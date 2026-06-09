Se pensate che l’architettura contemporanea sia solo una gara a chi progetta la forma più bizzarra, i vincitori degli ultimi Architizer A+Awards vi faranno cambiare idea.
Uno dei premi più importanti del settore ha appena tracciato la rotta per il futuro e la parola d’ordine è una sola: rispetto. Niente più monumenti urlati o silhouette nate per stupire, la giuria di esperti ha premiato un ritorno alla terra, all’artigianato e alla sensibilità ambientale, dove i piccoli studi stanno battendo i colossi internazionali.
I luoghi culturali più interessanti del pianeta, oggi sono quelli che si fondono con il contesto anziché imporsi, capaci di fare da ponte tra noi e la natura circostante. È l’inizio di una nuova era del design ed è il momento perfetto per mettersi in viaggio a cercarli. Questi i luoghi vincitori delle principali categorie!
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Spazi culturali e centri Expo: Padiglione dell'Uzbekistan
Se c'è un progetto che incarna perfettamente questa nuova filosofia è il padiglione dell'Uzbekistan, vincitore nella categoria Cultural & Expo Centers. Intitolato "Garden of Knowledge", lo spazio reinterpreta l'eredità culturale del Paese proiettandola nel futuro.
L'architettura gioca su una metafora chiarissima: una solida base in argilla e mattoni, che evoca la terra e la memoria storica, sostiene una leggera struttura sovrastante in legno che ricorda una foresta aperta, pensata per il dialogo e lo scambio. Realizzato con materiali naturali e di provenienza locale ricavati tramite un sistema modulare, il padiglione è stato progettato per essere interamente smontato e riutilizzato.
Il fatto che avrà una seconda vita, infatti, è forse l'aspetto più straordinario: nata come struttura temporanea per l'Expo di Osaka in Giappone, verrà infatti ricostruita a Nukus, in Uzbekistan, diventando una biblioteca per bambini e un campus culturale.
Gallerie e spazi espositivi: Marian Goodman Gallery
Situata nel cuore del distretto di Tribeca, la nuova sede ammiraglia della Marian Goodman Gallery al 385 di Broadway rappresenta un capolavoro di riuso adattivo. Il progetto trasforma gli storici Grosvenor Buildings del 1875 in uno spazio per l'arte contemporanea di oltre 3.200 metri quadrati, capace di far dialogare passato e presente.
L'intervento preserva le facciate originali in ghisa dell'ex magazzino tessile, introducendo interni fluidi e privi di colonne con altezze che sfiorano i cinque metri. I grandi archi ricavati dalle murature originali in mattoni e i travetti in legno a vista celebrano il passato industriale della struttura, mentre i dettagli in noce personalizzati donano calore e raffinatezza agli ambienti.
Teatri e sale spettacolo: Jacob’s Pillow Doris Duke Theatre
Rinato dalle ceneri di un incendio che lo aveva distrutto nel 2020, il nuovo Doris Duke Theatre a Becket, tra le colline delle Berkshires nel Massachusetts occidentale, celebra la storia di Jacob’s Pillow creando uno spazio inclusivo che fonde natura, danza e tecnologia. Il progetto conserva l'intimità del teatro originario, ma introduce una potente infrastruttura digitale che lo trasforma in un vero e proprio laboratorio di sperimentazione artistica a prova di futuro.
La struttura punta su una flessibilità totale: la sala principale può accogliere fino a 230 spettatori con diverse configurazioni di palco, mentre le ampie vetrate e le porte scorrevoli collegano i due foyer direttamente con l'esterno, integrando l'edificio nel paesaggio circostante. Il legame con il territorio è reso ancora più profondo dal coinvolgimento delle comunità indigene nel processo di design.
Musei: Zayed National Museum
Nel panorama di Saadiyat Island ad Abu Dhabi, un'isola che concentra in pochi chilometri quadrati istituzioni dal respiro globale, lo Zayed National Museum si distingue come il vero fulcro narrativo della storia locale. Progettato dallo studio Foster+Partners, l'edificio evita il gigantismo iconico per farsi mediatore di un racconto profondo, capace di tracciare una genealogia millenaria che va dai primi insediamenti umani fino alla nascita degli emirati moderni.
L'architettura, dominata da sottili ali d'acciaio che emergono dalla struttura come segnali leggeri nel cielo, sceglie di non rubare la scena alla storia, sviluppando un atlante culturale che procede per armonia e continuità, raccontando rotte marittime, commerci antichi e legami sociali.
Padiglioni: AquaPraça
Presentata inizialmente alla Biennale di Venezia e successivamente trasferita a Belém in Brasile come infrastruttura civica permanente per la COP30, AquaPraça si presenta come una piazza culturale galleggiante di oltre 400 metri quadrati che ridefinisce il concetto di spazio pubblico. Progettata da CRA-Carlo Ratti Associati e Höweler+Yoon, la struttura fluttua sulla superficie dell'acqua negoziando la propria galleggiabilità attraverso un sistema attivo di zavorre ad aria e acqua, guidato da sensori in tempo reale.
Donata dall'Italia al Brasile, AquaPraça è oggi uno spazio pubblico permanente nel Pará dedicato al dialogo sul clima e alle industrie creative. Un'opera straordinaria che rende leggibili le maree e trasforma il mutamento climatico in una condizione condivisa e tangibile.
Edifici religiosi e memoriali: Netherlands American Cemetery Visitor Center
Immerso tra le colline del Limburgo, a breve distanza da Maastricht, il nuovo Centro Visitatori del cimitero americano di Margraten, l'unico su suolo olandese, affronta un tema delicatissimo con grazia e rispetto. Firmato dallo studio KAAN Architecten, l'edificio nasce per coltivare la memoria della Seconda Guerra Mondiale, offrendo ai viaggiatori uno spazio intimo di riflessione senza spezzare la serenità monumentale del luogo.
L'architettura sceglie la via della discrezione: il centro sorge a una distanza rispettosa dalle sepolture storiche e si adagia nel pendio naturale. Avvicinandosi, si percorre un sentiero che scende nel terreno fino a raggiungere l'ingresso, sormontato da un grande tetto in cemento chiaro che, visto da lontano, sembra fluttuare leggero nell'aria.
Una volta dentro, le ampie pareti in vetro regalano una prospettiva unica e ravvicinata sul paesaggio alberato circostante, quasi a voler riconnettere la storia con la terra.
Biblioteche: Saint-Hyacinthe Library
Nel cuore storico di Saint-Hyacinthe, in Canada, lungo le sponde del fiume Yamaska, la nuova Biblioteca T-A-St-Germain lancia un messaggio potente: scegliere la trasformazione anziché la demolizione. Progettato dallo studio ACDF Architecture, questo polo culturale di quasi 5.000 metri quadrati nasce dal recupero intelligente di un anonimo edificio per uffici del 1987, dimostrando che l’identità civica può fiorire anche riducendo drasticamente l'impatto ambientale e il consumo di materie prime.
Distribuito su tre piani, lo spazio alterna le atmosfere intime della struttura originale ad aree di co-working inondate di luce naturale, laboratori digitali e una splendida terrazza panoramica.