Il turismo estivo sta cambiando e le persone non cercano più soltanto sole e spiagge da cartolina, ma anche oasi di freschezza, biodiversità tutelata e borghi capaci di valorizzare l’entroterra. In questa cornice è stata presentata a Venezia, durante la Venice Climate Week e in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Ambiente, l’edizione delle Cinque Vele 2026, la storica “guida Blu-Il mare più bello”, curata da Legambiente e Touring Club Italiano.

La bussola di quest’anno premia in totale 30 comprensori d’eccellenza, 20 marittimi e 10 lacustri, capaci di coniugare una gestione del territorio impeccabile con un’accoglienza innovativa. Tra le novità spicca la sezione dedicata agli itinerari lenti, pensati per sfuggire alla canicola estiva esplorando sentieri e parchi retrostanti la costa, e una forte attenzione alla fauna costiera, con il record di comuni attenti alla tutela dei nidi di tartaruga e della fauna dunale.