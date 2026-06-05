La scoperta di Áspero oggi ci mostra che già migliaia di anni fa, il rapporto tra uomo, mare e stelle era al centro dell'organizzazione della vita quotidiana

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

@GOB.PE Il sito archeologico di Áspero

Il Perù è uno dei Paesi più affascinanti del Sud America, con un patrimonio culturale che non smette di sorprendere archeologi e viaggiatori persino ai nostri giorni, grazie a nuove testimonianze del suo straordinario passato. Nella regione di Lima, infatti, all’interno del sito archeologico di Áspero, gli studiosi hanno individuato una complessa struttura architettonica legata all’osservazione astronomica che potrebbe riscrivere parte delle conoscenze sulla civiltà Caral, considerata una delle più antiche delle Americhe.

L’annuncio è arrivato dal Ministero della Cultura peruviano attraverso la Zona Archeologica Caral, che da oltre vent’anni conduce ricerche nel sito. La scoperta rafforza l’idea che gli abitanti di Áspero oltre ad essere abili pescatori e commercianti, fossero anche già all’epoca degli abili conoscitori dei fenomeni celesti e del loro impatto sull’ambiente circostante.

La scoperta di Áspero

Le indagini archeologiche ad Áspero, coordinate dalla dottoressa Ruth Shady Solís, hanno portato alla luce una struttura situata in una posizione strategica dell’antico insediamento, con una visuale privilegiata sia sull’Oceano Pacifico sia sulla parte bassa della valle di Supe. Secondo gli studiosi, questo spazio sarebbe stato utilizzato da specialisti incaricati di osservare e registrare i movimenti del Sole, della Luna e delle stelle. Le informazioni raccolte risultavano fondamentali per prevedere le variazioni delle maree, i cambiamenti climatici e la disponibilità delle risorse marine, elementi essenziali per la sopravvivenza e lo sviluppo della comunità.

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Gli scavi nel sito in Perù hanno persino evidenziato quattro diverse fasi costruttive. In origine l’area avrebbe ospitato un edificio pubblico cerimoniale mentre successivamente vennero aggiunte piattaforme circolari e pietre rituali collocate al centro delle strutture. Una delle fasi più significative comprende una doppia piattaforma sopraelevata associata a un focolare cerimoniale, caratteristiche che suggeriscono un legame sempre più stretto tra pratiche rituali e osservazione degli astri. Per gli archeologi, la configurazione architettonica potrebbe aver funzionato come uno strumento per monitorare cicli solari e lunari, conoscenze indispensabili per organizzare attività economiche, sociali e religiose, incredibili al tempo.

L’importanza della scoperta

Situato a circa 700 metri dall’Oceano Pacifico e sviluppato su quasi 19 ettari, Áspero rappresentava uno dei principali porti della civiltà Caral tra il 3000 e il 1800 a.C. Il sito conserva ancora oggi oltre venti complessi architettonici che testimoniano l’esistenza di una società organizzata e interconnessa con le popolazioni della costa, delle Ande e della foresta amazzonica. Negli ultimi anni il sito peruviano ha restituito ritrovamenti di grande rilievo, come la celebre “Dama dei Quattro Tupus”, un importante personaggio femminile dell’élite locale, oltre ad altre sepolture che hanno contribuito a ricostruire la struttura sociale della civiltà.

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La nuova scoperta aggiunge un ulteriore elemento di interesse, soprattutto per chi ha in programma un viaggio nel Paese. Áspero emerge infatti sia come centro economico e marittimo, che come luogo di produzione del sapere, dove l’osservazione sistematica del cielo consentiva in epoca impensabile di interpretare e prevedere i cambiamenti dell’ambiente naturale. Per chi programma un viaggio in Perù, il sito offre dunque oggi una prospettiva diversa rispetto ai più celebri itinerari che includono Machu Picchu o Cusco.