Igoumenitsa: tutti i motivi per cui fermarsi per una visita

Quasi sempre tappa di passaggio, Igoumenitsa può essere meta ideale per una vacanza rilassante, ma anche di cultura e scoperta

Fonte: iStock Vista sulla costa di Igoumenitsa

Quasi sempre tappa di passaggio, Igoumenitsa, nell’estremità nord-occidentale della Grecia, è spesso sottovalutata dai viaggiatori. Eppure, questa vivace cittadina ha molto da offrire: un affascinante mix di storia, cultura, natura incontaminata e un’atmosfera accogliente che la rende un luogo ideale per una vacanza rilassante o come base per esplorare le meraviglie della Grecia settentrionale. Se vi capita di passarci? Fermatevi! Ecco perché!

Un po’ di storia

Nel centro della regione storica dell’Epiro, la città era conosciuta anticamente con il nome di Titani, nome che deriva dalle figure della mitologia greca che erano i primi dei dell’universo. Dopo una grande vitalità in epoca classica, venne distrutta dai romani durante la colonizzazione della penisola ellenica. Nel corso della storia, Igoumenitsa subì distruzioni e ricostruzioni; e l’ultima, subita durante la Seconda Guerra Mondiale, ha causato la perdita di quasi tutti gli edifici più antichi che ancora sopravvivevano nel centro storico. Oggi la città di Igoumenitsa è più un porto di passaggio che una vera e propria località turistica, e un importante scalo che collega la Grecia all’Italia e ad altre destinazioni del Mediterraneo. Qui ci arriva per proseguire il viaggio nella penisola o per traghettare verso la vicina isola di Corfù. Eppure, sebbene venga spesso ignorata dal turismo di massa, Igoumenitsa cela alcune sorprendenti mete sia nel suo territorio che nei paraggi.

Cosa vedere a Igoumenitsa

Il centro storico di Igoumenitsa è stato completamente ricostruito dopo la guerra e quindi non presenta particolari edifici storici da visitare; ma è comunque piacevole, vivace e particolarmente autentica.

Castello Veneziano

Arroccato sulla cima di una collina che domina la città, il Castello Veneziano offre una vista panoramica mozzafiato. Il modo migliore per scoprire il castello è passeggiare tra le mura antiche, per immergersi un po’ alla volta nell’atmosfera suggestiva e scoprire la storia di questa fortificazione che un tempo proteggeva la città. Oggi è possibile visitare con tour guidati la torre occidentale e le mura in pietra.

Porto di Igoumenitsa

Il cuore pulsante della città. Questo è il luogo ideale per una passeggiata lungomare o una pausa, per ammirare i traghetti che partono e arrivano da uno dei tanti caffè e ristoranti. Di sera, il porto si anima con luci e suoni, creando un’atmosfera romantica perfetta per una cena all’aperto con vista sul mare.

Museo Archeologico

La visita al Museo Archeologico è un viaggio nel tempo attraverso reperti che raccontano la storia della regione, dal Paleolitico all’epoca ottomana. Qui si possono ammirare ceramiche, sculture, monete e altri oggetti che testimoniano la ricchezza del passato di Igoumenitsa.

Relax sulle spiagge

La Grecia vanta un mare da sogno e la costa di Igoumenitsa non è da meno. Ecco dove andare per il meritato riposo al sole nelle immediate vicinanze della città.

Spiaggia di Plataria

Poco più a sud di Igoumenitsa, Plataria offre una spiaggia sabbiosa perfetta per famiglie con bambini, con fondali bassi e acque cristalline. Ideale per rilassarsi al sole, fare un tuffo rinfrescante o giocare con i più piccoli.

Spiaggia di Drepano

Una delle spiagge più belle della zona, con acque cristalline e una lunga distesa di sabbia dorata, la spiaggia di Drepano, a nord, è ideale per nuotare, prendere il sole e praticare sport acquatici. La spiaggia è ben attrezzata con lettini, ombrelloni e chioschi, rendendola perfetta per una giornata di relax in famiglia.

I dintorni sulla costa

Il consiglio, se possibile e con qualche giorno a disposizione, è quello di allontanarsi un po’ dalla città portuale, per raggiungere dei verie propri gioielli di questa regione della Grecia.

Fonte: iStock

Parga, da cartolina

A 54 km circa verso sud, Parga è un villaggio sul mare da cartolina, con spiagge incantevoli, taverne tradizionali e un’atmosfera romantica con vista panoramica sul golfo.

Sivota, per chi ama la natura

Sempre a sud, a mezz’ora circa di auto, Sivota è un paradiso per gli amanti della natura, con calette nascoste, acque cristalline e una vegetazione rigogliosa.

Il villaggio di pescatori di Perdika

Perdika è un villaggio di pescatori con un fascino autentico, dove gustare pesce fresco appena pescato, fare una passeggiata sul lungomare, visitare il porto e immergersi nell’atmosfera rilassata di questo borgo marinaro.

Le isole vicino a Igoumenitsa

Da Igoumenitsa partono i traghetti per le isole di Corfù e Paxos, due gioielli del Mar Ionio. Con molto tempo a disposizione, è possibile traghettare verso queste isole dalla natura maestosa e incontaminata (un po’ affollate in estate però!) per esplorare calette nascoste, grotte marine e paesaggi insulari.

Natura incontaminata e cultura

Poco fuori dalla città, ci sono escursioni imperdibili, sia per chi desidera staccare e immergersi nella natura più profonda, che per chi ama la storia e la tradizione di questa terra.

Parco Nazionale di Vikos-Aoos

Per gli amanti della natura e del trekking, questo parco offre paesaggi mozzafiato con gole profonde, fiumi e una ricca flora e fauna. Un’escursione qui è un’esperienza indimenticabile. Il parco è famoso per la gola di Vikos, una delle più profonde al mondo, e per i suoi sentieri che attraversano foreste e villaggi tradizionali.

Il lago di Kalodiki

Per chi ama le escursioni e le osservazioni naturalistiche, una meta di grande interesse è il lago Kalodiki, all’estremità sud del territorio di Igoumenitsa, dove si trova un grande specchio d’acqua che in primavera si copre di meravigliose ninfee e offre rifugio ad un gran numero di uccelli acquatici che nidificano sulle sue sponde.

Antico Teatro di Gitana

Situato nelle vicinanze di Igoumenitsa, questo teatro antico offre uno sguardo sulla storia e la cultura della regione. Ben conservato e immerso in un contesto naturale suggestivo, il teatro è un esempio della magnificenza dell’architettura greca antica e ospita occasionalmente eventi e rappresentazioni teatrali.

Dolianis

Un’altra località di grande interesse è il sito archeologico di Dolianis situato su una bassa collina presso la riva del fiume Kalama, a ovest della città moderna Geroplatanos sul confine del comune di Igoumenitsa. Dolianis era una antica città di origine dorica fondata nel VI secolo a.C. e da allora ha subito numerose ricostruzioni e ampliamenti da parte di romani, bizantini, veneziani e ottomani, lasciando una ricchissima stratificazione di strutture ancora oggi ben riconoscibili. Tra gli edifici ancora in piedi si possono riconoscere una torre bizantina a pianta circolare e il massiccio profilo della moschea di età ottomana.

Giannina

Spostandosi verso l’entroterra, una meta da non perdere è Giannina, sulla riva occidentale del lago Pamvotis, una suggestiva città chiamata “la città delle lettere e delle arti” per la vivace vita culturale che ha saputo sviluppare negli anni. Giannina si è sviluppata a partire dal Kastro, la fortezza bizantina, che oggi ospita il Museo Archeologico Nazionale, il Museo di Arte Contemporanea.

Info pratiche

Raggiungere Igoumenitsa

Igoumenitsa è facilmente raggiungibile in traghetto dall’Italia, con collegamenti frequenti da Ancona, Bari e Brindisi. L’aeroporto più vicino è a Corfù, collegata alla terraferma da frequenti traghetti, o l’aeroporto di Ioannina, a circa un’ora di auto. Arrivare qui con un’auto o noleggiarla consente certamente una maggiore autonomia negli spostamenti, e di visitare comodamente i dintorni e il resto della regione.

Quando visitare Igoumenitsa

Il periodo migliore per visitare Igoumenitsa va da maggio a ottobre, cercando di evitare le settimane estive di punta, anche se questa è una zona ancora non troppo turistica rispetto ad altre destinazioni greche. In ogni caso, la primavera e l’autunno sono i momenti migliori anche per evitare l’eccessivo caldo.

Gastronomia locale

In Grecia si mangia molto bene, i piatti mediterranei sono freschi e genuini. Da non perdere: la moussaka, a base di melanzane, carne macinata e besciamella; lo souvlaki, spiedini di carne di maiale o pollo marinati e grigliati; e la spanakopita, un rustico tortino di spinaci e feta.