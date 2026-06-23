In un’epoca di incertezza economica e pressione costante, gli italiani sembrano aver ridefinito il significato stesso del partire, benessere mentale e tempo per sé

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock In vacanza al mare

L’estate 2026 si apre sotto il segno dei rincari, tra jet fuel alle stelle e rialzi su hotellerie e ristorazione, ma senza un vero cambio di rotta nelle abitudini degli italiani. Le vacanze restano infatti una priorità quasi intoccabile, anche quando il budget si restringe. Secondo una ricerca di Eumetra, agenzia specializzata in insight e analisi dei comportamenti di consumo, un italiano su tre ha ridotto la durata o il numero dei viaggi a causa dell’aumento dei prezzi. Eppure, la voglia di partire non si è mai davvero spenta, piuttosto cambiano le modalità, ma non la centralità dell’esperienza.

Il dato più interessante non riguarda tanto quanto si viaggia, ma perché lo si fa. Le ferie oggi non sono più uno status da mostrare, ma uno spazio personale di decompressione. In un contesto in cui lavoro, performance e connessione costante occupano gran parte della quotidianità, la vacanza diventa una sorta di “pausa e reset mentale” sempre più necessario, un nuovo concetto di lusso.

Le vacanze come benessere mentale

Dall’indagine emerge subito che per oltre la metà degli italiani (51%), le vacanze servono prima di tutto a interrompere il ritmo quotidiano e allontanarsi da lavoro e impegni accumulati durante l’anno. Tra i più giovani questa esigenza è ancora più forte e coinvolge circa il 59% della fascia 18-34 anni, segno di una generazione che vive in modo più intenso la pressione della produttività continua.

Per i vacanzieri non si tratta di “non fare nulla”, ma di recuperare energia mentale: il 47% degli intervistati indica proprio il riposo psicologico come obiettivo principale delle ferie. A questo si aggiunge un altro elemento sempre più centrale, la dimensione relazionale: per il 40% degli italiani il valore della vacanza sta nel tempo condiviso con persone care, lontano dai ritmi compressi della vita quotidiana. Interessante anche il cambio di prospettiva sul tema della visibilità social. Solo una piccola parte del campione, circa il 7%, associa ancora le vacanze all’idea di ostentazione o status. Un dato che conferma una tendenza già evidente: il viaggio non è più performance, ma esperienza privata. Come sottolinea la ricerca, ciò che conta oggi non è “mostrare dove sei stato”, ma “come ti ha fatto stare”.

Il nuovo lusso è il tempo

Se il prezzo delle vacanze aumenta, anche il concetto di lusso si trasforma. Per un terzo degli italiani (33%) il vero privilegio è avere tempo libero senza vincoli di orario. Un’altra quota identica identifica il lusso nella possibilità di visitare luoghi nuovi, segno che il viaggio mantiene una forte dimensione esplorativa, ma sempre più libera da schemi rigidi. Più distanti, ma comunque significativi, emergono altri valori: il contatto con la natura (13%) e il piacere di vivere il cibo con calma (11%). Sorprende invece la bassa rilevanza della disconnessione digitale totale: solo il 5% considera il “digital detox” un elemento essenziale della vacanza ideale, anche se la percentuale raddoppia tra i più giovani.

L’aumento dei prezzi ha comunque un impatto concreto sulle scelte: il 21% degli italiani opta per destinazioni più economiche, mentre il 18% preferisce mantenere invariato il budget tagliando altre spese durante l’anno. Solo il 13% dichiara di essere disposto a rinunciare completamente alle ferie. In generale, la strategia più diffusa resta quella del compromesso: viaggi più brevi, mete più vicine o alloggi meno costosi. Ma il punto chiave è che la vacanza non viene messa in discussione.