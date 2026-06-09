I migliori luoghi culturali al mondo: viaggio tra le nuove meraviglie rare dell’architettura

Alla scoperta delle meraviglie celebrate dagli Architizer A+Awards 2026: spazi dove il design contemporaneo diventa un ponte tra l'uomo e la natura

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Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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I migliori luoghi culturali al mondo: viaggio tra le nuove meraviglie rare dell’architettura
Ufficio Stampa
Lo splendido Zayed National Museum ad Abu Dhabi

Se pensate che l’architettura contemporanea sia solo una gara a chi progetta la forma più bizzarra, i vincitori degli ultimi Architizer A+Awards vi faranno cambiare idea.

Uno dei premi più importanti del settore ha appena tracciato la rotta per il futuro e la parola d’ordine è una sola: rispetto. Niente più monumenti urlati o silhouette nate per stupire, la giuria di esperti ha premiato un ritorno alla terra, all’artigianato e alla sensibilità ambientale, dove i piccoli studi stanno battendo i colossi internazionali.

I luoghi culturali più interessanti del pianeta, oggi sono quelli che si fondono con il contesto anziché imporsi, capaci di fare da ponte tra noi e la natura circostante. È l’inizio di una nuova era del design ed è il momento perfetto per mettersi in viaggio a cercarli. Questi i luoghi vincitori delle principali categorie!

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