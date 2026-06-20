Oltre 350 eventi nei Beni FAI fino a settembre 2026 tra concerti, tramonti, visite serali e notti sotto le stelle

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iStock Splendido panorama dei Sassi di Matera

Con l’arrivo della bella stagione tornano le “Sere FAI d’Estate”, l’iniziativa che fino a metà settembre 2026 trasforma i Beni del Fondo per l’Ambiente Italiano in luoghi da vivere anche dopo il tramonto.

Per tre mesi, da Nord a Sud, ville, castelli, giardini storici, boschi e dimore monumentali prolungheranno gli orari di apertura offrendo l’opportunità di scoprirli immersi nella suggestiva atmosfera delle serate estive.

Sere FAI d’Estate 2026, tre mesi di eventi

L’edizione 2026 propone un ampio calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere tutti i sensi e per regalare esperienze che uniscono natura, cultura e momenti di condivisione.

Il programma comprende, infatti, concerti, incontri culturali, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche all’aperto, ma anche trekking al calare del sole, visite illuminate dalle candele, osservazioni astronomiche e momenti dedicati al benessere. Non mancano le iniziative rivolte alle famiglie e ai più piccoli, con racconti e attività capaci di avvicinare bambini e ragazzi al patrimonio naturalistico e culturale custodito dal FAI.

I luoghi da visitare e gli appuntamenti da non perdere

Sono oltre 350 gli eventi in programma nei 30 Beni FAI coinvolti nell’iniziativa. Qualche esempio?

In Piemonte, il Castello della Manta, in provincia di Cuneo, ospiterà il 1° luglio, il 29 luglio e il 28 agosto la “Camminata con la luna piena” (inserita nelle attività della Riserva della Biosfera del Monviso riconosciuta dall’UNESCO) che permetterà di esplorare l’ambiente tutt’intorno al chiarore della luce lunare. Prima dell’escursione, sarà possibile fermarsi nel giardino del castello per un aperitivo oppure prenotare un cestino da picnic.

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In Liguria, Casa Carbone a Lavagna aprirà il proprio giardino (contraddistinto da essenze ornamentali ed esotiche, alberi di agrumi e fioriture profumate) per speciali aperitivi serali, mentre a Milano, Villa Necchi Campiglio prolungherà gli orari di visita per consentire di vivere il fascino del suo giardino anche dopo il tramonto. Le magnolie, le aiuole e la piscina faranno da sfondo a serate illuminate dalla luce soffusa delle candele, con aperitivi organizzati dalla caffetteria della villa in un contesto che conserva tutto il fascino dell’architettura degli anni Trenta.

In Veneto, il Negozio Olivetti di Piazza San Marco a Venezia, capolavoro progettato da Carlo Scarpa tra il 1957 e il 1958 per Adriano Olivetti, proporrà una serie di visite guidate serali a porte chiuse nelle giornate del 24 giugno, 8, 16 e 29 luglio e del 5 e 26 agosto. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare anche la mostra temporanea “Hybrids. Leandro Erlich al Negozio Olivetti”, realizzata in occasione della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. Al termine del percorso sarà possibile raggiungere la Casa di The Human Safety Net, all’interno delle Procuratie restaurate da David Chipperfield, per un aperitivo con vista sulla piazza veneziana e visitare le esposizioni “A World of Potential” e “We Rise by Lifting Others” di Marinella Senatore.

Tra gli appuntamenti più legati alla natura spicca quello previsto in Umbria, nel Bosco di San Francesco ad Assisi, dove l’11 luglio andrà in scena “Creature notturne”. Accompagnati dagli esperti di Hyla Group, i partecipanti saranno guidati in un percorso dedicato alla scoperta degli animali che popolano il bosco nelle ore notturne: tassi, pipistrelli, gufi, barbagianni, falene e lucciole saranno i protagonisti.

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Nelle Marche, l’Orto sul Colle dell’Infinito di Recanati ospiterà tra luglio e agosto una serie di appuntamenti dedicati all’astronomia. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Jesina Astrofili, si potranno osservare pianeti e costellazioni con telescopi e strumenti laser.

Scendendo verso Sud, in Calabria i Giganti della Sila accoglieranno il 2 e il 30 agosto le esibizioni del musicista Francesco Denaro, profondo conoscitore della tradizione musicale popolare calabrese e del Meridione: le sonorità della chitarra battente e della lira calabrese e cretese accompagneranno in un viaggio al cospetto del patrimonio musicale orale del territorio.

A Matera, Casa Noha proporrà una serie di appuntamenti tra luglio e settembre dedicati al rapporto tra cinema e paesaggio: lungo itinerari tra il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso, sarà possibile ripercorrere le location che hanno fatto da sfondo a numerose produzioni cinematografiche.

In Sicilia, infine, il Giardino della Kolymbethra, nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento, aprirà ogni venerdì dal 3 luglio al 28 agosto a serate dedicate all’enogastronomia: gli ospiti saranno accompagnati alla scoperta delle produzioni vinicole della provincia e della regione con degustazioni e incontri che racconteranno la ricchezza delle tradizioni del territorio.