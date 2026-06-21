Ufficio Stampa Il vigneto storico del Forte di Gavi

Quattro secoli dopo l’avvio dei lavori che ne hanno definito l’aspetto attuale, il Forte di Gavi si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Sabato 11 luglio 2026 la celebre fortezza piemontese inaugurerà ufficialmente il suo nuovo volto, frutto di un importante progetto di valorizzazione che unisce tutela del patrimonio storico, innovazione tecnologica e accessibilità.

Un anniversario speciale che celebra i 400 anni dall’inizio del cantiere del 1626 e che trasforma uno dei più importanti esempi di architettura militare del Nord Italia in un luogo sempre più aperto al pubblico e proiettato verso il futuro.

Un viaggio tra storia, innovazione e panorami mozzafiato

Dominando il paesaggio delle colline del Gaviese, il Forte di Gavi rappresenta una delle testimonianze più significative dell’architettura difensiva del suo tempo. Nato come castello medievale e trasformato nel Seicento in una complessa fortezza a tre livelli, il monumento conserva ancora oggi bastioni, cortine murarie e strutture progettate per resistere agli assedi.

Il nuovo progetto di riqualificazione ha interessato numerosi spazi del complesso monumentale. Sono stati recuperati ambienti del Forte destinati a un nuovo percorso museale permanente, restaurati i bastioni e le storiche garitte panoramiche e riqualificate le aree esterne, comprese alcune porzioni della suggestiva mulattiera alta.

Particolare attenzione è stata riservata all’esperienza dei visitatori. Il Forte si racconterà attraverso una nuova segnaletica multilingue, allestimenti contemporanei e strumenti digitali basati sull’intelligenza artificiale, capaci di dare voce ai protagonisti della sua lunga storia. Tra gli interventi più significativi figurano anche il ripristino del vigneto storico, realizzato in collaborazione con i Produttori del Gavi, e la completa modernizzazione degli spazi dedicati ad attività culturali e didattiche.

L’inaugurazione del Forte di Gavi

La giornata inaugurale dell’11 luglio sarà ricca di appuntamenti aperti al pubblico. Le celebrazioni prenderanno il via alle 10.30 con la presentazione ufficiale degli interventi realizzati e una visita guidata insieme ai professionisti coinvolti nel progetto.

Dalle ore 16 spazio all’arte contemporanea con l’apertura della mostra “Fammi un quadro del sole. Omaggio a Emily Dickinson” e della prima edizione di “Fortissima Parade”, rassegna che porterà nel Forte collettivi artistici e street artist con installazioni immersive tra luci, colori e creatività.

Non mancheranno momenti dedicati ai sapori del territorio, con degustazioni e brindisi accompagnati da musica dal vivo. Gran finale alle 21.45 con il grande spettacolo di luci e suoni realizzato da Dark Light, in programma presso il campo sportivo comunale di Gavi, da cui sarà possibile ammirare una spettacolare proiezione sulla fortezza.

Durante la giornata saranno inoltre organizzate visite guidate all’Alto Forte alle ore 11.45, 15.30 e 17. Tutti gli eventi saranno gratuiti e senza prenotazione, ad eccezione delle visite all’Alto Forte, che richiedono la prenotazione via email e prevedono un numero limitato di partecipanti.

Ufficio Stampa

Dove si trova il Forte di Gavi e come raggiungerlo

Il Forte di Gavi si trova nel comune di Gavi, in provincia di Alessandria, nel cuore del Piemonte meridionale. La sua posizione strategica ne ha determinato per secoli l’importanza militare.

La fortezza è facilmente raggiungibile in auto attraverso l’autostrada A7 Milano–Genova, uscendo al casello di Serravalle Scrivia e proseguendo per pochi chilometri in direzione Gavi.

In occasione dell’evento inaugurale saranno disponibili i parcheggi adiacenti al monumento e un servizio navetta gratuito in partenza dal parcheggio del cimitero.