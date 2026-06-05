Dai Cjarsòns al mosto, le sagre, feste ed eventi in Italia nel weekend del 6 e 7 giugno 2026

Un weekend ricco di eventi quello che sta per arrivare, e non soltanto legato al cibo

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Ilaria Santi

Giornalista & reporter di viaggio

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

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Dai Cjarsòns al mosto, le sagre, feste ed eventi in Italia nel weekend del 6 e 7 giugno 2026
Ufficio stampa
Valeggio Contemporanea a Valeggio sul Mincio

Un weekend ricco di eventi quello che sta per arrivare, e non soltanto legato al cibo. Molti borghi celebrano la festa del Corpus Domini con alcune celebrazioni tradizionali tra parate, corse a cavallo e ricostruzioni storiche. Abbiamo selezionato gli eventi più interessanti, dalle grandi città ai piccoli Comuni d’Italia, ecco i nostri consigli su dove andare il fine settimana del 5, 6 e 7 giugno 2026.

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