo la giuria, il progetto ha saputo migliorare l’esperienza dei dipendenti e individuare con precisione le criticità organizzative, favorendo lo sviluppo delle competenze e una gestione più moderna delle risorse umane.

Aeroporto di Breslavia, il migliore sotto i 5 milioni di passeggeri

L’aeroporto polacco di Wrocław è stato premiato come miglior aeroporto nella categoria con meno di 5 milioni di passeggeri. Nonostante importanti lavori infrastrutturali e l’organizzazione di un grande evento internazionale, lo scalo ha registrato traffici record, distinguendosi per innovazione operativa, sistemi avanzati per i bagagli e iniziative ambientali, tra cui un progetto dedicato all’apicoltura.

Riga leader tra gli aeroporti da 5 a 10 milioni di passeggeri

L’aeroporto internazionale di Riga ha conquistato il primo posto nella categoria dedicata agli scali con un traffico compreso tra 5 e 10 milioni di passeggeri. Gli investimenti in tecnologia, la pianificazione strategica e l’efficienza operativa hanno permesso allo scalo lettone di competere con aeroporti di dimensioni superiori.

Vienna eccelle nella categoria 25-40 milioni di passeggeri

L’aeroporto internazionale di Vienna ha ottenuto il premio grazie all’utilizzo di strumenti avanzati basati sui dati e sull’intelligenza artificiale. L’assegnazione intelligente dei gate e il monitoraggio in tempo reale delle operazioni hanno consentito di migliorare puntualità, efficienza e soddisfazione dei passeggeri.