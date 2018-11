Le 10 città più inquinate del mondo

editato in: da

La condizioni di salute del pianeta non sono delle migliori e uno dei motivi per cui la vita in alcuni posti è insostenibile è l’inquinamento. Lo smog e le particelle inquinanti che quotidianamente respiriamo, ma anche il rumore e il caos delle città moderne influiscono sulla qualità della vita e sul benessere generale delle persone, soprattutto in alcuni territori. Secondo l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 9 persone su 10 respirano aria inquinata. Ogni anno sono circa 7 milioni le persone che muoiono a causa di malattie legate a infezioni respiratorie. Scopriamo quali sono le 10 città più inquinate e tossiche del mondo, secondo una classifica stilata da The Eco Experts.

In cima alla lista troviamo Il Cairo, con dei livelli altissimi di inquinamento atmosferico, luminoso e acustico. Al secondo posto, troviamo Delhi, in India, sempre ai primi posti nella classifica delle città più inquinate del mondo. Prendere una boccata d’aria a Delhi equivale a 45 sigarette fumate in un giorno!

Non se la passano bene neanche gli abitanti di Pechino, al terzo posto in questa classifica. Le città cinesi sono tra le più inquinate del mondo e tra le prime dieci ben 3 appartengono alla Cina: oltre a Pechino, ci sono anche Guangzhou e Shanghai, rispettivamente al sesto e al settimo posto.

La prima città europea è Mosca, che si piazza al quarto posto tra le città più inquinate del mondo. Istanbul è quinta e paga la crescente industrializzazione degli ultimi anni. In alcuni periodi, per le strade della capitale turca c’è un’aria irrespirabile.

Buenos Aires è all’ottavo posto della classifica di The Eco Experts. La capitale argentina ha ospitato diverse volte, e non a caso, proprio la conferenza internazionale sul cambio climatico.

Al nono posto troviamo un’altra città europea, Parigi. La capitale francese ha in atto una vera e propria battaglia anti-smog e prevede di ridurre notevolmente l’inquinamento nei prossimi anni.

Nella top ten delle città più inquinate del mondo troviamo anche una città americana, Los Angeles, che spesso si classifica negli ultimi posti per la qualità della vita.

Concludiamo con una notizia sulla città meno inquinata al mondo, che è Zurigo, in Svizzera.