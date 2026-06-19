Il fine settimana che va da venerdì 19 a domenica 21 giugno è ricco di appuntamenti davvero per ogni gusto. Abbiamo scelto gli eventi imperdibili adatti a tutta la famiglia.

Il primo weekend d’estate ci regala un’infinità di eventi in tutta Italia. Anche quelli non prettamente gastronomici hanno sempre e comunque un appuntamento con il buon cibo. Sagre tradizionali , feste di paese, celebrazioni per il solstizio d’estate, omaggi floreali e cucine da tutto il mondo.

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

La Sagra dei Lambruschi e della Spergola ad Albinea (RE)

Dal 18 al 21 giugno 2026, torna in provincia di Reggio Emilia la Sagra dei Lambruschi e della Spergola, giunta quest'anno alla sua 60ª edizione. Al centro dell'evento c'è il Lambrusco, un prodotto strettamente legato alla storia e alla vocazione agricola di questa terra, ma anche i vini bianchi del vitigno Spergola. Il tutto accompagnato da piatti locali. All’appuntamento sono presenti le cantine dei colli reggiani e il tradizionale “Centolambruschi”, in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier. Inoltre, ci saranno incontri dedicati all’archeologia dei lambruschi, mostre fotografiche, stand di produttori agroalimentari, passeggiate sui colli, degustazioni in acetaia, eventi per bambini e musica.

Malvagia – Festa del solstizio d’estate a Casorzo Monferrato (AT)

Dal 19 al 21 giugno a Casorzo, tre giorni di spettacoli, mercatini, rievocazioni che abbracciano diverse epoche storiche e un'atmosfera medievale, cibo e vino per la festa del solstizio d'estate che si svolge in piazza Verdi. Venerdì l'evento prende il via dalle ore 18:00 alle 23.30, sabato dalle 10:30 alle 23.30 e domenica 21 giugno dalle 10:30 alle 19.00. La Festa del solstizio d'estate è un evento affascinante che trasforma il suggestivo borgo del Monferrato in un luogo incantato dove storia, magia e tradizione si intrecciano.

Freisa in festa a Roatto (AT)

Si svolge il 20 giugno 2026 Freisa in festa, un evento durante il quale si degustano oltre 50 etichette di Freisa dei migliori produttori del Piemonte, con abbinamenti gastronomici selezionati e buona musica in sottofondo. Quest'anno, si inserisce nella rassegna musicale ed enogastronomica Monferrato on Stage, un evento itinerante che prevede 20 date in tre mesi e che fa tappa proprio a Roatto.

Festa di inizio estate a Pasturo (LC)

Il weekend del 20 e 21 giugno 2026, torna a Pasturo la Festa di inizio estate: due giornate aperte al pubblico con degustazioni, produttori locali, intrattenimento, musica dal vivo, attività per bambini, laboratori, esperienze outdoor e sapori autentici della Valsassina. Il grande appuntamento è pensato per celebrare la Valsassina, le sue eccellenze e le realtà che ogni giorno contribuiscono a renderla un luogo vivo, accogliente e ricco di storie da scoprire. Inoltre, durante il weekend saranno presenti stand enogastronomici, proposte di artigianato locale, degustazioni, musica e intrattenimento. Inoltre, saranno organizzati laboratori e attività per bambini tra esperienze casearie e attività naturalistiche.

Suq Festival a Genova

Per il secondo weekend consecutivo si svolge al Porto di Genova e in altri luoghi limitrofi la 28^ edizione del Suq Festival – Teatro del dialogo, che dura fino al 24 giugno. Al centro del festival il teatro, con una rassegna che si compone di dieci titoli. In questa edizione, si esplorano le culture di Paesi come Iran, Marocco, Libano, Algeria, Brasile. Non mancano le iniziative di musica, incontri, danze, workshop, il bazar e le cucine del mondo con gli show cooking.

Festa della Birra a Guarene (CN)

Nel weekend del 19 e 20 giugno torna la tradizionale Festa della Birra, un appuntamento che unisce buon cibo, musica e voglia di stare insieme. Due serate all’aperto nella suggestiva piazza Naso a Guarene, con specialità gastronomiche, birra artigianale, cocktail e intrattenimento per tutte le età. Dalla musica dal vivo al DJ set, passando per momenti dedicati ai più piccoli, la festa sarà l’occasione perfetta per vivere l’atmosfera dell’estate guarenese in compagnia.

Sagra del cavatiello a Battipaglia (SA)

Il 19, il 20 e il 22 giugno presso l'oratorio San Giovanni Bosco e Marcello Annunziata della parrocchia Santa Maria delle Grazie di Belvedere, a Battipaglia, si svolge la Sagra del cavatiello, una pasta tipica rigorosamente lavorata a mano. L'evento si svolge a partire dalle ore 20, mentre la domenica al rientro dalla processione. Non solo cavatielli però: anche panini, patatine e zeppole.

Infiorata a Città della Pieve (PG)

Il fine settimana del 20-21 giugno 2026, Città della Pieve si veste di colori e profumi per uno degli appuntamenti più affascinanti dell’anno: l'Infiorata. Due giornate in cui il centro storico del borgo umbro si trasformerà in una straordinaria opera d’arte a cielo aperto, richiamando visitatori, appassionati e curiosi da tutta Italia. Le vie del borgo si trasformeranno in un lungo tappeto floreale realizzato interamente con petali e materiali naturali. Fiori ma non solo. Cuore gastronomico della manifestazione sarà la Taverna del Barbacane, allestita nello splendido scenario degli Orti del Palazzo Vescovile e aperta dal 17 al 20 giugno. Un luogo dove gustare i sapori autentici della tradizione pievese, dalle celebri lumache al pizzico, preparate secondo l’antica ricetta locale, al cinghiale al dragoncello, passando per pici, tagliatelle, gnocchi fatti a mano e carni cotte alla brace.

Sagra della ciambella all'anice a Viterbo

Questo weekend l'appuntamento è con la 37^ edizione della Sagra di Santa Barbara dedicata alle ciambelle all'anice. In programma tanti momenti di intrattenimento e convivialità che animano il quartiere di Santa Barbara a Viterbo. A partire dalle ore 21.15 del 19 giugno prende il via la festa con la processione per le vide del quartiere; sabato e domenica pomeriggio l'appuntamento è con l'intrattenimento e gli stand dove trovare la famosa ciambella all'anice, il dolce tipico della tradizione contadina viterbese.

Festa del Gusto a Oristano

La Festa del Gusto Internazionale celebra la sua decima edizione e sceglie Oristano come tappa inaugurale del tour estivo. L'appuntamento è in piazza Manno, nel cuore della città, da giovedì 18 a domenica 21 giugno 2026. Quattro giorni di sapori dal mondo, birre artigianali e spettacoli per tutti. La proposta enogastronomica è il cuore della manifestazione e spazia dalle tradizioni locali a quelle internazionali, da Cuba al Giappone, dalla Germania al Brasile. Non mancano i sapori di casa, con stand dedicati alle Regioni italiane Lazio, Puglia, Sicilia e Campania. Un’area è dedicata esclusivamente ai prodotti tipici della Sardegna, tra cui il maialetto e le fritture di mare, cucinati nel rispetto della tradizione.