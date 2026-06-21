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Ufficio Stampa Revejo Tutto il fascino del Forte di Exilles

Dal 20 giugno 2026 il Forte di Exilles riapre le porte al pubblico, inaugurando una nuova stagione all’insegna della cultura, dello spettacolo e della promozione territoriale. La storica fortezza dell’Alta Valle di Susa sarà gestita dal nuovo partenariato “Exilles Extra Forte 2026”, nato in risposta all’avviso pubblico del Comune di Exilles con l’obiettivo di consolidare il ruolo del complesso come polo attrattivo per l’intera valle e per un pubblico proveniente anche da fuori regione.

La riapertura rappresenta la prosecuzione di un percorso avviato dopo la pandemia, quando il monumento aveva dimostrato la propria capacità di coniugare valorizzazione storica e offerta culturale, attirando migliaia di visitatori.

La continuità con le esperienze degli ultimi anni

Il progetto per il 2026 è stato presentato da IGIIC – Gruppo Italiano dell’International Institute for Conservation insieme alla Fondazione Cirko Vertigo Impresa Sociale Culturale Creativa e il programma punta a fare del Forte un luogo di memoria, spettacolo e incontro tra comunità locali e visitatori, mantenendo la direzione artistica affidata ad Alberto Milesi.

La proposta si basa sull’esperienza maturata nelle precedenti stagioni e sulla collaborazione con una rete di realtà culturali e associative del territorio, tra cui figura ancora l’Associazione Amici del Forte, che continuerà a occuparsi delle visite guidate e delle attività divulgative legate alle esposizioni storiche.

Un calendario più ampio per il 2026

Dopo un 2025 segnato dalla diminuzione dei finanziamenti e da una contrazione delle presenze, il nuovo progetto può contare su un budget di 100 mila euro e l’aumento delle risorse consentirà di estendere i giorni di apertura a settanta durante la stagione estiva, con ulteriori aperture straordinarie in autunno.

L’obiettivo fissato per il 2026 è raggiungere almeno 12 mila visitatori, superando le 8.800 presenze registrate nel 2025. Sono previste oltre 130 visite guidate diurne e quattro appuntamenti serali, insieme a mostre, mercatini, eventi dedicati ai produttori locali e iniziative capaci di coinvolgere pubblici diversi.

Anche il biglietto d’ingresso cambia, passando da 2 a 5 euro: il costo comprende la visita al complesso e l’accesso alle mostre temporanee, mentre i possessori dell’Abbonamento Musei continueranno a entrare gratuitamente.

Spettacoli dal vivo nel Cortile del Cavaliere

Il Cortile del Cavaliere, con 600 posti a sedere, sarà ancora una volta il cuore della programmazione artistica: sono previsti almeno quattordici appuntamenti, con una proposta che spazia dalla musica al teatro, dal circo contemporaneo al teatrodanza.

Tra gli eventi già annunciati spiccano i concerti della Bandakadabra il 30 luglio e de I Patagarri il 14 agosto. In programma anche “Difensore d’ufficio”, realizzato in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino, lo spettacolo “Vertigine di Giulietta” della compagnia blucinQue e il reading “Patria oh Patria” interpretato da Lella Costa e tratto da “Datura” di Patrizia Cavalli. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alle famiglie con la rassegna “Piccoli mondi”.

La collaborazione con il festival Borgate dal Vivo contribuirà inoltre a inserire il Forte nel circuito culturale della Valle di Susa con una visibilità di carattere regionale e nazionale.

Mostre tra storia, fotografia e immaginario pop

Il nuovo progetto punta poi a rafforzare la vocazione espositiva della fortezza: tra le novità, “Soldati – storie di uomini e guarnigioni dell’antico Forte di Exilles”, curata da Eugenio Garoglio e Massimo Garavelli. L’esposizione racconta la vita delle guarnigioni che hanno difeso il complesso tra Cinquecento e Settecento grazie a documenti, oggetti e ricostruzioni.

Il 4 luglio sarà inaugurata una mostra nata dalla collaborazione con CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia e il Museo Nazionale del Cinema: con circa cinquanta fotografie di scena della serie Rai “Fuochi d’artificio”, diretta da Susanna Nicchiarelli e girata nel 2023 in Val di Susa, il percorso espositivo coinvolgerà non soltanto il Forte ma anche il borgo di Exilles, così da trasformare l’intero paese in uno spazio culturale diffuso.

Tra le iniziative più originali spicca inoltre “Monster Gallery – Tutti i mostri di Loch Ness”, realizzata insieme a Torino Comics: curata da Vittorio Pavesio e Alberto Setzu, la mostra esplora la figura del celebre mostro scozzese e le sue numerose rappresentazioni nella letteratura, nel cinema e nel fumetto.

Eventi collaterali e legame con il territorio

Accanto alle attività culturali, il progetto punta a rafforzare il rapporto con il territorio e con il turismo naturalistico. Dal Forte partirà, infatti, uno dei percorsi di “Borgate in Cammino”, che unisce escursionismo e contenuti artistici attraversando i sentieri del Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand.

Sono inoltre previsti mercatini dedicati alle eccellenze locali, dai vini eroici alle birre artigianali, dai formaggi al miele, insieme a nuove collaborazioni con realtà culturali già radicate sul territorio tra cui il Valsusa Film Fest e il Comune di Exilles, che promuoverà una serie di appuntamenti legati alle proprie manifestazioni annuali.