Una promozione valida per poche ore apre la strada a weekend e viaggi autunnali tra città poco battute, paesaggi sorprendenti e prezzi top

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Ocrida tra le mete nella promo Wizz Air Flash

Non è troppo presto per iniziare a pensare all’autunno. Solo fino alle 23:59 del 22 giugno la promozione flash di Wizz Air ci permette di risparmiare con sconti fino al 15% per una varietà di mete. Lo sconto si applica su tantissimi voli dal 14 settembre al 16 dicembre 2026… dopo aver pianificato l’estate è il momento di iniziare a sognare foliage e temperature più clementi.

Da Milano Malpensa a Ocrida

Se non avete mai sentito parlare di Ocrida, non siete i soli. È una delle città più antiche della Macedonia del Nord, patrimonio UNESCO doppio: sia per il suo centro storico che per il lago su cui si affaccia, uno specchio d’acqua così antico e così isolato geneticamente da ospitare specie animali che non esistono da nessun’altra parte al mondo. Si vola da Milano Malpensa con tratte a partire da meno di 33 euro!

Il centro storico sale su per una collina che finisce in un’acropoli. Salire a piedi significa attraversare quartieri ottomani, passare davanti a chiese bizantine con affreschi del XII e XIII secolo ancora intatti, trovare cortili nascosti dove qualcuno ha messo tre sedie e un tavolo e chiama quello il proprio bar.

Il lago merita almeno una mezza giornata. Ci sono battelli che raggiungono il monastero di San Naum, al confine con l’Albania, dove le sorgenti del lago emergono tra i canneti con una trasparenza che sembra irreale. In autunno tutto questo è ancora accessibile, ma con una pace che d’estate non esiste.

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Da Roma Fiumicino a Costanza

Costanza d’estate è una destinazione balneare rumena frequentata soprattutto da turisti locali e dall’Europa dell’est. D’autunno però cambia volto con le spiagge che si svuotano, il lungomare che ritrova la sua scala umana, e quello che resta è una città portuale con duemila anni di storia stratificata che in piena stagione passa quasi inosservata. Si può raggiungere partendo da Roma Fiumicino con tariffe a partire da meno di 37 euro.

Il Museo di Storia Nazionale e Archeologia è uno dei più ricchi della Romania per reperti dell’epoca romana e greco-romana: Costanza si chiamava Tomis, era un porto greco, poi romano, e il territorio intorno era quello che Ovidio descriveva nelle Tristia scritte durante il suo esilio. Il Mosaico romano del IV secolo, conservato in uno spazio apposito in pieno centro, è una delle cose più straordinarie che si possano vedere nell’intera regione del Mar Nero.

Il porto vecchio vale una passeggiata serale. C’è ancora attività commerciale, le luci si riflettono sull’acqua, i caffè sul lungomare hanno quella qualità malinconica che appartiene ai posti di mare in bassa stagione, non ancora spenti ma già silenziosi.

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Da Napoli a Craiova

Un weekend da Napoli? Una buona idea è una perla nascosta della Romania: Craiova. Quinta città della nazione per numero di popolazione, ha tante chicche da scoprire.

Il parco Romanescu è una delle cose meno conosciute e più belle della Romania. Progettato alla fine dell’Ottocento dall’architetto francese Édouard Redont, è uno dei parchi paesaggistici più grandi d’Europa. In autunno, con i colori delle foglie, è semplicemente notevole.

Craiova ha anche una scena universitaria vivace che porta con sé bar, locali, librerie indipendenti. Non è una città da cartolina, ha quella rugosità tipica dei centri che non si sono costruiti intorno al turismo, e questo la rende più autentica di tante mete più celebrate. Per chi parte da Napoli, volare su una città così è già di per sé un modo diverso di pensare il viaggio.