Vacanze al mare, boom di prenotazioni in Italia: le mete più gettonate

Le prenotazioni balneari crescono del 66% nel 2026: italiani e stranieri premiano le spiagge più amate d'Italia

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Flavia Cantini

Content writer & Travel Expert

Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

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Vacanze al mare, boom di prenotazioni in Italia: le mete più gettonate
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Magnifica spiaggia di Porto Ghiacciolo, Monopoli

L’estate 2026 si apre all’insegna di una forte crescita per il turismo balneare italiano: i primi dati relativi alle prenotazioni online degli stabilimenti confermano infatti un andamento positivo con un’accelerazione della domanda che coinvolge sia il mercato domestico sia quello internazionale.

Secondo gli insight diffusi da Spiagge.it, piattaforma specializzata nella prenotazione online degli stabilimenti balneari, il valore complessivo delle prenotazioni ha raggiunto quota 11,3 milioni di euro: si tratta di una crescita del 48% rispetto al 2025, accompagnata da un aumento ancora più marcato del numero delle prenotazioni effettuate che sono passate da 63.000 a 105.000 unità, con un incremento del 66% nell’arco di un solo anno.

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