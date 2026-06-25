Per il 2026 l’attenzione si è concentrata in particolare su vivacità urbana , ambizione e sicurezza , con il supporto di dati forniti dallo specialista immobiliare Knight Frank e dal Copenhagenize Index 2025 di EIT Edition. Dopo aver incrociato statistiche e valutazioni dei corrispondenti sparsi nel mondo, i redattori di Monocle hanno stilato la classifica delle 20 città più vivibili del pianeta.

La nuova Quality of Life Survey 2026 di Monocle , una delle classifiche internazionali più autorevoli dedicate alla vivibilità urbana , svela quali sono le città in cui si vive meglio al mondo . Il ranking nasce dall’ analisi di 40 città attraverso un questionario di 30 domande, inviato ai corrispondenti locali, che prende in considerazione non solo fattori economici, ma anche sicurezza , connettività , spazi verdi , governance , cultura , ospitalità e qualità della vita quotidiana.

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La città più vivibile

A conquistare il primo posto della classifica 2026 è Tokyo, premiata per la sua straordinaria combinazione di stabilità, sicurezza e senso di comunità. In una fase storica caratterizzata da incertezze globali, la capitale giapponese continua a distinguersi per i bassissimi tassi di criminalità, l’efficienza dei servizi e un modello sociale fondato sul rispetto reciproco.

Qui è normale vedere bambini andare a scuola da soli, mentre milioni di persone utilizzano ogni giorno una delle reti di trasporto pubblico più complesse del mondo mantenendo ordine e disciplina. Comportamenti come parlare a bassa voce sui mezzi, rispettare le file nelle stazioni e la celebre ospitalità giapponese fanno parte della quotidianità cittadina.

Alla guida della metropoli c’è la governatrice Yuriko Koike, al terzo mandato consecutivo. Sotto la sua amministrazione Tokyo ha affrontato pandemia, tifoni e Giochi Olimpici, continuando a investire in grandi progetti urbani e infrastrutturali. Tra questi figurano la riqualificazione della stazione di Shinjuku, che sarà completata entro il 2040, e il nuovo quartiere Takanawa Gateway City.

Non mancano però le sfide. Il boom turistico ha portato visitatori anche nei quartieri più tranquilli, mentre l’aumento del costo della vita pesa sempre di più sui residenti. Nonostante ciò, Tokyo rimane un esempio di città efficiente e accogliente, con il 57% degli spostamenti effettuati con i mezzi pubblici, 120 destinazioni internazionali servite dagli aeroporti cittadini e un tasso di omicidi di appena 0,23 ogni 100.000 abitanti.

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La città italiana in classifica

L’unica italiana presente nella top 20 è Milano, che si piazza al 12° posto. Per il capoluogo lombardo il 2026 è stato un anno particolarmente positivo, grazie soprattutto alla vetrina internazionale offerta dalle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina.

L’evento ha contribuito a rafforzare l’immagine della città nel mondo, mettendo in evidenza non solo il Duomo e il patrimonio urbano, ma anche la vicinanza alle Alpi e alle principali destinazioni turistiche del Nord Italia. Milano continua inoltre ad attirare professionisti e investitori internazionali, favoriti anche da alcune agevolazioni fiscali che hanno reso la città una valida alternativa a metropoli come Londra e Parigi.

La crescente internazionalizzazione si riflette anche nella scena gastronomica. Accanto alla tradizione italiana stanno emergendo nuovi ristoranti dedicati a cucine provenienti da tutto il mondo, dall’Indonesia al Brasile fino alla Corea.

Tra i punti di forza figurano anche i trasporti pubblici, utilizzati per il 42% degli spostamenti, una delle percentuali più alte dell’Europa meridionale. Restano però alcune criticità, come l’inquinamento della Pianura Padana, i graffiti e una rete ciclabile ancora migliorabile. Difetti che non impediscono a Milano di confermarsi una delle città più dinamiche e attrattive d’Europa.

Le 20 città più vivibili al mondo, la classifica

Ecco le 20 città più vivibili al mondo secondo la Quality of Life Survey 2026 di Monocle. La classifica premia soprattutto i centri urbani capaci di garantire sicurezza, qualità dei servizi, vivacità culturale e una visione di lungo periodo per il futuro.