Tra le 20 città più vivibili al mondo spicca un’italiana nella classifica 2026

La Quality of Life Survey 2026 di Monocle analizza sicurezza, servizi, cultura e vivibilità urbana in 40 città del mondo con criteri aggiornati e dati globali

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Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Tra le 20 città più vivibili al mondo spicca un’italiana nella classifica 2026
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Il tram giallo a Milano

La nuova Quality of Life Survey 2026 di Monocle, una delle classifiche internazionali più autorevoli dedicate alla vivibilità urbana, svela quali sono le città in cui si vive meglio al mondo. Il ranking nasce dall’analisi di 40 città attraverso un questionario di 30 domande, inviato ai corrispondenti locali, che prende in considerazione non solo fattori economici, ma anche sicurezza, connettività, spazi verdi, governance, cultura, ospitalità e qualità della vita quotidiana.

Per il 2026 l’attenzione si è concentrata in particolare su vivacità urbana, ambizione e sicurezza, con il supporto di dati forniti dallo specialista immobiliare Knight Frank e dal Copenhagenize Index 2025 di EIT Edition. Dopo aver incrociato statistiche e valutazioni dei corrispondenti sparsi nel mondo, i redattori di Monocle hanno stilato la classifica delle 20 città più vivibili del pianeta.

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