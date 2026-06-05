Un weekend ricco di eventi quello che sta per arrivare, e non soltanto legato al cibo. Molti borghi celebrano la festa del Corpus Domini con alcune celebrazioni tradizionali tra parate, corse a cavallo e ricostruzioni storiche. Abbiamo selezionato gli eventi più interessanti, dalle grandi città ai piccoli Comuni d’Italia, ecco i nostri consigli su dove andare il fine settimana del 5, 6 e 7 giugno 2026.

Festa dei Cjarsòns a Sutrio (UD)

Il weekend del 6 e 7 giugno 2026, a Sutrio, fra i monti del Friuli-Venezia Giulia, si svolge la Festa dei Cjarsòns, speciali ravioli con ripieno a base di ricotta impastata e con una ricchissima varietà di ingredienti (spezie, frutta secca, uva sultanina, aromi orientali, erbe aromatiche) un tempo considerati il piatto della festa, oggi simbolo della cucina carnica. Negli angoli più caratteristici del paese, saranno allestite - sabato 6 per cena e domenica tutto il giorno fino alle 18.00 - dieci isole di degustazione dove altrettante associazioni del territorio, in rappresentanza delle vallate della Carnia, proporranno ciascuno la propria ricetta tradizionale. In abbinamento ai Cjarsòns, i vini del Friuli-Venezia Giulia, che saranno messi in mescita in cinque punti enoteca. Inoltre, sono previsti un mercatino con i prodotti del territorio, corsi di cucina, musica dal vivo, una serie di attività per grandi e piccoli e passeggiate botaniche.

Ufficio stampa

CantinArte a Nurachi (OR)

Sabato 6 maggio 2026 alle 19:30 CantinArte invita il pubblico all’Oasi naturalistica di Pischeredda, in provincia di Oristano, per il gran finale della decima edizione della rassegna musicale con la serata speciale “CantinArte in Laguna, tramonto in musica”, sulle sponde della laguna di Cabras che bagna il territorio di Nurachi e dove sorge una torre risalente al 1500, a cui prenderanno parte diversi musicisti ed esponenti del mondo della cultura. Ad accompagnare l’evento, un aperitivo nurachese che racconterà, attraverso i suoi sapori, l’identità e le tradizioni del territorio. Sarà anche l’occasione per scoprire l’architettura della Torre di Pischeredda, che sarà aperta al pubblico, ammirare anche all’interno questo gioiello legato alla Storia della Sardegna e per godersi il tramonto dall’alto di un edificio così importante che ancora ha molto da raccontare. La serata si concluderà con la performance del Dj Francesco Zappalà, protagonista assoluto della scena club italiana per più di 30 anni.

Monferrato on stage ad Albugnano (AT)

La rassegna Monferrato on stage, giunta all'undicesima edizione, che si svolge dal 23 maggio al 29 agosto 2026 e che, attraverso i 15 eventi, porta alla scoperta del territorio tra le province di Torino, Asti e Alessandria, sabato 6 giugno fa tappa ad Albugnano, in provincia di Asti. Un’unione di musica, arte e sapori che il Comune organizza in collaborazione con l'Enoteca Regionale di Albugnano, che proporrà solo ed esclusivamente vini del Monferrato, e Monferrato Rural Food, che a partire dalle 19, allestirà l’area dedicata al food & beverage “Banchetto & libagioni”. Per rendere omaggio al Monferrato e ai vini simbolo del territorio, si può assistere lo spettacolo teatrale “Quattro donne per quattro vini”. La rassegna prosegue il 12 giugno a Cocconato, il 20 giugno a Roatto, il 26 e il 27 giugno a Ferrere, il 2 luglio a Ovada, il 10 luglio a San Marzano Oliveto, l’11 luglio a Casalborgone, il 17 e 18 luglio a Cavagnolo, il 26 luglio a Piea, l’8 agosto a Moncalvo, il 21 agosto a Portacomaro e il 29 agosto a Camerano Casasco.

Buono e Bio in Festa a Roma

Il al 6 e 7 giugno, all’Orto Botanico di Roma si svolge Buono e Bio in Fest, due giorni di talk, mercati e laboratori sul futuro del cibo aperti al pubblico. Animano la due giorni, il Villaggio del Bio di FederBio e il Mercato della Terra di Slow Food Lazio con decine di produttori e trasformatori provenienti da tutta Italia: aziende agricole, realtà artigianali, biologiche e biodinamiche, organizzazioni nazionali della filiera bio e Presìdi Slow Food con degustazioni e assaggi guidati con le aziende presenti. Il Baby Bio Park proporrà inoltre attività per bambini e famiglie, giochi educativi, laboratori e percorsi dedicati alla scoperta del cibo, della stagionalità e del lavoro agricolo.

Mare&Mosto – Le Vigne Sospese a Genova

Il Palazzo Ducale di Genova ospita, domenica 7 e lunedì 8 giugno, l’undicesima edizione di Mare&Mosto, la manifestazione dedicata al vino e all’olio ligure con oltre 80 produttori che prevede degustazioni, incontri e workshop per appassionati e professionisti del settore. Ad anticipare la manifestazione, sabato 6 giugno, le visite ai Palazzi dei Rolli. Lunedì 8 giugno, spazio alla finale del concorso che decreta il Miglior sommelier della Liguria 2026. Come in ogni edizione, è presente anche una realtà vitivinicola extra regionale ospite: protagonista del 2026 è il Consorzio per la Tutela dei Vini Etna Doc. Il Loggiato Minore del palazzo ospita un’area food dedicata, un viaggio nel gusto, dove diverse isole tematiche raccontano la Liguria attraverso prodotti, piatti e sapori autentici. Un’occasione per valorizzare la cucina ligure e le sue eccellenze, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza capace di emozionare anche attraverso il palato.

@Magdalena Kaczowka

Valeggio Contemporanea a Valeggio sul Mincio (VR)

Sullo sfondo dell’incantevole castello scaligero, nel cuore di Valeggio, l’Associazione Percorsi APS Valeggio sul Mincio promuove, sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, due giornate animate da quattro percorsi tematici: Valeggio Legge, una mostra mercato con una trentina di case editrici indipendenti e 27 incontri con scrittori, fra i quali Francesco Carofiglio; Valeggio Riflette con iniziative dedicate all’inclusione, alla solidarietà e alle persone invisibili con una suggestiva mostra; la mostra mercato di libri di seconda mano, fumetti, vinili, stampe e illustrazioni LiMeSe Valeggio Gusto, con un ricco allestimento di stand espressione dell’arte di artigiani e realtà del territorio come ristoranti e pastifici. Accanto al celeberrimo “nodo d’amore” verrà offerto in anteprima al pubblico il “Tortello al Custoza”, una creazione vegetariana, frutto della collaborazione dell’Associazione Ristoratori di Valeggio sul Mincio e dei pastifici artigianali con il Consorzio di tutela vino Custoza.

Corteo delle Dame a Orvieto (TR)

Orvieto si prepara a celebrare la festa del Corpus Domini con un calendario di iniziative che intrecciano storia, cultura, fede e tradizione. Per tutta la prima settimana di giugno, si svolgono eventi aperti al pubblico. Venerdì 5 giugno alle 21 sarà la volta del Corteo delle Dame “Nicoletta De Angelis”, che riceverà la benedizione del vescovo, mentre ai piedi del Duomo di Orvieto si rinnoverà anche l’esibizione degli sbandieratori. Alle 19.30, tutti in piazza del Popolo per le degustazioni delle specialità orvietane aperte a tutti. Per tutto il fine settimana, scene medievali, cavalli e sapori della tradizione in piazza del Popolo. Gran finale domenica 7 giugno alle 10 con il Corteo Storico di Orvieto, che attraverserà la grande piazza riportando in scena atmosfere medievali, costumi d’epoca e il fascino di una tradizione che continua a rappresentare uno degli elementi identitari più forti della città.

La Festa del Rinascimento ad Acquasparta (TR)

A partire dal 6 e fino al 21 giugno 2026, ad Acquasparta, in Umbria, si terrà la XXVII edizione de “La Festa del Rinascimento”, che per 15 giorni animerà il borgo umbro con un fitto programma di appuntamenti storici e culturali, ma anche ludici e gastronomici, pensati per rievocare l’arrivo in città, al principio del Seicento, del principe Federico Cesi detto il Linceo, in una vera e propria immersione nell'epoca rinascimentale. Come da tradizione, l’evento di apertura della Festa del Rinascimento sarà il “Grande Corteo delle Contrade”, la sera del 6 giugno, con il coinvolgimento delle tre contrade del borgo - San Cristoforo, Porta Vecchia e Il Ghetto – che, nei quindici giorni della Festa, saranno impegnate nel contendersi le “chiavi” della città, sfidandosi in una serie di gare, cui il pubblico potrà assistere. Tra queste, la Gara Gastronomica, con la preparazione dal vivo di una ricetta della cucina rinascimentale.

Sagra della Ciliegia a Lari (PI)

Sabato 6 e domenica 7 giugno si svolge una delle sagre storiche più famose della Toscana. Giunta alla sua 68ª edizione, per la Sagra delle Ciliegia, il centro storico del borgo di Lari si riempie di banchi dove acquistare e gustare la pregiatissima ciliegia di Lari (varietà autoctona), oltre a mercatini, eventi culturali e specialità culinarie a tema con stand gastronomici. Saranno giornate all’insegna del gusto e dell’arte, alla scoperta delle eccellenze gastronomiche e del Castello dei Vicari. Sarà possibile assaporare l’antico e prelibato frutto della ciliegia, che da sempre rende unico il territorio con le sue 14 varietà autoctone, riconosciute con il marchio IGP.

Merano WineFestival Calabria – Essenza del Sud a Crotone

Dal 5 all’8 giugno si svolge, tra la Torre Aragonese di Melissa, il borgo medievale di Cirò e Borgo Saverona a Cirò Marina(KR), si svolge la seconda edizione di Merano WineFestival Calabria – Essenza del Sud, promosso in sinergia da Merano WineFestival e dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria, in collaborazione con ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese), che vuole celebrare l’eccellenza vinicola calabrese e il meraviglioso territorio che fu culla della Magna Grecia. La serata inaugurale ha luogo a Melissa venerdì 5, sabato 6 giugno alle 18:00 il taglio del nastro a Porta Mavilia, ingresso settentrionale al borgo medievale di Cirò, e tra i vicoli e le piazze di Cirò sarà possibile immergersi nei sapori e nelle tradizioni culinarie del Mezzogiorno con 8 isole di degustazione con le eccellenze enologiche calabresi e nazionali, mentre domenica e lunedì l'evento si trasferisce nell’elegante location di Borgo Saverona a Cirò Marina con oltre cento espositori dei settori wine, food, spirits e beer e lunedì è dedicato in esclusiva al comparto professionale.