Se pensate che l’architettura contemporanea sia solo una gara a chi progetta la forma più bizzarra, i vincitori degli ultimi Architizer A+Awards vi faranno cambiare idea.

Uno dei premi più importanti del settore ha appena tracciato la rotta per il futuro e la parola d’ordine è una sola: rispetto. Niente più monumenti urlati o silhouette nate per stupire, la giuria di esperti ha premiato un ritorno alla terra, all’artigianato e alla sensibilità ambientale, dove i piccoli studi stanno battendo i colossi internazionali.

I luoghi culturali più interessanti del pianeta, oggi sono quelli che si fondono con il contesto anziché imporsi, capaci di fare da ponte tra noi e la natura circostante. È l’inizio di una nuova era del design ed è il momento perfetto per mettersi in viaggio a cercarli. Questi i luoghi vincitori delle principali categorie!