Dopo il lavoro di monitoraggio e adattamento la Sala del Paradiso e quella delle Spugne nelle grotte di Pertosa-Auletta tornano visitabili

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Ufficio Stampa Riapre la Sala Paradiso delle grotte di Pertosa-Auletta

Finalmente è ufficiale, dal 5 giugno 2026 e dopo la cerimonia di inaugurazione sarà possibile visitare due sale spettacolari delle grotte di Pertosa-Auletta dopo i lavori di monitoraggio e adeguamento eseguiti. La cerimonia avverrà alle 17 all’ingresso delle grotte con presenza dell’assessore regionale al Turismo Vincenzo Maraio, la presidente della Fondazione MIdA Maria Rosaria Carfagna e i sindaci dei due comuni. Durante lo speciale appuntamento verrà anche presentata la ristampa anastatica di una storica monografia del 1907 firmata da Paolo Carucci, medico e studioso tra i primi a documentare scientificamente questo complesso carsico.

Riaprono la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne

Chiunque abbia già visitato le grotte in provincia di Salerno sa che ogni ambiente ha le sue particolarità ma queste due meraviglie incarnano l’autentico paradiso sotterraneo segreto che il complesso delle grotte di Pertosa-Auletta rappresentano.

La Sala delle Spugne è un ambiente che disorienterebbe anche chi è abituato agli scenari sotterranei. Le concrezioni che la popolano sono porose, irregolari, scolpite dall’acqua nel corso di millenni in forme che non somigliano a niente di quello che ci si aspetta da una grotta. Niente stalattiti a punta, niente profili taglienti: solo masse morbide, quasi organiche, che danno all’ambiente un’atmosfera quasi aliena.

La Sala del Paradiso, invece, lavora su un registro completamente diverso. Qui le concrezioni sono bianche, lucenti, e si moltiplicano nei riflessi dell’acqua che scorre sotto. C’è anche una cascata sotterranea, discreta ma presente, che aggiunge un elemento sonoro a quello visivo. Si tratta di una delle sale più fotografate del complesso, per ragioni che diventano ovvie non appena ci si entra.

Entrambe erano chiuse per consentire interventi di messa in sicurezza e il rifacimento dell’impianto di illuminazione. Non si è trattato di un restauro superficiale: il lavoro ha coinvolto monitoraggi approfonditi, con l’obiettivo di garantire la fruizione nel lungo periodo senza compromettere gli equilibri naturali di questi ambienti.

Ufficio Stampa

Il complesso delle Grotte di Pertosa-Auletta

Le Grotte di Pertosa-Auletta l’unico sito speleologico in Italia in cui è possibile navigare un fiume sotterraneo. Il fiume Negro scorre nelle viscere del complesso carsico e la visita guidata prevede una traversata in barca di legno, trainata a mano lungo le funi tese nell’oscurità.

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Come visitare le grotte

Sono disponibili 3 percorsi per poterle visitare: