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iStock Offerte crociere last minute

C’è chi organizza le vacanze con largo anticipo e chi preferisce decidere all’ultimo momento, magari cogliendo l’occasione giusta quando si presenta, una tendenza che caratterizza il turismo anche nell’estate 2026, complice la crescente attenzione al budget e il desiderio di scegliere soluzioni pratiche, semplici da gestire e prive di stress. In questo scenario si inserisce Best Now, la promozione lanciata da MSC Crociere e dedicata a chi desidera concedersi una vacanza in mare approfittando delle offerte last minute disponibili per la stagione estiva.

L’iniziativa nasce per rispondere alle esigenze di chi vuole partire in tempi brevi senza rinunciare alla qualità dei servizi e alla comodità di una vacanza completamente organizzata. Grazie a una selezione di itinerari tra Mediterraneo e Nord Europa, i viaggiatori possono infatti programmare la propria partenza contando su un’offerta pensata per garantire semplicità e convenienza.

Come funziona Best Now

Con Best Now è possibile prenotare una selezione di crociere estive nel Mediterraneo e nel Nord Europa con tariffe a partire da 349 euro a persona (se si desidera arricchire l’esperienza a bordo, è prevista la possibilità di aggiungere il pacchetto bevande).

La promozione si rivolge soprattutto a chi è alla ricerca di una partenza imminente e vuole organizzare il proprio viaggio senza rinunciare al comfort e agli standard che caratterizzano l’offerta di MSC Crociere. Gli ospiti possono scegliere tra numerosi itinerari e diversi porti d’imbarco, con l’opportunità di raggiungere alcune delle mete più apprezzate d’Europa. L’iniziativa è valida su una selezione di crociere e resterà disponibile fino a esaurimento dei posti riservati alla promozione.

Uno degli aspetti che caratterizzano l’esperienza proposta da MSC Crociere riguarda la possibilità di affrontare la vacanza con la tranquillità di avere ogni dettaglio già organizzato: il supporto dedicato accompagna, infatti, i passeggeri durante tutte le fasi del viaggio, mentre la presenza di numerosi porti d’imbarco consente di scegliere la soluzione più comoda.

A ciò si aggiunge un rapporto qualità-prezzo studiato per garantire trasparenza, senza costi nascosti o sorprese inattese, anche in una realtà segnata dal recente incremento dei prezzi del carburante a livello globale.

Ufficio stampa MSC

Le destinazioni più gettonate: Mediterraneo e Nord Europa

Tra le mete che continuano a riscuotere maggiore interesse ci sono appunto il Mediterraneo e il Nord Europa, due regioni che offrono esperienze differenti ma ugualmente apprezzate dai viaggiatori. Per quanto riguarda il Mediterraneo, gli ospiti possono scegliere tra partenze da Venezia, Genova, Trieste, Livorno, Civitavecchia, Ancona, Napoli, Bari, Brindisi, Messina, Palermo e Cagliari. Gli itinerari permettono di raggiungere alcune delle destinazioni più amate tra Italia, Spagna, Francia, Grecia, Malta e Turchia, con l’opportunità di scoprire città ricche di storia, località balneari e culture differenti in un unico viaggio.

Per chi invece desidera spingersi verso latitudini più settentrionali, la promozione comprende crociere con partenze da Kiel e Amburgo: si tratta di itinerari pensati per esplorare la Scandinavia, ammirare i fiordi norvegesi e visitare alcune delle città più suggestive del Nord Europa. Per queste partenze sono inoltre disponibili soluzioni con volo charter incluso dai principali aeroporti italiani, una formula che punta a rendere il viaggio ancora più semplice e comodo, e che consente di vivere l’esperienza della crociera senza doversi preoccupare dell’organizzazione degli spostamenti.