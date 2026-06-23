Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance
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Nel Belpaese sono iniziati i giorni da bollino rosso, giornate di fuoco, dove persino l’asfalto si scioglie coi 38 gradi in città come Milano. Eppure, una classifica mostra quali sono le città con il clima migliore in Italia. Ancona conquista il primo posto e diventa la città con il clima migliore della penisola. A decretarlo è la quinta edizione dell’Indice di Vivibilità Climatica realizzato dal Corriere della Sera in collaborazione con iLMeteo.it, uno studio che ha analizzato i 108 capoluoghi di provincia italiani attraverso 17 parametri meteorologici e oltre 418 milioni di dati raccolti nel corso del 2025.
Tra le principali novità dell’edizione 2026 figura anche l’utilizzo dei dati climatici ERA5-Land del programma europeo Copernicus integrati con modelli di Intelligenza Artificiale. Questo approccio ha consentito di misurare con maggiore precisione il fenomeno dell’isola di calore urbana. Nelle città, infatti, asfalto, cemento e superfici scure assorbono energia durante il giorno e la rilasciano lentamente durante la notte, facendo registrare temperature fino a 6-8 gradi superiori rispetto alle aree rurali circostanti. Un fenomeno che sta trasformando molti centri urbani in vere e proprie “trappole termiche” e che contribuisce alla scomparsa dei giorni sottozero nelle città italiane anche durante l’inverno.
La nuova classifica fotografa comunque un Paese sempre più influenzato dagli effetti del cambiamento climatico. A distinguersi sono soprattutto le città costiere, in particolare quelle affacciate sull’Adriatico, dove la presenza del mare contribuisce a mitigare le temperature estreme. Al contrario, molte città dell’entroterra e della Pianura Padana continuano a perdere posizioni a causa dell’afa estiva, delle nebbie invernali e del crescente fenomeno delle isole di calore urbane.
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Le città più vivibili d'Italia, la top 10
L'edizione 2026 dell'Indice di Vivibilità Climatica premia soprattutto i centri urbani caratterizzati da brezze marine, buon soleggiamento e minore esposizione alle ondate di calore africano. A fare la differenza sono fattori come la ventilazione naturale, la minore frequenza di giornate afose e una migliore distribuzione delle precipitazioni durante l'anno. Mentre Ancona è la prima in assoluto, Trieste si conferma la migliore città del Nord Italia, grazie alla sua posizione affacciata sul mare e a condizioni climatiche generalmente più equilibrate rispetto ad altre aree settentrionali.
Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media di iLMeteo.it, il ruolo del mare è infatti sempre più determinante nel contenere gli effetti delle temperature estreme. Le città costiere riescono infatti a beneficiare di un effetto mitigatore che limita sia i picchi di caldo estivo sia gli sbalzi termici.
Ecco le prime venti posizioni dell'Indice di Vivibilità Climatica 2026:
Ancona (Marche);
Bari (Puglia);
Vibo Valentia (Calabria);
Brindisi (Puglia);
Trapani (Sicilia);
Barletta-Andria-Trani (Puglia);
Pescara (Abruzzo);
Enna (Sicilia);
Chieti (Abruzzo);
Catanzaro (Calabria);
Pesaro-Urbino (Marche);
Teramo (Abruzzo);
Trieste (Friuli Venezia Giulia);
Livorno (Toscana);
Cagliari (Sardegna);
Crotone (Calabria);
Campobasso (Molise);
Macerata (Marche);
Fermo (Marche);
Ravenna (Emilia-Romagna).
Le città più calde e meno vivibili
All'estremo opposto della graduatoria troviamo diverse città del Nord Italia, soprattutto della Pianura Padana e dei fondovalle alpini. Le ultime posizioni sono occupate da Mantova, Cremona, Trento e Sondrio, ma fanno male anche alcune delle principali città italiane.
Roma si colloca al 91° posto mentre Firenze scende addirittura al 92°, penalizzate dall'aumento delle temperature massime e dalla crescita delle cosiddette "notti tropicali", ovvero quelle in cui la temperatura minima non scende mai sotto i 20 gradi. Milano si ferma invece al 74° posto, lontana dalle prime posizioni e condizionata dagli effetti dell'isola di calore urbana e dall'umidità estiva.