Lago di Molveno, specchio d’acqua turchese circondato dalle Dolomiti

Con le sue montagne, i suoi castelli, i suoi boschi, i suoi laghi, il Trentino è davvero magico. Una vera forza della natura che si può ritrovare anche a Molveno, un piccolo paesino in provincia di Trento che ospita un lago meraviglioso, dalle acque cristalline. Si tratta del lago di Molveno, uno specchio d’acqua in cui si riflettono le Dolomiti di Brenta.

Ritenuto il più bello d’Italia per il Touring Club Italiano e Legambiente, il lago di Molveno è certamente il luogo ideale per una gita o per trascorrere intere vacanze, sia per rilassarsi, anche con la famiglia, o viverlo intensamente praticando diverse attività sportive.

Questo specchio d’acqua d’origine alpina, dagli inconfondibili color turchesi, è infatti un piccolo gioiello in cui potersi rilassare. Come? Passeggiando lungo le spiagge, di 12 ettari, o nei prati circostanti, perfettamente curati e all’inglese. Qui si può praticare anche la mountain bike nei sentieri; fare una gita in barca o in pedalò, oppure sperimentare un’uscita in canoa. Le attività, insomma, non mancano di certo e anche una sola camminata lungo le rive del lago diventa uno spettacolo davvero impagabile, con la sensazione di essere abbracciati dalle Dolomiti.

Molveno e il suo lago, inoltre, sono la scelta giusta per chi ama fare trekking e lunghe escursioni tra i monti. Questo paesino di 1000 anime, a soli 40 km di distanza da Trento e che gode di un riconoscimento di qualità turistico ambientale, può essere il punto di partenza ideale per gite all’aria aperta, verso malghe e rifugi, per trascorrere una giornata in mezzo alla natura. Si può entrare nel cuore delle Dolomiti di Brenta, patrimonio Unesco; decidere di addentrarsi con l’ausilio della funivia panoramica nell’Altopiano di Pradel, noto per i percorsi avventura del Forest Park e perfetti per i bambini; o ancora, mettersi in viaggio per una gita al Parco faunistico di Spormaggiore, a soli dieci minuti dal paese, per osservare gli orsi bruni, i lupi, i gufi e le linci.

Il lago di Molveno e il suo paese sono meta ideale durante tutto l’anno anche se, nella stagione fredda, gli amanti degli sport invernali adoreranno sciare nel comprensorio di Fai della Paganella o inoltrarsi con le ciaspole nei sentieri del Parco Naturale Adamello Brenta. Insomma, un vero gioiello da scoprire per chi ama il Trentino e non solo.