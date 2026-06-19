La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Il giardino marino di Varna

Mentre le spiagge del Mediterraneo si preparano all’assalto stagionale, esiste un’Europa che scorre a un ritmo diverso. Per l’estate 2026, la vera controtendenza non si misura in ore di volo o in resort esclusivi, ma sui binari che collegano la Romania alla penisola balcanica e alle sponde del Mar Nero.

La compagnia ferroviaria statale rumena CFR Călători ha infatti riattivato i suoi storici collegamenti internazionali estivi, offrendo un’alternativa affascinante, economica e decisamente lontana dai flussi del turismo di massa. Fino a metà ottobre, questi convogli speciali uniscono tre Paesi, trasformando lo spostamento in un’esperienza di scoperta che profuma di altri tempi, accessibile anche a chi viaggia con il pass Interrail.

Se l’obiettivo delle vacanze è staccare davvero la spina, fuggendo dalla folla e dai soliti itinerari, la risposta potrebbe trovarsi proprio lungo queste tratte.

Da Bucarest al Mar Nero: la costa bulgara che non ti aspetti

La prima grande rotta di questo network estivo punta dritta verso Varna, la principale città costiera della Bulgaria. Il viaggio dura poco più di nove ore, con partenza in tarda mattinata dalla stazione di Bucarest Nord e arrivo in prima serata, giusto in tempo per un boccale di birra locale di fronte al mare.

Con tariffe che partono da 27 euro per la seconda classe, questo treno vi permetterà di raggiungere un litorale ancora preservato e lontano dalle dinamiche delle coste più blasonate d’Europa. Varna, infatti, sorprende chiunque vi metta piede per la prima volta: non è la classica località balneare, ma una città ricca di stratificazioni storiche, dove un imponente complesso di terme romane sorge a pochi passi dal centro e il Museo Archeologico custodisce tesori millenari.

Le sue spiagge offrono spazi immensi e un’atmosfera rilassata, ideale per chi cerca un contatto genuino con il territorio, senza la frenesia e il rumore dei circuiti turistici tradizionali. Il servizio rimarrà attivo fino all’11 ottobre, permettendo di godersi anche la quiete della fine dell’estate.

Viaggio verso Sofia e Istanbul

Per chi preferisce il fascino della cultura urbana e dell’architettura ai piaceri della spiaggia, lo stesso convoglio offre una deviazione verso Sofia, la capitale della Bulgaria. Con circa dieci ore di percorrenza e un biglietto da 33,60 euro, ci si ritrova in una delle mete europee più convenienti e stimolanti del momento. Sofia è una città da vivere a piedi, dove le rovine romane convivono con l’architettura bizantina e le imponenti vestigia del passato comunista, il tutto completato da una scena gastronomica vivace e mercati locali dove il vino e il cibo balcanico costano pochissimo.

Se invece cercate l’avventura definitiva, la scelta non può che ricadere sulla tratta che porta fino a Istanbul. In questo caso il viaggio si trasforma in una vera e propria traversata di 23 ore e 10 minuti. Al costo di 57,80 euro si può prenotare un posto in una cuccetta da quattro persone. Si arriva al mattino successivo nel cuore della metropoli turca, pronti a perdersi tra profumi di spezie, una cucina straordinaria e secoli di storia stratificata.

Sia il collegamento per Sofia che quello per Istanbul resteranno operativi fino al 12 ottobre.