Nel Belpaese sono iniziati i giorni da bollino rosso, giornate di fuoco, dove persino l’asfalto si scioglie coi 38 gradi in città come Milano. Eppure, una classifica mostra quali sono le città con il clima migliore in Italia. Ancona conquista il primo posto e diventa la città con il clima migliore della penisola. A decretarlo è la quinta edizione dell’Indice di Vivibilità Climatica realizzato dal Corriere della Sera in collaborazione con iLMeteo.it, uno studio che ha analizzato i 108 capoluoghi di provincia italiani attraverso 17 parametri meteorologici e oltre 418 milioni di dati raccolti nel corso del 2025.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 figura anche l’utilizzo dei dati climatici ERA5-Land del programma europeo Copernicus integrati con modelli di Intelligenza Artificiale. Questo approccio ha consentito di misurare con maggiore precisione il fenomeno dell’isola di calore urbana. Nelle città, infatti, asfalto, cemento e superfici scure assorbono energia durante il giorno e la rilasciano lentamente durante la notte, facendo registrare temperature fino a 6-8 gradi superiori rispetto alle aree rurali circostanti. Un fenomeno che sta trasformando molti centri urbani in vere e proprie “trappole termiche” e che contribuisce alla scomparsa dei giorni sottozero nelle città italiane anche durante l’inverno.

La nuova classifica fotografa comunque un Paese sempre più influenzato dagli effetti del cambiamento climatico. A distinguersi sono soprattutto le città costiere, in particolare quelle affacciate sull’Adriatico, dove la presenza del mare contribuisce a mitigare le temperature estreme. Al contrario, molte città dell’entroterra e della Pianura Padana continuano a perdere posizioni a causa dell’afa estiva, delle nebbie invernali e del crescente fenomeno delle isole di calore urbane.