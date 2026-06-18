Svelati i migliori Paesi al mondo dove trasferirsi in pensione nel 2026: la nuova classifica

Chi sogna una nuova vita all’estero dopo il lavoro può lasciarsi ispirare da questa classifica: ecco i Paesi con il miglior equilibrio tra qualità della vita e costi per i pensionati

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Svelati i migliori Paesi al mondo dove trasferirsi in pensione nel 2026: la nuova classifica
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El Nido, paradiso delle Filippine

Una volta raggiunto il traguardo della pensione, molti sognano di mollare tutto e trasferirsi all’estero, riscrivendo nuovi capitoli della propria vita in luoghi dove “ricominciare da zero” non è una scelta riservata solo alle fasce più benestanti. Andare in pensione fuori dal proprio Paese d’origine, infatti, non è più un’opzione di nicchia.

Ma dove trasferirsi in pensione? A individuare le destinazioni più accoglienti al mondo per i pensionati è il Retirement Abroad Index 2026, rapporto di ricerca realizzato da Expatriate Group. Per ottenere la classifica finale, 20 Paesi sono stati analizzati in base a 5 fattori, che rappresentano gli aspetti pratici che i pensionati si trovano ad affrontare una volta che si trasferiscono all’estero: qualità dell’assistenza sanitaria, accessibilità dei visti, requisiti per l’assicurazione sanitaria, costo della vita e comunità di espatriati e integrazione.

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