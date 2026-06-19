Dal Lambrusco ai cavatielli, le migliori sagre del weekend dal 19 al 21 giugno 2026 in Italia

primo weekend d’estate ci regala un’infinità di eventi in tutta Italia

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Ilaria Santi

Giornalista & reporter di viaggio

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

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Dal Lambrusco ai cavatielli, le migliori sagre del weekend dal 19 al 21 giugno 2026 in Italia
©lanaregion.it/Franziska Unterholzner
Le migliori sagre del weekend

Il primo weekend d’estate ci regala un’infinità di eventi in tutta Italia. Anche quelli non prettamente gastronomici hanno sempre e comunque un appuntamento con il buon cibo. Sagre tradizionali, feste di paese, celebrazioni per il solstizio d’estate, omaggi floreali e cucine da tutto il mondo.

Il fine settimana che va da venerdì 19 a domenica 21 giugno è ricco di appuntamenti davvero per ogni gusto. Abbiamo scelto gli eventi imperdibili adatti a tutta la famiglia.

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