Prenotare un volo low cost a pochi euro è ancora possibile, ma il prezzo finale del biglietto può cambiare radicalmente una volta aggiunti servizi come bagaglio a mano, scelta del posto e valigie da stiva. Un’indagine di Altroconsumo su 60 voli operati da Ryanair, easyJet, Wizz Air, Vueling e Volotea mostra infatti che il costo può aumentare fino a cinque volte rispetto alla tariffa iniziale.
Il modello “unbundling” adottato dalle compagnie low cost prevede che il biglietto includa solo il trasporto base, mentre tutto il resto diventa un extra a pagamento. È così che un volo inizialmente venduto a 16 euro può arrivare a costarne 82, rendendo sempre più complesso confrontare davvero le tariffe tra una compagnia e l’altra.
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Extra dei voli low cost: quanto incidono davvero sul prezzo finale
Lo studio ha analizzato scenari di viaggio molto comuni: un passeggero con piccola borsa inclusa, più trolley, bagaglio da stiva e scelta del posto. In queste condizioni il prezzo finale cresce mediamente del 200% rispetto alla tariffa iniziale, con punte che superano il 400%.
Il rincaro massimo medio registrato è del 316%, in crescita rispetto al 300% dell’anno precedente. Il prezzo finale può quindi essere oltre quattro volte superiore a quello mostrato nella prima fase di prenotazione.
Tra i dati più rilevanti emerge che i supplementi incidono quanto, e spesso più, del biglietto stesso. Il bagaglio a mano, la selezione del posto e le valigie da stiva rappresentano ormai una quota centrale dei ricavi delle compagnie aeree, confermando la crescente importanza dei cosiddetti “ricavi ancillari”.
Nel dettaglio, i costi possono arrivare fino a:
- 32 euro per la scelta di un posto standard,
- 42 euro per un posto più comodo,
- 45 euro per un trolley in cabina,
- 51 euro per un bagaglio da stiva piccolo,
- 80 euro per una valigia da stiva grande.
Anche le penali pesano. Fino a 75 euro per bagagli fuori misura al gate e fino a 55 euro per il check-in in aeroporto.
Le compagnie che fanno spendere meno per gli extra
Dall’analisi emergono differenze significative tra le compagnie, soprattutto su alcune voci chiave come bagagli e scelta del posto.
Per il trolley in cabina, le più convenienti risultano Ryanair e Volotea, con un massimo di circa 21 euro, contro i 45 euro di Vueling. Anche sui bagagli da stiva Volotea si distingue per i costi più contenuti tra tutte le compagnie analizzate.
Per la scelta del posto standard, invece, Vueling è la più economica con un massimo di 14 euro, meno della metà rispetto ai 32 euro di Ryanair. Inoltre non applica costi per il check-in in aeroporto, a differenza della compagnia irlandese.
Sul fronte delle penali, easyJet risulta la meno onerosa con un massimo di 60 euro per i bagagli fuori misura, contro i 75 euro di Ryanair e Vueling.
Nonostante le differenze, il dato comune è che il prezzo iniziale del biglietto rappresenta solo una parte del costo reale del viaggio. In molti casi, infatti, i servizi extra finiscono per costare più del volo stesso.
Il confronto con il 2025 mostra inoltre un aumento medio dell’11% del costo dei voli analizzati, con la crescita più significativa sulla scelta del posto standard (+42%), mentre bagagli e altri servizi registrano aumenti più contenuti o stabilità.