I costi extra sui voli low cost possono far lievitare il prezzo fino a 5 volte: bagagli a mano, scelta del posto e servizi incidono più del biglietto base

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

iStock Il prezzo finale del biglietto aereo cresce mediamente del 200% dopo aver aggiunto i servizi

Prenotare un volo low cost a pochi euro è ancora possibile, ma il prezzo finale del biglietto può cambiare radicalmente una volta aggiunti servizi come bagaglio a mano, scelta del posto e valigie da stiva. Un’indagine di Altroconsumo su 60 voli operati da Ryanair, easyJet, Wizz Air, Vueling e Volotea mostra infatti che il costo può aumentare fino a cinque volte rispetto alla tariffa iniziale.

Il modello “unbundling” adottato dalle compagnie low cost prevede che il biglietto includa solo il trasporto base, mentre tutto il resto diventa un extra a pagamento. È così che un volo inizialmente venduto a 16 euro può arrivare a costarne 82, rendendo sempre più complesso confrontare davvero le tariffe tra una compagnia e l’altra.

Extra dei voli low cost: quanto incidono davvero sul prezzo finale

Lo studio ha analizzato scenari di viaggio molto comuni: un passeggero con piccola borsa inclusa, più trolley, bagaglio da stiva e scelta del posto. In queste condizioni il prezzo finale cresce mediamente del 200% rispetto alla tariffa iniziale, con punte che superano il 400%.

Il rincaro massimo medio registrato è del 316%, in crescita rispetto al 300% dell’anno precedente. Il prezzo finale può quindi essere oltre quattro volte superiore a quello mostrato nella prima fase di prenotazione.

Tra i dati più rilevanti emerge che i supplementi incidono quanto, e spesso più, del biglietto stesso. Il bagaglio a mano, la selezione del posto e le valigie da stiva rappresentano ormai una quota centrale dei ricavi delle compagnie aeree, confermando la crescente importanza dei cosiddetti “ricavi ancillari”.

Nel dettaglio, i costi possono arrivare fino a:

32 euro per la scelta di un posto standard,

42 euro per un posto più comodo,

45 euro per un trolley in cabina,

51 euro per un bagaglio da stiva piccolo,

80 euro per una valigia da stiva grande.

Anche le penali pesano. Fino a 75 euro per bagagli fuori misura al gate e fino a 55 euro per il check-in in aeroporto.

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Le compagnie che fanno spendere meno per gli extra

Dall’analisi emergono differenze significative tra le compagnie, soprattutto su alcune voci chiave come bagagli e scelta del posto.

Per il trolley in cabina, le più convenienti risultano Ryanair e Volotea, con un massimo di circa 21 euro, contro i 45 euro di Vueling. Anche sui bagagli da stiva Volotea si distingue per i costi più contenuti tra tutte le compagnie analizzate.

Per la scelta del posto standard, invece, Vueling è la più economica con un massimo di 14 euro, meno della metà rispetto ai 32 euro di Ryanair. Inoltre non applica costi per il check-in in aeroporto, a differenza della compagnia irlandese.

Sul fronte delle penali, easyJet risulta la meno onerosa con un massimo di 60 euro per i bagagli fuori misura, contro i 75 euro di Ryanair e Vueling.

Nonostante le differenze, il dato comune è che il prezzo iniziale del biglietto rappresenta solo una parte del costo reale del viaggio. In molti casi, infatti, i servizi extra finiscono per costare più del volo stesso.

Il confronto con il 2025 mostra inoltre un aumento medio dell’11% del costo dei voli analizzati, con la crescita più significativa sulla scelta del posto standard (+42%), mentre bagagli e altri servizi registrano aumenti più contenuti o stabilità.