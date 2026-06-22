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iStock L'Italia è la destinazione da sogno per l'estate 2026 degli europei

L’Italia è il sogno degli europei per le vacanze estive del 2026; a raccontarlo è uno studio condotto da Confturismo-Confcommercio insieme a Swg e Polling Europe. Sono state analizzate le preferenze dei cittadini dell’UE coinvolgendo viaggiatori di diversi Paesi chiamati a esprimere il proprio interesse verso una serie di destinazioni. La nostra Penisola sbaraglia la concorrenza superando nettamente, e non solo per il mare, tantissime altre destinazioni incantevoli. Vediamo in modo più approfondito i dati che riguardano la ricerca e cosa ci raccontano.

Gli stranieri sognano di visitare l’Italia

Il 54% degli europei indica l’Italia come destinazione preferita per le vacanze estive 2026. Distanza netta sulla Spagna, ferma al 51%, e ancor più marcata rispetto a Grecia (46%) e Francia (41%). È il primo posto nella classifica della desiderabilità, e vale la pena soffermarsi su cosa lo alimenta davvero.

I numeri interni alla ricerca rivelano che il gradimento verso l’Italia è particolarmente alto tra gli spagnoli (61%), i polacchi (60%) e i cittadini dell’Europa meridionale e centro-orientale, entrambi al 60%. Non è una fascia geografica sola: è quasi tutto il continente che guarda qui, chi più, chi meno, ma con una coerenza difficile da ignorare.

Tra i Paesi messi a confronto, l’Italia risulta anche quella considerata più interessante da visitare in assoluto, seconda solo per qualità delle strutture ricettive (la Spagna tiene il confronto su questo), e seconda anche come destinazione divertente per un viaggio. Un posizionamento trasversale, che copre l’interesse culturale, il comfort, il piacere.

Perché l’Italia è la meta più sognata

Quanto alle motivazioni specifiche, la risposta non lascia dubbi. Le grandi città storiche sono in cima alla lista per il 46% dei potenziali visitatori europei. Non Roma o Firenze citate esplicitamente, ma chiunque conosca il mercato sa di cosa si parla. Seguono i musei e i siti archeologici (31%) e terzo, ma tutt’altro che lontano, le esperienze enogastronomiche in contesti locali tipici (28%).

Da segnalare anche la voce “piccoli borghi e vacanza on the road“, indicata dal 27% dei rispondenti insieme alle mete balneari o insulari incontaminate. E poi le tradizioni, le feste popolari, il folklore: una scelta di vacanza per il 24%. Le escursioni nella natura, i cammini lenti, il cicloturismo: 22%.

Quello che non convince, invece, è l’Italia dello shopping (12%), dei locali notturni (9%), delle discoteche e dell’intrattenimento puro (12%), delle attività sportive (6%). Non è questo che il turista europeo medio viene a cercare qui. Lo sa già. Insomma, i motivi per cui gli europei sognano e preferiscono una vacanza in Italia rispetto ad altre nazioni europee sono numerosi e forse è proprio questa varietà a renderla così attraente.

Le altre mete apprezzate

Dopo l’Italia la classifica mostra mercati solidi per la Spagna al 51%, la Grecia terza al 46%. Dopo il podio arriva la Francia che si ferma al 41%, un risultato che sottolinea come il fascino di Parigi resti immutato ma non risulti sufficiente per sbaragliare la concorrenza. Completa la top 5 la Croazia che negli ultimi anni ha solidificato la sua presenza come meta di mare.

Le mete sognate dagli europei per la vacanza estiva 2026: