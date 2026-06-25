iStock Locri città della Calabria

Sono state ufficialmente assegnate le Spighe Verdi 2026, nel corso di una cerimonia svoltasi a Roma presso il CNR, alla presenza dei Sindaci dei Comuni vincitori. Il riconoscimento, promosso dalla Foundation for Environmental Education (FEE), la stessa organizzazione che rilascia la Bandiera Blu per le località balneari, è pensato per guidare i Comuni rurali verso un modello di gestione sostenibile del territorio, migliorando ambiente, qualità della vita e sviluppo locale.

Nell’undicesima edizione del programma sono 97 i Comuni italiani che ottengono la Spiga Verde, con un incremento rispetto ai 90 dello scorso anno. Si registrano 10 nuovi ingressi e 3 Comuni non riconfermati, a testimonianza di un sistema di valutazione rigoroso e in continuo aggiornamento. Il percorso prevede indicatori articolati in 67 criteri suddivisi in 16 macro-aree, che spaziano dalla gestione del ciclo dei rifiuti alla mobilità sostenibile, dalla tutela del suolo all’efficienza energetica.

Il programma nasce dalla collaborazione tra FEE Italia e Confagricoltura, con il supporto di enti istituzionali come il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle foreste, il Ministero per il Turismo, il CNR, ISPRA e Confagricoltura. L’obiettivo è valorizzare le aree rurali attraverso politiche concrete di sostenibilità, coinvolgendo amministrazioni, imprese agricole e comunità locali in un processo condiviso di miglioramento continuo.

Nuovi ingressi Spighe Verdi 2026

Tra le novità dell’edizione 2026 del programma Spighe Verdi si registrano 10 nuovi Comuni rurali che entrano per la prima volta nel circuito della sostenibilità certificata. Questi ingressi rappresentano un segnale importante di crescita e diffusione del modello promosso da FEE e Confagricoltura, che punta a incentivare pratiche virtuose nella gestione del territorio e nello sviluppo turistico rurale.

Il loro ingresso conferma inoltre la crescente attenzione dei piccoli centri italiani verso politiche integrate di tutela ambientale, valorizzazione delle produzioni locali e promozione di un turismo lento e sostenibile, sempre più centrale nelle strategie di sviluppo territoriale.

Barolo (Piemonte),

Barone Canavese (Piemonte),

Caluso (Piemonte),

Candia Canavese (Piemonte),

Farigliano (Piemonte),

Moio della Civitella (Campania),

Conca della Campania (Campania),

Locri (Calabria),

Morro Reatino (Lazio),

Pontinia (Lazio).

Nel complesso, questi nuovi ingressi rafforzano la rete nazionale delle Spighe Verdi, ampliando la rappresentanza territoriale e l’impegno verso la sostenibilità ambientale.

iStock

Comuni non riconfermati Spighe Verdi 2026

Tre Comuni non sono stati riconfermati nell’edizione 2026 delle Spighe Verdi, a dimostrazione del carattere selettivo e dinamico del programma. Le uscite riguardano Castellina in Chiant, Massa Marittima in Toscana e Castiglione Falletto in Piemonte, territori che quest’anno non rientrano nei parametri previsti dagli indicatori di valutazione.

La Commissione di valutazione supportata da enti istituzionali come CNR, ISPRA e ministeri competenti applica un sistema rigoroso basato su 67 indicatori suddivisi in 16 macro-aree che misurano sostenibilità ambientale, qualità dei servizi e gestione del territorio.

Il mancato rinnovo evidenzia come il programma non sia statico ma rappresenti un processo di miglioramento continuo in cui le amministrazioni locali sono chiamate a rafforzare politiche ambientali e strategie di sviluppo sostenibile.

Questo meccanismo di verifica rafforza la credibilità del riconoscimento e incentiva i Comuni a intraprendere percorsi di miglioramento coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e tutela del paesaggio rurale italiano.