La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock La famosa Playas de Papagayo

Le Isole Canarie offrono un’irresistibile combinazione di sapori marocchini e spagnoli, spiagge spettacolari e una topografia straordinariamente varia. Incredibilmente diverse tra loro, possono essere raggiunte facilmente con i voli easyJet, soprattutto sfruttando la nuova offerta lanciata dalla compagnia.

Prenotando entro il 25 giugno 2026, potrete acquistare i biglietti scontati del 15%. Ma quale isola scegliere? C’è un’isola canaria per ogni tipo di viaggiatore: noi vi raccontiamo queste tre.

Da Milano Malpensa a Lanzarote

Lanzarote è un’isola dal fascino magnetico e rigenerante. La stagione estiva è perfetta per esplorare l’eredità visionaria di César Manrique, visitando la sua fondazione o lo spettacolare Jameos Del Agua, dove l’arte si fonde con la roccia vulcanica. Le giornate calde invitano a scoprire spiagge uniche, dalle calette turchesi di Playa Papagayo alle piscine naturali di Los Charcones, fino alla sabbia nera di Playa De Los Clicos.

Per i più attivi, l’oceano offre onde ideali per il surf a Famara, mentre l’entroterra custodisce la quiete del Parco Nazionale del Timanfaya e i suggestivi vigneti della Geria. Un’escursione in traghetto conduce poi alla selvaggia e silenziosa isola de La Graciosa. La sera, l’estate di Lanzarote si assapora a tavola tra polpo alla griglia, patate canarie e un calice di Malvasia vulcanico, celebrando una gastronomia ricca di carattere.

Da Napoli a Fuerteventura

Anche Fuerteventura è un paradiso baciato dal sole e scolpito dal vento, dominato da una natura selvaggia che incanta al primo sguardo. Le immense dune dorate del Parco Naturale di Corralejo creano un panorama quasi marziano, che si tuffa in un oceano color smeraldo. La stagione estiva attira appassionati di windsurf e kitesurf da tutto il mondo, specialmente a Playa de Sotavento, ma l’isola nasconde anche calette riparate e spiagge leggendarie come Cofete, un’incontaminata distesa di sabbia racchiusa tra le montagne.

Nell’entroterra, il pittoresco borgo di Betancuria e il sito archeologico di Atalayita svelano la ricca storia dell’isola. Questa terra, dove le capre superano gli abitanti, invita a scoprire la tradizione culinaria attraverso il celebre formaggio Majorero, magari partecipando a un laboratorio caseario. Infine, l’estate regala tramonti indimenticabili: fidatevi di noi, ammirare il cielo che si tinge di viola e arancione sopra le dune o dal Mirador de Sicasumbre è un’esperienza indimenticabile.

Da Napoli a Gran Canaria

Infine, Gran Canaria fonde una vivace vita costiera con vette maestose e un ricco patrimonio storico. Il cuore storico dell’isola batte a Las Palmas, dove il quartiere di Vegueta incanta con le sue strade medievali, la Cattedrale di Santa Ana e la Casa de Colón. Sulla costa meridionale, lo spettacolo naturale delle Dune di Maspalomas offre un deserto dorato protetto che si affaccia sull’oceano.

L’estate è anche il momento perfetto per spingersi nell’entroterra montano, sfidando i sentieri che portano ai monumentali monoliti vulcanici del Roque Nublo e del Roque Bentayga, antichi luoghi sacri per gli indigeni. Per un’esperienza locale, i mercati del fine settimana a Vega de San Mateo e Teror invitano a scoprire i sapori dell’isola, tra formaggi freschi e il celebre chorizo de Teror. La giornata si conclude sui tetti della capitale o di Maspalomas, sorseggiando un vino locale davanti a panorami mozzafiato.