Ponza: le spiagge di sabbia da sogno

L’isola di Ponza è un vero gioiello del Mar Tirreno. Situata nell’arcipelago delle Isole Pontine, è rinomata per il suo mare cristallino, le baie nascoste e i panorami mozzafiato. Sebbene Ponza sia famosa per le spiagge rocciose e le calette nascoste, molti non sanno che l’isola offre anche alcune bellissime spiagge di sabbia che non hanno nulla da invidiare ad altre destinazioni del Mediterraneo. Questo piccolo paradiso, facilmente raggiungibile dalla costa laziale, è perfetto per chi cerca una vacanza all’insegna del relax, del sole e della natura incontaminata. Ecco alcune delle spiagge di sabbia di Ponza, che rappresentano una fuga ideale per chi desidera immergersi nella bellezza del mare senza rinunciare al comfort della sabbia sotto i piedi.

Spiaggia di Frontone, accessibile solo via mare

Una delle spiagge più famose e amate di Ponza è la Spiaggia di Frontone. Situata nella parte orientale dell’isola, questa spiaggia di sabbia bianca è circondata da alte scogliere che la proteggono dai venti, creando un’oasi di tranquillità. La particolarità di Frontone è che è raggiungibile solo via mare, il che la rende ancora più affascinante e meno affollata. I visitatori possono prendere una delle tante barche-taxi che partono dal porto di Ponza o, per i più avventurosi, noleggiare una barca e godersi la navigazione verso questa meravigliosa spiaggia. Una volta arrivati, si può trascorrere la giornata godendosi il sole e il mare, oppure fare una passeggiata fino al vicino faro per ammirare una vista spettacolare.

Cala Feola per un relax in famiglia

Per chi viaggia con la famiglia, Cala Feola è una delle migliori spiagge di sabbia di Ponza. Questa piccola baia si trova nella parte occidentale dell’isola e offre una spiaggia di sabbia dorata e acque limpide e poco profonde, perfette per i bambini. La cala è facilmente accessibile e dispone di alcune strutture turistiche, tra cui ristoranti e bar, rendendola una meta ideale per chi desidera trascorrere una giornata al mare con tutti i comfort. Cala Feola è anche famosa per le sue piscine naturali, piccole pozze d’acqua create dalle rocce vulcaniche, dove ci si può rilassare al sole o fare un bagno in acque calde e tranquille.

Chiaia di Luna: la spiaggia iconica

Se si parla di Ponza, non si può non menzionare Chiaia di Luna, una delle spiagge più iconiche dell’isola. Anche se oggi la spiaggia non è sempre accessibile a causa di problemi di sicurezza legati al rischio di frane, rimane uno dei luoghi più suggestivi e fotografati di Ponza. La sua forma a mezzaluna, circondata da alte pareti rocciose di tufo bianco, e il ponte romano da cui si accede creano uno scenario mozzafiato che sembra uscito da una cartolina. Anche se non si può accedere direttamente alla spiaggia, molti visitatori scelgono di ammirarla dal mare, partecipando a escursioni in barca che si fermano a qualche centinaia di metri dalla costa, permettendo comunque di godere della sua bellezza da una prospettiva unica.

La segreta Cala Gaetano

Cala Gaetano è una piccola spiaggia nascosta nella parte settentrionale di Ponza. Caratterizzata da sabbia fine e acqua turchese, è perfetta per chi cerca un po’ di tranquillità lontano dalle spiagge più affollate. L’accesso a Cala Gaetano non è dei più semplici: bisogna percorrere un sentiero che scende lungo la scogliera, ma lo sforzo è ampiamente ripagato dalla bellezza incontaminata di questa spiaggia. Grazie alla sua posizione remota, è il luogo ideale per chi ama la natura e desidera trascorrere una giornata di completo relax.

Spiaggia di Santa Maria: la comodità a due passi dal porto

Per chi non vuole allontanarsi troppo dal porto e cerca una spiaggia facilmente raggiungibile a piedi, la Spiaggia di Santa Maria è la scelta perfetta. Situata a pochi minuti dal centro di Ponza, questa spiaggia offre sabbia dorata e acque tranquille, ideali per una nuotata rilassante. La vicinanza a bar e ristoranti la rende perfetta per chi vuole trascorrere una giornata al mare senza dover organizzare una gita in barca o percorrere lunghe distanze. Santa Maria è anche un ottimo punto di partenza per esplorare le altre spiagge e calette dell’isola, grazie alla presenza di numerosi noleggi di barche e gommoni.

La magia della natura di Cala del Core

Cala del Core non è una spiaggia di sabbia, ma merita una menzione per la sua straordinaria bellezza. Situata nella parte meridionale dell’isola, è famosa per il grande cuore scolpito nella roccia dalla natura, da cui prende il nome. Anche se l’accesso alla spiaggia è piuttosto difficile, Cala del Core attira molti visitatori grazie al suo fascino romantico e alla tranquillità che offre. Le acque limpide e cristalline la rendono perfetta per lo snorkeling e l’esplorazione dei fondali marini.

Info pratiche

Dove si trova Ponza

Ponza è la maggiore delle Isole Pontine, situata al largo della costa del Lazio, nel Mar Tirreno. L’isola si trova a circa 33 km dalla terraferma, ed è una destinazione popolare per chi cerca una vacanza rilassante immersa nella natura. Nonostante la sua popolarità, Ponza mantiene un’atmosfera tranquilla e autentica, lontana dal turismo di massa.

Come raggiungere Ponza

Per raggiungere Ponza, il mezzo più comodo è il traghetto o l’aliscafo. I collegamenti partono principalmente dai porti di Anzio, Terracina, Formia e San Felice Circeo. Durante i mesi estivi, le corse sono più frequenti, garantendo un facile accesso all’isola. Il viaggio in traghetto dura circa 2 ore e 30 minuti, mentre l’aliscafo impiega circa 70 minuti.

Per chi arriva da Roma, si può prendere un treno per Formia o Terracina dalla stazione di Roma Termini, mentre da Napoli ci sono collegamenti ferroviari diretti per Formia. Una volta arrivati in uno dei porti di partenza, ci si imbarca sul traghetto o aliscafo per raggiungere Ponza.

Come muoversi sull’isola

All’arrivo sull’isola, ci si può spostare facilmente a piedi, in taxi o noleggiando scooter e auto elettriche. Molte delle spiagge e delle calette di Ponza sono accessibili solo via mare, quindi noleggiare una barca o prendere un taxi-boat è una delle opzioni migliori per esplorare l’isola e godere delle sue meravigliose spiagge.