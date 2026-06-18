Ma dove trasferirsi in pensione ? A individuare le destinazioni più accoglienti al mondo per i pensionati è il Retirement Abroad Index 2026 , rapporto di ricerca realizzato da Expatriate Group. Per ottenere la classifica finale, 20 Paesi sono stati analizzati in base a 5 fattori, che rappresentano gli aspetti pratici che i pensionati si trovano ad affrontare una volta che si trasferiscono all’estero: qualità dell’assistenza sanitaria, accessibilità dei visti, requisiti per l’assicurazione sanitaria, costo della vita e comunità di espatriati e integrazione.

Una volta raggiunto il traguardo della pensione , molti sognano di mollare tutto e trasferirsi all’estero, riscrivendo nuovi capitoli della propria vita in luoghi dove “ricominciare da zero” non è una scelta riservata solo alle fasce più benestanti. Andare in pensione fuori dal proprio Paese d’origine, infatti, non è più un’opzione di nicchia.

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La top 5 dei Paesi migliori per i pensionati

Ad aggiudicarsi il primo posto nella nuova classifica basata sul Retirement Abroad Index 2026 sono le Filippine. Sono il miglior Paese in cui trasferirsi in pensione quest'anno, con un punteggio di 78 su 100 (ogni Paese ha ricevuto un punteggio su 100 basato su dati pubblicamente disponibili e criteri specifici per i pensionati).

A eccellere sono l'accessibilità economica e la facilità di ottenere il visto. Inoltre, il suo solido settore sanitario privato offre sicurezza ai pensionati (in particolare nelle principali città, come Manila e Cebu City), ha un basso costo della vita e uno dei punteggi più alti in termini di integrazione degli espatriati nell'indice. Secondo l'analisi, per vivere bene nelle Filippine bastano dai 900 ai 1.200 euro circa al mese.

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La Thailandia segue al secondo posto con un punteggio di 77: a convincere non sono le sue spiagge paradisiache e la cultura, ma anche il punteggio relativo al sistema sanitario, che è il più alto in assoluto tra i Paesi analizzati. I pensionati qui possono in genere vivere agiatamente con circa 1.200-2.300 euro al mese.

Sull'ultimo gradino del podio sale la Colombia, che si posiziona al terzo posto con un punteggio di 73 affermandosi come una delle destinazioni più attraenti per i pensionati in America Latina. Il Paese combina un basso costo della vita con una delle procedure di visto per pensionati più accessibili. In genere, una coppia di pensionati può vivere in Colombia agiatamente con circa 1.200-1.700 euro al mese. Medellín, in particolare, è spesso citata dagli espatriati come una città con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Al quarto posto della classifica si posiziona il Portogallo, la destinazione europea con il punteggio più alto: grazie ai buoni punteggi per il sistema sanitario (16 su 20), una coppia può vivere comodamente qui con un budget mensile di circa 2.300-3.500 euro a Lisbona o Porto, ma i costi scendono significativamente in Algarve e nelle regioni rurali.

Il Sudafrica si posiziona al quinto posto a pari merito con lo Sri Lanka: i punti di forza del primo Paese sono l'accessibilità economica e la copertura sanitaria, supportate da una procedura di visto per pensionati relativamente semplice. A distinguere lo Sri Lanka è invece l'eccezionale convenienza economica: una coppia di pensionati può vivere comodamente con circa 600-1.200 euro al mese.

La classifica completa

Le altre destinazioni oltre alla top 5 offrono combinazioni diverse di punti di forza e di debolezza. Di seguito riportiamo la classifica completa del Retirement Abroad Index 2026: