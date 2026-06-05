Villa Valguarnera, una delle più importanti e sfarzose dimore nobiliari settecentesche della Sicilia, sarà la location da sogno del matrimonio dell'anno

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Getty Images/IPA Agency Villa Valguarnera è la location scelta da Dua Lipa e Callum Turner per il loro matrimonio in Sicilia

Che siate consumatori seriali di pop culture o semplici osservatori distaccati, ci sono eventi mediatici semplicemente impossibili da ignorare. L’ultimo, destinato a inondare i nostri feed di scatti patinati e invidie planetarie, è senza dubbio il matrimonio dell’anno. La popstar Dua Lipa e l’attore Callum Turner stanno per scambiarsi i voti in una tre giorni blindatissima, dal 5 al 7 giugno, che trasformerà la Sicilia nell’epicentro del glamour internazionale.

Se il quartier generale dei festeggiamenti è stato allestito a Villa Igiea, iconica gemma liberty della dinastia Florio, il sì più atteso risuonerà tra le mura monumentali di Villa Valguarnera a Palermo. Questa sfarzosa residenza settecentesca non è nuova a riflettori così prestigiosi: la sua scenografica architettura barocca custodisce storie di nobiltà e grande cinema, unendo il fascino del passato all’esclusività del jet set contemporaneo.

Il fascino di Villa Valguarnera: da specchio del Settecento a set del matrimonio dell’anno

Dopo il sì civile celebrato a Londra il 31 maggio, i tre giorni che attendono Dua Lipa, Callum Turner e i loro oltre trecento ospiti, tra cui si sussurrano i nomi di Elton John e Donatella Versace, non potevano trovare una cornice più teatrale. Villa Valguarnera a Palermo non è semplicemente un gioiello del Barocco siciliano, ma un trionfo di prospettive audaci e cortili monumentali nato nel 1712 da un’antica promessa d’amore e dall’estro dell’architetto Tomaso Maria Napoli.

Ma dietro i fasti nobiliari della dinastia Alliata e quel disegno architettonico che dall’alto ricorda una chiave esoterica, la villa possiede una naturale attitudine a rubare la scena, ampiamente dimostrata dal suo legame viscerale con la cultura pop. Immortalata da Dacia Maraini nel romanzo Bagheria, la dimora è da decenni il set preferito del grande cinema e della moda internazionale.

Se Giuseppe Tornatore vi ha diretto Sophia Loren per uno spot di Dolce&Gabbana, le sue sale barocche hanno recentemente ospitato le riprese della serie Netflix Il Gattopardo, oltre a pellicole firmate da Ferzan Özpetek (La dea fortuna) e Valeria Golino (L’arte della gioia).

Una vocazione romantica ed esclusiva che aveva già ammaliato la top model Mariacarla Boscono per le sue nozze e che oggi si prepara a consacrare il matrimonio più atteso dell’anno.

Perché i matrimoni dei super-vip si celebrano in Sicilia

C’è una Sicilia prima e una dopo The White Lotus. Se un tempo l’isola era la meta prediletta di viaggiatori solitari a caccia di un Mediterraneo intimo, oggi è diventata l’oggetto del desiderio globale. Il Washington Post lo ha codificato chiaramente come “White Lotus Effect”, quel fenomeno magnetico che ha inserito stabilmente la regione nei radar del turismo americano di fascia alta.

In particolare, la Sicilia è diventata la terra d’elezione per coppie che cercano una solennità teatrale, ma non artificiale: prima di Dua Lipa, innamorata di Palermo, le storiche tonnare e le dimore barocche dell’isola hanno incantato star del calibro di Charli XCX, convolata a nozze alla Tonnara di Scopello tra fiumi di spritz, e il frontman dei Radiohead Thom Yorke, che scelse proprio Villa Valguarnera.

A fare la differenza rispetto a classici intramontabili come il Lago di Como o la Toscana è l’incredibile varietà scenografica e una straordinaria flessibilità: qui i wedding planner internazionali trovano calore umano, nessuna restrizione rigida sugli orari della musica e una privacy totale garantita dalle proprietà più remote nell’entroterra.